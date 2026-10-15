Két hajóincidens után szigorúbb biztonsági intézkedéseket sürget Románia

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Románia tisztázni kívánja a felségvizein történt incidensek körülményeit, és a vizsgálat eredményeinek ismeretében hivatalosan is reagálni fog – jelentette ki Nicușor Dan csütörtökön Brüsszelben, az Európai Tanács ülése előtt.
Sajtótájékoztatóján az államfő közölte, hogy csütörtök reggel röviden egyeztetett a bolgár miniszterelnökkel, akivel közösen tárgyalni fognak a NATO főtitkárával a Fekete-tenger térségében egyre gyakoribb biztonsági incidensekre adandó válaszokról – írja az Agerpres.
Nicușor Dan szerint Románia azt szeretné, hogy a fekete-tengeri biztonsággal kapcsolatos aggályai az uniós csúcstalálkozó következtetései között is hangsúlyosan megjelenjenek. Bukarest és Szófia emellett
Az államfő emlékeztetett arra, hogy a NATO-nak már van egy fekete-tengeri parancsnoksága, amely Törökországban működik. Jelenleg arról folynak egyeztetések, hogy a vezetését, illetve akár a székhelyét is rotációs rendszerben biztosítsák – tette hozzá.
Az államfő beszélt arról is, hogy az Európai Tanács zárónyilatkozatának tervezetében – Románia javaslatára – már szerepel a Fekete-tenger térségének ügye. Bukarest és Szófia az újabb incidensek nyomán további biztonsági eszközök telepítését és
– hangsúlyozta Nicușor Dan.
Szerda este tűz ütött ki egy Comore-szigeteki zászló alatt közlekedő hajón Sulina közelében. A tengerészek szakszervezetének vezetője, Adrian Mihălcioiu szerint a hajót támadás érte. Radu Miruță ügyvivő védelmi miniszter azt nyilatkozta, hogy vizsgálják, drón csapódott-e a vízi járműbe.
Csütörtökön reggel újabb sürgősségi kutató-mentő művelet indult a Fekete-tengeren, miután a San Marinó-i zászló alatt közlekedő Wine Trader hajó vészjelzést adott le, amely szerint lángok keletkeztek a fedélzetén. Az incidens Sulinától mintegy 13 tengeri mérföldre délkeletre történt. A hajó fedélzeten tizenkét ember tartózkodott. A legénység öt tagját kimentették, hét személyt azonban továbbra is eltűntként tartanak nyilván.
A rendkívül magas hullámok egyelőre nem teszik lehetővé a mentést a Fekete-tengeren, ahol tűz ütött ki egy kereskedelmi hajó fedélzetén. A négyfős legénység kimentésére több helikoptert és mentőegységet is mozgósítottak a román hatóságok.
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A rendkívül magas hullámok egyelőre nem teszik lehetővé a mentést a Fekete-tengeren, ahol tűz ütött ki egy kereskedelmi hajó fedélzetén. A négyfős legénység kimentésére több helikoptert és mentőegységet is mozgósítottak a román hatóságok.
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Sürgősségi kutató-mentő művelet indult csütörtök reggel a Fekete-tengeren, miután tűz ütött ki egy hajón Sulinától mintegy 13 tengeri mérföldre délkeletre.
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