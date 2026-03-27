Modern gépekkel és szerszámokkal bővültek a csíkszeredai szakközépiskolák műhelyei

Több mint másfél millió lejes európai uniós támogatásból modern gépekkel és szerszámokkal korszerűsítették Csíkszereda négy szakközépiskolájának tanműhelyeit. Az új felszereléseket csütörtökön mutatták be a taplocai iskolaközpontban.

Barabás Hajnal

2026. március 27., 09:002026. március 27., 09:00

• Fotó: Barabás Hajnal

Fotó: Barabás Hajnal

Csíkszereda négy szakközépiskolájában közel 2500 diák tanul, oktatásukhoz pedig nagy segítséget jelent a tanműhelyek korszerűsítése. A taplocai iskolaközpontban csütörtökön a sajtó bejárta a szakműhelyeket, ahol a diákok azt is megmutatták, hogyan használják az újonnan kapott modern gépeket és szerszámokat. Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere elmondta:

most zárult le az Iskolák felszerelése című, 26,72 millió lej összértékű pályázat, amelynek részeként a szakműhelyeket is felszerelhették
1,5 millió lejből. A támogatást a város az Országos Helyreállítási Programból szerezte erre a célra.

Négy iskola kapott felszereléseket

A Kós Károly Szakközépiskola két tanműhelyét, az ács-, valamint a víz- és gázszerelő műhelyeket közel 398 ezer lejből modernizálták, a két műhely 55 tétellel bővült. Bíró Imre, a tanintézet igazgatóhelyettese szerint most már valóban

van hol és van mivel dolgozni, már csak az a fontos, hogy legyen, akit oktatni,

ezért olyan diákokat várnak, akiket érdekelnek ezek a szakmák.

A Venczel József Szakközépiskolában a faipari szakműhely 15 féle termékkel bővült 316 ezer lej értékben. Both Gyárfás Csaba igazgató úgy fogalmazott, örömmel fogadták a támogatást, és szeretnék, ha a szükséges nyersanyagot is biztosítani tudnák ezekhez. Hozzátette,

az is fontos lenne, hogy a diákok által elkészített termékeknek legyen piaca vagy valamilyen felhasználási lehetősége.

Mint mondta, a most érkezett gépek nemcsak a természetes alapanyagok feldolgozására alkalmasak, hanem arra is, hogy a diákok MDF-alapú, gyors szerkezetű bútorok gyártását is elsajátítsák, amire korábban nem volt lehetőség.

A Kájoni János Szakközépiskola két szakműhelyében 42 féle felszerelést kaptak 379 ezer lej összértékben. Mózes Csongor igazgató elmondta,

a tankonyha a legkorszerűbb eszközökkel gazdagodott, akárcsak a fodrász-manikűr-pedikűr műhely,

ahol a diákok korszerű gépeken tanulhatnak. A Székely Károly Szakközépiskola mechatronikai szakműhelye pedig 11 féle berendezéssel gazdagodott, 386 ezer lej összértékben.

Ácsműhely a Kós Károly Szakközépiskolában. Modernül felszerelték a tanműhelyt. • Fotó: Barabás Hajnal

Csíkszereda Oktatás Szakoktatás
Ezek is érdekelhetik

Elfogadta a kormány, ennek megfelelően alakul az üzemanyag ára Romániában
Szabadidejében sietett egy balesetet szenvedett sofőr segítségére egy kézdivásárhelyi tűzoltó
Óriási a tét Isztambulban – életben tartaná világbajnoki álmait a román válogatott
Trágyaszag keseríti meg egy erdélyi és egy partiumi város lakóinak életét
Egy félidőt éltek a román remények, lemaradtak a világbajnokságról
Mesés harmónia, több száz éves házak
Elfogadta a kormány, ennek megfelelően alakul az üzemanyag ára Romániában
Székelyhon

Elfogadta a kormány, ennek megfelelően alakul az üzemanyag ára Romániában
Szabadidejében sietett egy balesetet szenvedett sofőr segítségére egy kézdivásárhelyi tűzoltó
Székelyhon

Szabadidejében sietett egy balesetet szenvedett sofőr segítségére egy kézdivásárhelyi tűzoltó
Óriási a tét Isztambulban – életben tartaná világbajnoki álmait a román válogatott
Székely Sport

Óriási a tét Isztambulban – életben tartaná világbajnoki álmait a román válogatott
Trágyaszag keseríti meg egy erdélyi és egy partiumi város lakóinak életét
Krónika

Trágyaszag keseríti meg egy erdélyi és egy partiumi város lakóinak életét
Egy félidőt éltek a román remények, lemaradtak a világbajnokságról
Székely Sport

Egy félidőt éltek a román remények, lemaradtak a világbajnokságról
Mesés harmónia, több száz éves házak
Nőileg

Mesés harmónia, több száz éves házak
A rovat további cikkei

2026. március 27., péntek

Ősszel állnak forgalomba az elektromos buszok Csíkszéken

Folyamatos a csíkszéki tömegközlekedés átalakítását szolgáló elektromos buszok gyártása, amelyeket néhány hónapon belül le kell szállítania a megbízott nagybányai cégnek. Az elektromos töltőállomásokat is telepíteni kell a forgalomba helyezés előtt.

2026. március 26., csütörtök

Új sporteszközökkel bővült a Petőfi Sándor Általános Iskola Csíkszeredában

Új sporteszközöket adtak át a csíkszeredai Petőfi Sándor Általános Iskolának a tavaly novemberben tartott a tizenkettedik Jótékonysági Katalin-bál bevételéből.

2026. március 26., csütörtök

A feszültségingadozás a múlté lesz Csíkmadarason

Korszerűsítik Csíkmadarason az elektromos hálózatot, amely már régóta nem felel meg a szükségleteknek, a feszültségingadozás nagyon sok problémát okozott a fogyasztóknak. Új trafóállomások is lesznek a hálózaton.

2026. március 25., szerda

Előkészületben a piricskei víz- és szennyvízhálózat építése

A tavalyi megtorpanás után nemsokára aláírhatják a finanszírozási szerződést, és ki lehet írni a közbeszerzési eljárást a piricskei víz- és szennyvízhálózat tervezésére és kiépítésére. A beruházást az Anghel Saligny program támogatja.

2026. március 24., kedd

Tűz ütött ki egy csíkszentléleki lakóházban

Kigyulladt egy lakóház terasza Csíkszentléleken kedden hajnalban, a tűzben egy idős férfi megsérült – adja hírül a Hargita megyei tűzoltóság.

2026. március 23., hétfő

Határidőn belül cserélni kell a mozgássérültek parkolási igazolványát Csíkszeredában

Adatfirssítés miatt cserélik a mozgássérülteknek kibocsátott parkolási igazolványokat Csíkszeredában.

2026. március 23., hétfő

Építik a bölcsődét Csíkszentsimonban, június végére be kellene fejezni a munkát

Versenyt futnak az idővel Csíkszentsimonban, ahol a bölcsőde építését június végére be kellene fejezni. De mivel különböző okok hátráltatták a munka elkezdését, arra számítanak, hogy kapnak egy kis haladékot a finanszírozótól.

2026. március 23., hétfő

Helikopterrel vitték Marosvásárhelyre a vasúti balesetben súlyosan megsérült csecsemőt

Marosvásárhelyre szállították vasárnap este SMURD-helikopterrel a csíkszeredai megyei kórházból a vasúti balesetben megsérült csecsemőt, a másik három sérültet továbbra is a megyei kórházban ápolják.

2026. március 22., vasárnap

Halálos vonatbaleset Csíkszeredában: hat személyt szállító szekeret ütött el a vonat – frissítve

Halálos kimenetelű vasúti baleset történt Csíkszeredában a Brassói út mellett vasárnap délután: egy lovas szekérrel a vonat elé hajtottak, egy személy a helyszínen meghalt.

2026. március 20., péntek

Több mint száz cölöpre építették a csíkszeredai Angyalkert napközit

Három éve nyílt meg Csíkszeredában az Angyalkert napközi, amely a magyar kormány támogatásával épült meg. A létesítménybe járó 170 gyermek számára nemcsak korszerű környezetet, hanem a keresztény értékek mentén történő nevelést is biztosítanak.

