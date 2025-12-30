Nemzetközi pénzügyi tanácsadó cég: a 2026-os hiánycél csak szigorúbb költségvetési fegyelemmel érhető el

Fotó: Pixabay
A 2026-os hiánycél csak szigorúbb költségvetési fegyelemmel és az adóbeszedés hatékonyságának növelésével érhető el – figyelmeztet kedden közzétett elemzésében a PwC Románia.
A nemzetközi pénzügyi tanácsadó cég tanulmánya szerint jövő évben a kormány számára komoly kihívást jelent két százalékpont (40 milliárd lej) lefaragása a GDP-arányos költségvetési hiányból.
A 2025-ben bevezetett adóemelések és más korrekciós intézkedések hatása főként 2026-ban jelentkezik majd, de hiány mérséklése a PwC szerint csak akkor valósulhat meg, ha
– különösen az adóbeszedés javításában –, mind a kiadások terén, ahol egyelőre nem látható érdemi megtakarítás – szemlézi az elemzést az Agerpres.
Daniel Anghel, a PwC Románia vezető partnere hangsúlyozza: kulcsfontosságú a politikai stabilitás és az intézkedések folytonossága, mivel egy esetleges politikai irányváltás eltérítheti az országot a jelenlegi fiskális pályáról.
Az elemzés felidézi, hogy a Nemzetközi Valutaalap (IMF) 2025 decemberében optimistán értékelte az eddigi lépéseket, de a további előrelépéshez következetes végrehajtásra van szükség.
A PwC rámutat: a román gazdaság 2023 óta gyenge növekedési pályán van.
A növekedés lassúsága azt jelzi, hogy a korábbi, fogyasztásvezérelt gazdasági modell kimerülőben van, és nem alkalmas a felzárkózás folytatására.
A PwC emlékeztet arra, hogy a nemzetközi intézmények előrejelzései is visszafogottak: az Európai Bizottság, az IMF és a Világbank egyaránt egy-két százalék közötti növekedést valószínűsít Romániában 2025-2026-ra. Az elemzés szerint
A nemzetközi pénzügyi tanácsadó cég szerint ezért modellváltásra van szükség: a növekedésnek az állami és magánberuházásokra, a termelékenység javítására, az innovációra és az új technológiákra kell épülnie. Bár a külföldi működőtőke-beáramlás 2025-ben jelentősen nőtt, és az uniós források – köztük a helyreállítási alap – továbbra is kulcsszerepet játszanak, a gazdaság „nem pörög megfelelően”.
Az elemzés globális kockázatokat is azonosít:
Ezek a kihívások a PwC szerint csak egy beruházás- és innovációközpontú növekedési stratégiával kezelhetők, amelyben Románia nemcsak befektetési célország, hanem egyre inkább aktív befektető is.
Egy alsóidecsi lakóház gyulladt ki kedden délután, a szászrégeni tűzoltóság vonult a helyszínre oltani.
Műanyagcsomagolás okozta egy fehér tigriskölyök halálát a dél-romániai Craiova állatkertjében. A csomagolást a látogatók dobták be az állatok ketrecébe – számolt be kedden a News.ro.
Bankkölcsönt vesz fel a sepsiszentgyörgyi önkormányzat azért, hogy fedezni tudja a Tamási Áron Színház korszerűsítési munkálatait. A helyi tanács soron kívüli ülésen napirendre került a Mikes Kelemen Elméleti Líceum bentlakásának felújítása is.
Ilie Bolojan miniszterelnök és holland hivatali partnere, Dick Schoof kedden meglátogatta az aranyosgyéresi légitámaszpontot, ahol a küldetéseikről és szolgálati körülményeikről tárgyaltak a katonákkal.
Tekintettel a télies időjárásra, a belügyminisztérium katasztrófavédelmi főosztálya (DSU) kedden több biztonsági intézkedés betartását tanácsolta a Facebook-oldalán a szélsőséges időjárási körülmények között utazó személyeknek.
Soron kívüli ülésen döntött a jövő évi adókról és illetékekről a sepsiszentgyörgyi tanács kedden. A döntés utáni tájékoztatón a város polgármestere próbálta tompítani a drasztikus adóemelés súlyát – ám attól még a szentgyörgyiek is sokat fognak fizetni.
Az év első 11 hónapjában 492 tűzeset történt a Romsilva erdőgazdálkodási vállalat által kezelt állami erdőkben, a vállalat keddi közleménye szerint a tüzek okozta kár 2,7 millió lejre tehető.
A kertes házak esetében 70 százalékkal, a tömbházlakásoknál több mint 100 százalékkal több adót kell fizetni Gyergyószentmiklóson 2026-ban. A járműadó is megugrik. Nem helyi döntés ez, hanem egy kormányrendelet kötelező végrehajtásáról van szó.
Meghirdették a közbeszerzési eljárást a romániai A8-as autósztráda új szakaszára, a Targu Neamț–Iași–Ungheni szakaszra – írja a román közúti infrastruktúra fejlesztéséért felelős állami vállalat (CNIR) közleménye alapján az Economedia.ro.
Ismét megközelíthető a turisták számára a Bilea-tó környéke, miután újraindították a viharos szél miatt vasárnap leállított kötélpályás szállítást – nyilatkozták kedden az Agerpresnek a felvonót működtető vállalat alkalmazottai.
