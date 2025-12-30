Nemzetközi pénzügyi tanácsadó cég: a 2026-os hiánycél csak szigorúbb költségvetési fegyelemmel érhető el

A 2026-os hiánycél csak szigorúbb költségvetési fegyelemmel és az adóbeszedés hatékonyságának növelésével érhető el – figyelmeztet kedden közzétett elemzésében a PwC Románia.

A 2025-ben bevezetett adóemelések és más korrekciós intézkedések hatása főként 2026-ban jelentkezik majd, de hiány mérséklése a PwC szerint csak akkor valósulhat meg, ha

A nemzetközi pénzügyi tanácsadó cég tanulmánya szerint jövő évben a kormány számára komoly kihívást jelent két százalékpont (40 milliárd lej) lefaragása a GDP-arányos költségvetési hiányból.

a Bolojan-kabinet pénzügypolitikája következetes marad mind a bevételi oldalon

– különösen az adóbeszedés javításában –, mind a kiadások terén, ahol egyelőre nem látható érdemi megtakarítás – szemlézi az elemzést az Agerpres.

Daniel Anghel, a PwC Románia vezető partnere hangsúlyozza: kulcsfontosságú a politikai stabilitás és az intézkedések folytonossága, mivel egy esetleges politikai irányváltás eltérítheti az országot a jelenlegi fiskális pályáról.

Az elemzés felidézi, hogy a Nemzetközi Valutaalap (IMF) 2025 decemberében optimistán értékelte az eddigi lépéseket, de a további előrelépéshez következetes végrehajtásra van szükség.

A PwC rámutat: a román gazdaság 2023 óta gyenge növekedési pályán van.