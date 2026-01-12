Rovatok
Ebből nehéz félretenni: kijött a friss jelentés a háztartások havi átlagjövedelméről és kiadásairól

• Fotó: Orbán Orsolya

Fotó: Orbán Orsolya

A tavalyi harmadik negyedévben 9420 lej volt a romániai háztartások havi átlagjövedelme; a kiadások átlagösszege 8079 lej volt, ami a jövedelem 85,8 százalékát jelentette – derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) hétfőn közzétett adataiból.

Székelyhon

2026. január 12., 12:56

A statisztikák szerint a háztartások egy főre jutó bevétele 3789 lej volt, ami a tavalyi második negyedévhez képest 0,9 százalékos csökkenést, 2024 harmadik negyedévéhez képest pedig 14,9 százalékos növekedést jelent.

A pénzbeli jövedelem háztartásonként átlagosan havi 8885 lejt (személyenként 3574 lejt), a természetbeni jövedelem pedig háztartásonként havi 535 lejt (személyenként 215 lejt) tett ki tavaly július és szeptember között. Ez

0,5 százalékos, illetve 6,8 százalékos csökkenést jelent az előző három hónaphoz képest.

Az átlagban 6443 lejes összegű bruttó havi bérjövedelmek és a hozzájuk kapcsolódó egyéb bevételek a háztartások összes jövedelmének 68,4 százalékát jelentették. Emellett a szociális juttatásokból származó, átlagban 1892 lejes jövedelem (20,1 százalék), valamint a természetbeni jövedelem (5,7 százalék) is hozzájárult a háztartások teljes bevételéhez – írja az Agerpres hírügynökség a hétfőn közzétett statisztikai adatokra hivatkozva.

Lakóhely szerinti bontásban a városi háztartások havi jövedelme átlagban 10 693 lej volt a tavalyi harmadik negyedévben, 1,4-szer nagyobb, mint a vidékieké. Az egy főre jutó bevétel a városi háztartásokban 4534 lej volt, másfélszer nagyobb a vidéki háztartásokban regisztráltnál.

Városon a fizetések és a bér jellegű juttatások tették ki a teljes jövedelem 73,8 százalékát, vidéken ez az arány 14 százalékponttal kisebb volt. A szociális juttatásokból származó összegek vidéken a jövedelem 20,6 százalékát jelentették, ami 0,8 százalékponttal nagyobb arány a városon jegyzettnél. A természetbeni jövedelem az összbevétel 9,1 százalékát tette ki vidéken, ez az arány 2,6-szor nagyobb a városon jegyzettnél.

A háztartások átlagos havi pénzbeni kiadása 2025 harmadik negyedévében 7659 lej (személyenként 3081 lej) volt,

és egy százalékkal haladta meg az előző negyedévi kiadásokat.

A háztartások kiadásainak 60,6 százalékát (4898 lej) a fogyasztási kiadások tették ki a tavalyi harmadik trimeszterben, 33,4 százalékát (2696 lej) a helyi és központi adók, illetékek, társadalombiztosítási járulékok, 1,5 százalékát (126 lej) pedig a háztáji gazdálkodással kapcsolatos költségek (a tenyészállatok és baromfik etetésére, vetőmagra, állatorvosi szolgáltatásokra stb. fordított kiadások) – derül ki az INS adataiból.

Belföld Társadalom Gazdaság
A rovat további cikkei

2026. január 12., hétfő

Egyik kérdés a másik után: azt sem tudni, mennyi marad a helyi kasszában a megemelt adóból

A kormány által előírt adóemelést kötelesek voltak végrehajtani az önkormányzatok. Azonban a polgármestereknek továbbra sem világos, hogy a többletbevétel valóban helyben marad-e, vagy a központi költségvetés vonja el. Az ügyben a kormány is megszólalt.

Egyik kérdés a másik után: azt sem tudni, mennyi marad a helyi kasszában a megemelt adóból
Egyik kérdés a másik után: azt sem tudni, mennyi marad a helyi kasszában a megemelt adóból
2026. január 12., hétfő

Egyik kérdés a másik után: azt sem tudni, mennyi marad a helyi kasszában a megemelt adóból
2026. január 12., hétfő

Négy óra elég volt: több tízezer lejre büntették a sofőröket

Alig négy óra alatt 30 ezer lejnyi bírságot szabtak ki a 15-ös országút mentén közúti ellenőrzést végző rendőrök, és négy jogosítványt is bevontak.

Négy óra elég volt: több tízezer lejre büntették a sofőröket
Négy óra elég volt: több tízezer lejre büntették a sofőröket
2026. január 12., hétfő

Négy óra elég volt: több tízezer lejre büntették a sofőröket
2026. január 12., hétfő

A mai meg se kottyant, holnap lehet a leghidegebb reggel

Keddre virradóan lehet a leghidegebb ebben a téli szakaszban – nyilatkozta a Digi24 hírtévének Elena Mateescu, az Országos Meteorológiai Szolgálat igazgatója.

A mai meg se kottyant, holnap lehet a leghidegebb reggel
A mai meg se kottyant, holnap lehet a leghidegebb reggel
2026. január 12., hétfő

A mai meg se kottyant, holnap lehet a leghidegebb reggel
2026. január 12., hétfő

Dobogós helyen Hargita megye a hegyimentőkhöz érkezett riasztások számát tekintve

Az elmúlt 24 órában 67 riasztás érkezett a hegyimentő szolgálathoz, amelynek munkatársai 75 személynek nyújtottak segítséget – tájékoztatott hétfőn a Salvamont.

Dobogós helyen Hargita megye a hegyimentőkhöz érkezett riasztások számát tekintve
Dobogós helyen Hargita megye a hegyimentőkhöz érkezett riasztások számát tekintve
2026. január 12., hétfő

Dobogós helyen Hargita megye a hegyimentőkhöz érkezett riasztások számát tekintve
2026. január 12., hétfő

Mit tartogat 2026? – Játékra hív a Székelyhon

Mit hoz az új év: békét vagy bizonytalanságot? Spórolást vagy utazást? A Székelyhon január közepén egy gondolatébresztő, ugyanakkor szórakoztató játékkal várja olvasóit a Facebookon.

Mit tartogat 2026? – Játékra hív a Székelyhon
Mit tartogat 2026? – Játékra hív a Székelyhon
2026. január 12., hétfő

Mit tartogat 2026? – Játékra hív a Székelyhon
2026. január 12., hétfő

Gyorsan terjed az influenza: többszöröse az esetszám az elmúlt évek átlagának

Az Országos Közegészségügyi Intézet (INSP) szerint felgyorsult az influenza terjedése Romániában, ezért a szakembereik azt javasolják, hogy a védőoltásra jogosultak haladéktalanul oltassák be magukat.

Gyorsan terjed az influenza: többszöröse az esetszám az elmúlt évek átlagának
Gyorsan terjed az influenza: többszöröse az esetszám az elmúlt évek átlagának
2026. január 12., hétfő

Gyorsan terjed az influenza: többszöröse az esetszám az elmúlt évek átlagának
2026. január 12., hétfő

Böjte Csaba hirdet igét a keresztény zenefesztiválon Marosvásárhelyen

Negyedik alkalommal szervezik meg a Nincs más név újévi keresztény zenefesztivált Marosvásárhelyen január 17-én 17 órától a Kultúrpalota nagytermében.

Böjte Csaba hirdet igét a keresztény zenefesztiválon Marosvásárhelyen
Böjte Csaba hirdet igét a keresztény zenefesztiválon Marosvásárhelyen
2026. január 12., hétfő

Böjte Csaba hirdet igét a keresztény zenefesztiválon Marosvásárhelyen
2026. január 11., vasárnap

Holtan találtak egy fiatalembert egy vendéglő padlásterében

Holtan találtak vasárnap egy 18 éves földrai (Feldru) fiút egy besztercei vendéglő padlásterében – tájékoztatott a Beszterce-Naszód megyei rendőrség.

Holtan találtak egy fiatalembert egy vendéglő padlásterében
Holtan találtak egy fiatalembert egy vendéglő padlásterében
2026. január 11., vasárnap

Holtan találtak egy fiatalembert egy vendéglő padlásterében
2026. január 11., vasárnap

Négy székelyföldi városban vetítik premier előtt a Magyar mennyegző című filmet

Négy székelyföldi városban lesz premier előtti vetítése a Káel Csaba filmügyi kormánybiztos által rendezett Magyar mennyegző című filmnek, amelyet kalotaszegi és más erdélyi helyszíneken is forgattak.

Négy székelyföldi városban vetítik premier előtt a Magyar mennyegző című filmet
Négy székelyföldi városban vetítik premier előtt a Magyar mennyegző című filmet
2026. január 11., vasárnap

Négy székelyföldi városban vetítik premier előtt a Magyar mennyegző című filmet
2026. január 11., vasárnap

Egy hét alatt 313 SIS-jelzés hatálya alatt álló személyt azonosítottak a rendőrök az ország területén

A január 1. és 8. közötti héten a SIRENE irodák közötti információcserének köszönhetően 453 olyan személyt azonosítottak Európában, akik figyelmeztető jelzéssel szerepeltek a Schengeni Információs Rendszerben (SIS), közülük 313-at Románia területén.

Egy hét alatt 313 SIS-jelzés hatálya alatt álló személyt azonosítottak a rendőrök az ország területén
Egy hét alatt 313 SIS-jelzés hatálya alatt álló személyt azonosítottak a rendőrök az ország területén
2026. január 11., vasárnap

Egy hét alatt 313 SIS-jelzés hatálya alatt álló személyt azonosítottak a rendőrök az ország területén
