Ebből nehéz félretenni: kijött a friss jelentés a háztartások havi átlagjövedelméről és kiadásairól

Fotó: Orbán Orsolya
A tavalyi harmadik negyedévben 9420 lej volt a romániai háztartások havi átlagjövedelme; a kiadások átlagösszege 8079 lej volt, ami a jövedelem 85,8 százalékát jelentette – derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) hétfőn közzétett adataiból.
A statisztikák szerint a háztartások egy főre jutó bevétele 3789 lej volt, ami a tavalyi második negyedévhez képest 0,9 százalékos csökkenést, 2024 harmadik negyedévéhez képest pedig 14,9 százalékos növekedést jelent.
A pénzbeli jövedelem háztartásonként átlagosan havi 8885 lejt (személyenként 3574 lejt), a természetbeni jövedelem pedig háztartásonként havi 535 lejt (személyenként 215 lejt) tett ki tavaly július és szeptember között. Ez
Az átlagban 6443 lejes összegű bruttó havi bérjövedelmek és a hozzájuk kapcsolódó egyéb bevételek a háztartások összes jövedelmének 68,4 százalékát jelentették. Emellett a szociális juttatásokból származó, átlagban 1892 lejes jövedelem (20,1 százalék), valamint a természetbeni jövedelem (5,7 százalék) is hozzájárult a háztartások teljes bevételéhez – írja az Agerpres hírügynökség a hétfőn közzétett statisztikai adatokra hivatkozva.
Lakóhely szerinti bontásban a városi háztartások havi jövedelme átlagban 10 693 lej volt a tavalyi harmadik negyedévben, 1,4-szer nagyobb, mint a vidékieké. Az egy főre jutó bevétel a városi háztartásokban 4534 lej volt, másfélszer nagyobb a vidéki háztartásokban regisztráltnál.
Városon a fizetések és a bér jellegű juttatások tették ki a teljes jövedelem 73,8 százalékát, vidéken ez az arány 14 százalékponttal kisebb volt. A szociális juttatásokból származó összegek vidéken a jövedelem 20,6 százalékát jelentették, ami 0,8 százalékponttal nagyobb arány a városon jegyzettnél. A természetbeni jövedelem az összbevétel 9,1 százalékát tette ki vidéken, ez az arány 2,6-szor nagyobb a városon jegyzettnél.
és egy százalékkal haladta meg az előző negyedévi kiadásokat.
A háztartások kiadásainak 60,6 százalékát (4898 lej) a fogyasztási kiadások tették ki a tavalyi harmadik trimeszterben, 33,4 százalékát (2696 lej) a helyi és központi adók, illetékek, társadalombiztosítási járulékok, 1,5 százalékát (126 lej) pedig a háztáji gazdálkodással kapcsolatos költségek (a tenyészállatok és baromfik etetésére, vetőmagra, állatorvosi szolgáltatásokra stb. fordított kiadások) – derül ki az INS adataiból.
