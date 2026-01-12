Rovatok
Dobogós helyen Hargita megye a hegyimentőkhöz érkezett riasztások számát tekintve

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

Az elmúlt 24 órában 67 riasztás érkezett a hegyimentő szolgálathoz, amelynek munkatársai 75 személynek nyújtottak segítséget – tájékoztatott hétfőn a Salvamont.

Székelyhon

2026. január 12., 10:452026. január 12., 10:45

A szolgálat Facebook-oldalán közzétett bejegyzés szerint 24 személyt szállítottak kórházba.

Az elmúlt 24 órában a Máramaros megyei hegyimentők kapták a legtöbb riasztást, tízet, nyolc segélykérés érkezett a brassói és

hét a Hargita megyei Salvamonthoz.

Ugyanakkor 61 betelefonáló a turistaútvonalak állapotáról kért információkat és tanácsokat.

A balesetek számának csökkentése érdekében a Salvamont arra kéri az embereket, hogy legyenek óvatosak és viselkedjenek felelősségteljesen, amikor a hegyekben túráznak, sétálnak vagy téli sportokat űznek – idézi a bejegyzést az Agerpres.

Hargita megye Belföld
