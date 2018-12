Megérteni és megérezni a karácsony lényegét

Nem a drága, hanem a szeretetteli ajándékozás kellene a cél legyen • Fotó: Pál Árpád

Az ünnep igazi mondanivalóját keresve csíkszeredai járókelőket kérdeztünk, arra voltunk ugyanis kíváncsiak, mit tehetnénk, hogy ne csak a rohangálásról, az ajándékvásárlásról és a karácsonyi vacsoramenü kitalálásáról szóljon a december. A válaszokból a következő eredményre jutottunk:

a rohangálás helyett lelassulhatnánk, együtt készíthetnénk süteményeket, karácsonyfadíszeket.

A baráti körök is összejöhetnek egy közös tevékenységre, mint például a szánkózás, társasjáték, séta vagy egy beszélgetés.

„Szerintem azért költünk ilyen sokat, mert a szeretetet pénzen akarjuk megvásárolni. Úgy gondoljuk, minél drágább ajándékot adunk egymásnak, annál jobban fognak örvendeni neki” – mutatott rá korát meghazudtoló módon egy nyolcadikos diák. Sokan úgy vélték, az előbbi állítást azzal is képesek vagyunk fokozni, hogy rivalizálunk a szomszéddal, családtagokkal, így

az ajándékozásban és a karácsonyi dekorációkban is versenyzünk.

Gyakran minden spórolt pénzünket ilyenkor költjük el – állították többen is –, hogy minél csillogóbbá tegyük az ünnepet. Holott készíthetnénk magunk is ajándékokat: lekvárt, sütit, teát, fűszerkeveréket, sálat, sapkát, kesztyűt vagy akár bábukat is.

Több fiatal úgy vélte, hogy

akár unalmassá is válhat ez a pár nap otthon, amikor állandóan csak karácsonyi zene szól,

díszek és sütemények vannak mindenhol, és nincs hova elmenni kikapcsolódni, mert mindenki ünnepel, egyik üzlet sincs nyitva. De – mint mondták – nem kell elkeseredni, hiszen otthon is számos lehetőségünk adódik, csak fel kell találni magunkat. Mértékkel fogyaszthatunk az ünnepi finomságokból, sétálhatunk, nézhetünk karácsonyi filmeket, olvashatunk, elmehetünk szánkózni, sízni, karácsonyi vásárokon vehetünk részt.

Ez alatt a pár nap alatt kiszakadhatunk a szürke hétköznapokból, van egy kis időnk a családunkra, magunkra

– fogalmazott egy egyetemista. Hasonlóan vélekedik egy középkorú hölgy is, aki szakmája miatt kevés időt tölt együtt szeretteivel. Elmondása szerint számára nem is igazán a szenteste a legfontosabb, hanem a közös várakozás, készülődés, az együtt töltött idő, majd legvégén az ünneplés. Érdekes módon a megkérdezettek közül senki nem említette a templomba járást az ünnep kapcsán.

Boier Kinga