Dobogós helyen Hargita megye a hegyimentőkhöz érkezett riasztások számát tekintve

Az elmúlt 24 órában 67 riasztás érkezett a hegyimentő szolgálathoz, amelynek munkatársai 75 személynek nyújtottak segítséget – tájékoztatott hétfőn a Salvamont.

Az elmúlt 24 órában a Máramaros megyei hegyimentők kapták a legtöbb riasztást, tízet, nyolc segélykérés érkezett a brassói és

Ugyanakkor 61 betelefonáló a turistaútvonalak állapotáról kért információkat és tanácsokat.

A balesetek számának csökkentése érdekében a Salvamont arra kéri az embereket, hogy legyenek óvatosak és viselkedjenek felelősségteljesen, amikor a hegyekben túráznak, sétálnak vagy téli sportokat űznek – idézi a bejegyzést az Agerpres.