A medve és a farkas mellé besettenkedett a sakál is Székelyföldön

Vadászok berkeiben egyre többet hallani arról, hogy Székelyföldön is szaporodóban van a sakál, régebbi nevén a nádi farkas, amely a farkas konkurenseként egyelőre az erdei apróvadállományra pályázik. Kell-e inváziótól tartanunk, van-e egyáltalán tennivaló ebben az ügyben?

úgy tűnik, sikerült otthonra lelniük Székelyföld más szegleteiben, így Háromszéken is.

A téma egyik hazai szakértője annak ellenére is így gondolta, hogy a sakál terjedése európai jelenség, már a balti államokban, Észtországban, Lettországban és Litvániában is megjelent. Úgy néz ki, az ember beavatkozása nélkül megtalálta a neki megfelelő élőhelyet meg táplálékot, és kihasználja azt.

hatékonyságát tekintve messze elmarad a farkastól, mivel testmérete is kisebb, de a falkák is kevesebb egyedből állnak.

Az élőhelyeiket tekintve ugyan már van átfedés, de még itt sem egyértelmű a jövőbeni tendencia. Tény, hogy vannak olyan helyszínek, ahol a sakál nem tudott megmaradni a farkaspopuláció mellett (egyelőre bulgáriai hosszútávú megfigyelések alapján levont következtetésről beszélünk). Ennek oka az is lehet, hogy a domináns faj – esetünkben a farkas – nem zsákmányként ugyan, de vadászhat-vadászik a sakálra, csak azért, hogy csökkentse a konkurenciát. Így tehát

és Farkas Attila szerint megtörténhet, hogy a farkas által stabilan benépesített területeken a jövevény nem is fog elszaporodni. Az is igaz, hogy az apróvadaknak nem hiányzik egy újabb ragadozó, bár egyesek szerint

a sakál „ökoszisztéma-szolgáltatást” nyújtó fajként is felfogható, mert eltakarítja a dögöt és sok rágcsálót elpusztít.

Kiss Attila, a Katrosa Vadásztársaság vezetője egyértelműen soknak ítéli a sakálok példányszámát – két egymásutáni este hatot is lőtt (noha nagyon rejtőzködő és óvatos vadállat a sakál), és úgy tapasztalja, a nyulak, őzgidák is megsínylették jelenlétüket.

„Ugyanakkor ahogy a farkas–sakál párban a domináns egyértelműen a farkas, a sakál–róka párban az előbbi az uralkodó, aminek az is következménye lehet, hogy megritkul a rókapopuláció. De az is megtörténhet, hogy felosztják egymás között az élőhelyeket. Még egyikre sincs sincs bizonyíték” – mondta Farkas Attila.

– mondja –, de Borosnyó és Kommandó környékén is jelen vannak. Egyszer hajtást is rendeztek egy olyan területen, ahol tudtak a jelenlétükről, mégsem sikerült egyet sem lőni – ezt annak tulajdonítja a vadásztársaság vezetője, hogy behúzódhattak a környéken levő rókalyukakba.

Már legalább öt éve Illyefalva és Előpatak környékén is jelen van a sakál – erősítette meg a Székelyhonnak Benkő Árpád, aki a Megyei Vadász- és Sporthorgász-egyesülethez tartozó 9700 hektáros 11-es illyefalvi vadászterületen tapasztaltakról beszélt. Ugyan ő maga nem volt tanúja a sakál vadászatának, kártételének – az elszaporodott farkasokénak annál inkább –, de úgy véli, tavaly kevesebb őzgidát látott terepen, mint azelőtt való évben. Nem bizonyított, hogy ez a sakál miatt van – mondja Benkő –, az azonban biztos, hogy

Kiss Attila szerint a farkas most nem foglalkozik a konkurenciával, mert lehúzódik a települések közelében levő mezőgazdasági területekre, ahová az őzek, szarvasok, nyulak is járnak a zöldülő repcére.

Ráadásul már olyat is megörökített egy magyarországi vadkamera, hogy a malacozó vaddisznó mellől szedte el a szaporulatot. Abban azonban biztos a megkérdezett, hogy egyre több a sakál, főleg Sepsiszéken és Orbaiszéken, míg Erdővidéken a farkasok az erdők urai.

Szentgyörgyön is bemutatkozott a nádi farkas – erről Csákány László, a Szemerja-Görgő Közbirtokosság elnöke számolt be, aki három éve a sepsiszentgyörgyi gyümölcsösben, de az előpataki út mentén levő legelőn saját szemével is látta a sakált, illetve az általa széttépett juhokat. Természetfotósként pedig