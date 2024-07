Kevesen jelentkeznek a tanfolyamokra, noha igény lenne munkaerőre az adott szakmákban

A munkaerőpiaci igények alapján választják ki a munkaerő-elhelyező ügynökségnél azokat a szakmákat, amelyekben képzéseket indítanak, a tanfolyamok egy részére mégis kevés a jelentkező. Hargita megye több városában is augusztusban induló ingyenes képzésekre várja munkanélküliek jelentkezését az ügynökség.

A tanfolyamok kezdésének pontos idejét még nem határozták meg, ez attól is függ, hogy mikor gyűl össze elegendő jelentkező.

Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen, Gyergyószentmiklóson és Maroshévízen is ingyenes képzéseket indít állástalanok számára a Hargita Megyei Munkaerő-elhelyező és Szakképző Ügynökség augusztusban.

Elvileg legalább 14-en kell legyenek ahhoz, hogy elindíthassanak egy képzést, kulcskészségfejlesztő-tanfolyamot, de már 11-12 fővel is elindítják azt – ha van már 7-8 jelentkező, addig toboroznak, amíg összejön a 14 fő.

Szinte biztos, hogy ők mind nem lesznek jelen a kezdéskor, ezért az ideális az lenne, ha többen jelentkeznének, mert általában időközben lemorzsolódnak páran, például azért, mert munkát találnak – tájékoztatott Jánó Edit, a Hargita Megyei Munkaerő-elhelyező és Szakképző Ügynökség osztályvezetője. Elmondta azonban azt is, hogy

Azért is indítjuk ezeket a képzéseket, mert péket keresnek abban a zónában, de nem találnak már hónapok óta, vagy máshol bárosokat keresnek, és hónapok óta nem találnak”

– fogalmazott az ügynökség munkatársa.

Van, amelyik tanfolyam több is egy szakmai képzésnél. A titkárnői például nem kimondottan egy szakma, és a képzés is szerteágazóbb, olyan kompetenciákat fejleszt, ami többféle munkakör betöltésénél szükséges. E tekintetben hasonló a román nyelvű kommunikációs képzés is – mondta Jánó Edit.