Leteszteltük Csíkszereda újonnan nyílt automata közvécéjét

Első használatkor furának tűnhet, hogy mindössze egy rozsdamentes acélból készült, ülőke nélküli wc-kagyló, egy vele szemben álló képernyő és beépített vízcsap áll a rendelkezésünkre, a szintén beépített wc-papír adagolóról nem is beszélve. Nyilván ez is olyan, mint a szupermarketek automata pénztárai, vagy az italcsomagolásokat visszaváltó automata: többszöri használat után már rutinosan megy minden, ám az elsőnél segítség híján mi kell megtalálnunk és kitapasztalnunk, hogy minek hol a helye, miközben a létesítmény kijelzőjén megy a visszaszámláló, ugyanis

Az illemhely a normáknak megfelelően akadálymentesített, tehát mozgáskorlátozottak is használhatják: nincs küszöb az ajtónál, így tolókocsival is be lehet menni, és acél korlátok szolgálják a minél könnyebb használhatóságot, de mozgáskorlátozottságtól függően elkelhet a külső segítség is.