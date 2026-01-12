Ebből nehéz félretenni: kijött a friss jelentés a háztartások havi átlagjövedelméről és kiadásairól

A tavalyi harmadik negyedévben 9420 lej volt a romániai háztartások havi átlagjövedelme; a kiadások átlagösszege 8079 lej volt, ami a jövedelem 85,8 százalékát jelentette – derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) hétfőn közzétett adataiból.

Székelyhon 2026. január 12., 12:562026. január 12., 12:56

A statisztikák szerint a háztartások egy főre jutó bevétele 3789 lej volt, ami a tavalyi második negyedévhez képest 0,9 százalékos csökkenést, 2024 harmadik negyedévéhez képest pedig 14,9 százalékos növekedést jelent. A pénzbeli jövedelem háztartásonként átlagosan havi 8885 lejt (személyenként 3574 lejt), a természetbeni jövedelem pedig háztartásonként havi 535 lejt (személyenként 215 lejt) tett ki tavaly július és szeptember között. Ez

0,5 százalékos, illetve 6,8 százalékos csökkenést jelent az előző három hónaphoz képest.

Az átlagban 6443 lejes összegű bruttó havi bérjövedelmek és a hozzájuk kapcsolódó egyéb bevételek a háztartások összes jövedelmének 68,4 százalékát jelentették. Emellett a szociális juttatásokból származó, átlagban 1892 lejes jövedelem (20,1 százalék), valamint a természetbeni jövedelem (5,7 százalék) is hozzájárult a háztartások teljes bevételéhez – írja az Agerpres hírügynökség a hétfőn közzétett statisztikai adatokra hivatkozva. Lakóhely szerinti bontásban a városi háztartások havi jövedelme átlagban 10 693 lej volt a tavalyi harmadik negyedévben, 1,4-szer nagyobb, mint a vidékieké. Az egy főre jutó bevétel a városi háztartásokban 4534 lej volt, másfélszer nagyobb a vidéki háztartásokban regisztráltnál. Hirdetés Városon a fizetések és a bér jellegű juttatások tették ki a teljes jövedelem 73,8 százalékát, vidéken ez az arány 14 százalékponttal kisebb volt. A szociális juttatásokból származó összegek vidéken a jövedelem 20,6 százalékát jelentették, ami 0,8 százalékponttal nagyobb arány a városon jegyzettnél. A természetbeni jövedelem az összbevétel 9,1 százalékát tette ki vidéken, ez az arány 2,6-szor nagyobb a városon jegyzettnél.

A háztartások átlagos havi pénzbeni kiadása 2025 harmadik negyedévében 7659 lej (személyenként 3081 lej) volt,