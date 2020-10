Változik az egyetemek esetében a bezárási korlátozás koronavírus esetén

Az egyetemek nem fognak három különböző oktatási egységükben megerősített koronavírus-eset után automatikusan bezárni – többek között ezt a döntést is rögzítik abban a jogszabálytervezetben, amely jelenleg az oktatási és egészségügyi minisztériumok közös rendeletében szerepel. Ennek megfelelően az egyetem bezárásáról szóló döntést az egyes felsőoktatási egységek és a közegészségügyi igazgatóságok együttesen hozzák meg az adott helyzetekre reagálva: figyelembe véve az esetek számát és a megjelenési helyüket egyetemi épületekre lebontva.

Nem zár be a marosvásárhelyi vagy a csíkszeredai Sapientia-kampusz, ha például az egyetem kolozsvári karán három vírusos esetet jelentenek. Archív • Fotó: Haáz Vince

Az iskolákra és óvodákra továbbra is érvényes az a járványügyi előírás, miszerint ha egy iskola három különböző osztályában megjelenik egy-egy koronavírusos eset, az utolsó eset visszaigazolásától számítva két hétre felfüggesztik az oktatást az egész intézményben. Az oktatási minisztérium összesítése szerint iskolakezdés napján országosan 238 intézmény kezdett piros forgatókönyvvel, azaz teljes mértékben online,

a minisztérium legutóbbi összesítése alapján 313 tanintézményben zajlik piros forgatókönyv szerint az oktatás a járványhelyzet miatt.

Eddig az egyetemek esetében nem tett különbséget a jogszabály, noha sok felsőoktatási intézményben a különböző karok oktatási programja más-más épületben zajlik. Az oktatási és egészségügyi minisztériumok közös jogszabálytervezetben rögzítik azt, hogy ezután az egyetem bezárásáról szóló döntést az egyes felsőoktatási egységek és a közegészségügyi igazgatóságok együttesen hozzák meg helyzetekre lebontva: figyelembe véve az esetek számát, illetve az egyetemi karok épületei szerinti megoszlását.

Kampuszokra vonatkozik

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) vezetőségében is felmerült a jogos kérdés tanévnyitó előtt, hogy amennyiben a marosvásárhelyi karon lesz három eset, a csíkszeredai, a kolozsvári és a sepsiszentgyörgyi karokat is be kell-e zárni, hiszen ugyanahhoz az intézményhez tartoznak. A megerősített válasz az volt, hogy természetesen nem kell, az előírás az egyetemi kampuszokra vonatkozik – fejtette ki a Székelyhonnak Dávid László, a Sapientia – EMTE rektora.

„Ha azt nézzük, hogy a szemeszter végéig meg kellene érkezzen az oltás, akkor most mindent meg kellene tennünk azért, hogy a vírusnak kitett korosztályt próbáljuk megvédeni.

Ha három eset van egy iskolában, akkor az azt jelenti, hogy sokkal több van, legalább harminc

– tette hozzá a rektor.

Nincs még igazolt koronavírusos sapientiás

Az erdélyi magyar egyetemen jelenleg két-három hetes időszakokra felosztott rendszerben zajlik az oktatás. Az első két hétben jórészt távoktatással, interneten keresztül tanulnak a hallgatók, leszámítva a kertészmérnököket, ugyanis náluk a növények élettartama miatt télen nem lehet gyakorlati órákat tartani, tehát ott most laborórák vannak.

A jövő héttől kezdődően különböző évfolyamok jönnek az egyetemre, tömbösítve tartják nekik a gyakorlati órákat, az első-, másod-, aztán harmadévesek jönnek, majd a negyedévesek, és két hét után megváltozik az órarend – tudtuk meg a Sapientia rektorától az egyetem járványügyi előírásoknak megfelelő tanrendjét.

„Azért kellett így megoldani, mert van egy előírás Romániában, hogy legfeljebb két hallgatót lehet egy szobába elhelyezni a bentlakásban, viszont a járványmegelőzési bizottságunk, amelynek tagja a csíkszeredai járványügyi hivatal elnöke, azt ajánlotta, hogy

csak egy hallgatót tegyünk egy szobába, mert az biztonságosabb, így legtöbb 90 hallgatót tudunk egyszerre elszállásolni, ezért váltják egymást a diákok, Marosvásárhelyen háromhetenként, Csíkszeredában kéthetenként”

– magyarázta Dávid László.

A Sapientia diákjai között eddig még nem jelentettek koronavírusos esetet, a tanári karból egy kolléganő van jelenleg karanténban, akinek a fia megfertőződött, és ezért őt el kellett különíteni – válaszolta a Székelyhon megkeresésére Dávid László rektor.