Két hajóincidens után szigorúbb biztonsági intézkedéseket sürget Románia

Románia tisztázni kívánja a felségvizein történt incidensek körülményeit, és a vizsgálat eredményeinek ismeretében hivatalosan is reagálni fog – jelentette ki Nicușor Dan csütörtökön Brüsszelben, az Európai Tanács ülése előtt.

Székelyhon 2026. október 15., 15:282026. október 15., 15:28

Sajtótájékoztatóján az államfő közölte, hogy csütörtök reggel röviden egyeztetett a bolgár miniszterelnökkel, akivel közösen tárgyalni fognak a NATO főtitkárával a Fekete-tenger térségében egyre gyakoribb biztonsági incidensekre adandó válaszokról – írja az Agerpres. Nicușor Dan szerint Románia azt szeretné, hogy a fekete-tengeri biztonsággal kapcsolatos aggályai az uniós csúcstalálkozó következtetései között is hangsúlyosan megjelenjenek. Bukarest és Szófia emellett

uniós támogatást kér a két ország által kezdeményezett polgári biztonsági központ működőképessé tételéhez.

Az államfő emlékeztetett arra, hogy a NATO-nak már van egy fekete-tengeri parancsnoksága, amely Törökországban működik. Jelenleg arról folynak egyeztetések, hogy a vezetését, illetve akár a székhelyét is rotációs rendszerben biztosítsák – tette hozzá. Az államfő beszélt arról is, hogy az Európai Tanács zárónyilatkozatának tervezetében – Románia javaslatára – már szerepel a Fekete-tenger térségének ügye. Bukarest és Szófia az újabb incidensek nyomán további biztonsági eszközök telepítését és

erőteljesebb szövetségesi jelenlétet szorgalmaz