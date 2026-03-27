Modern gépekkel és szerszámokkal bővültek a csíkszeredai szakközépiskolák műhelyei

Több mint másfél millió lejes európai uniós támogatásból modern gépekkel és szerszámokkal korszerűsítették Csíkszereda négy szakközépiskolájának tanműhelyeit. Az új felszereléseket csütörtökön mutatták be a taplocai iskolaközpontban.
Csíkszereda négy szakközépiskolájában közel 2500 diák tanul, oktatásukhoz pedig nagy segítséget jelent a tanműhelyek korszerűsítése. A taplocai iskolaközpontban csütörtökön a sajtó bejárta a szakműhelyeket, ahol a diákok azt is megmutatták, hogyan használják az újonnan kapott modern gépeket és szerszámokat. Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere elmondta:
1,5 millió lejből. A támogatást a város az Országos Helyreállítási Programból szerezte erre a célra.
A Kós Károly Szakközépiskola két tanműhelyét, az ács-, valamint a víz- és gázszerelő műhelyeket közel 398 ezer lejből modernizálták, a két műhely 55 tétellel bővült. Bíró Imre, a tanintézet igazgatóhelyettese szerint most már valóban
ezért olyan diákokat várnak, akiket érdekelnek ezek a szakmák.
A Venczel József Szakközépiskolában a faipari szakműhely 15 féle termékkel bővült 316 ezer lej értékben. Both Gyárfás Csaba igazgató úgy fogalmazott, örömmel fogadták a támogatást, és szeretnék, ha a szükséges nyersanyagot is biztosítani tudnák ezekhez. Hozzátette,
Mint mondta, a most érkezett gépek nemcsak a természetes alapanyagok feldolgozására alkalmasak, hanem arra is, hogy a diákok MDF-alapú, gyors szerkezetű bútorok gyártását is elsajátítsák, amire korábban nem volt lehetőség.
A Kájoni János Szakközépiskola két szakműhelyében 42 féle felszerelést kaptak 379 ezer lej összértékben. Mózes Csongor igazgató elmondta,
ahol a diákok korszerű gépeken tanulhatnak. A Székely Károly Szakközépiskola mechatronikai szakműhelye pedig 11 féle berendezéssel gazdagodott, 386 ezer lej összértékben.
Ácsműhely a Kós Károly Szakközépiskolában. Modernül felszerelték a tanműhelyt.
