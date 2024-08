Paprikás hangulatú lakossági fórumon jelezték: nem kérnek a cigány gyerekekből

– magyarázta az alpolgármester. Hozzátette, szorította őket az idő is, hiszen nemsokára kezdődik a tanév.

A szülői felvetésekre válaszul azt is elmondta, hogy más iskolákba sem tudják ilyen rövid idő alatt elhelyezni a gyermekeket, mert

az általános iskolai osztályok tele vannak, nincsenek szabad osztálytermek, az iskolahálózatot sem tudják egyik percről a másikra megváltoztatni, és ez nem is az önkormányzat hatásköre.

Mivel a csibai városrészen nem megoldott a csatornázás, ezért a konténeriskolának szennyvízgödörrel oldják meg a csatornázását, és rendbe teszik az erdőalji iskoláét is egyúttal.

Megjegyezte azt is, hogy a konténeriskola nem egy hosszútávú megoldás, ezzel párhuzamosan keresik a hosszútávú rendezését is a helyzetnek, ugyanakkor

A lakossági fórumon jelen volt Székely Adél, a Xantus János Általános Iskola igazgatója is, aki arról beszélt, hogy mivel iskolájukhoz hét alegység tartozik, közöttük a csíksomlyói iskola is, egyértelmű volt, hogy részt vesznek a helyzet megoldásában. Próbálkoztak azzal is, hogy a taplocai iskolában fogadják őket délutáni váltásban, de a jogszabályok ezt nem tették lehetővé.