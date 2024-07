Édesvízű medencékkel bővült a homoródalmási sósfürdő

Tikosi László, Homoródalmás polgármestere lapunknak elmondta, annyira népszerűek voltak a korábban megépített sósdézsák, hogy korlátozniuk kellett a belépők számát, ezért is döntöttek úgy, hogy bővítik az önkormányzati tulajdonban lévő fürdőkomplexumot. Időközben megvásárolták a családi házat a fürdő szomszédságában, ahol szálláshelyeket alakítottak ki, az udvar pedig átjárást biztosított a sósdézsákhoz.

Idilli, csendes vidéki környezetben kapcsolódhat ki az, aki ellátogat a homoródalmási sósfürdőhöz. A gyümölcsfák között sétálva ugyanis most már nemcsak a sóskút vizével feltöltött dézsákban mártózhat meg, hanem gyerekek és felnőttek számára kialakított úszómedencékben is csobbanhat.

Ezt a részt használták ki arra, hogy fűthető, illetve hűthető gyerek- (0.5x3x4 méter) és felnőttmedencét (1.4x4x15 méter) építsenek. A bővítés ugyanakkor nem csak ennyiből állt, hiszen tusolókat, öltözőket is kialakított az önkormányzat, valamint napozóágyakat is vásároltak. Mindemellett

Éppen ezért idővel nemcsak a medencéket, hanem a dézsákat is ennek segítségével fűtenék.

Az elöljáró közölte, számukra a turizmus-fejlesztés volt az elsődleges cél, hogy ne csak néhány órára álljanak meg a látogatók a településen. Ha már ellátogatnak a közeli Vargyas-szorosba, akkor Homoródalmáson is töltsenek el időt. Szálláshelyekből egyébként nincs hiány a községközpontban,

Noha egyelőre nincs kávézó, illetve étterem a fürdőkomplexumban, konyha azért van. Hosszú távon azonban – ha a helyi képviselők is úgy döntenek – szeretnének kiadni egy részt, ahol egy vállalkozó büfét működtethetne.

Napijegyek is lesznek

A bővítéseknek köszönhetően most már több kikapcsolódni vágyót is fogadhatnak a helyszínen, így egyelőre nem tervezik korlátozni a fürdőzők számát. Sőt, most már helyet sem kell előre foglalni: