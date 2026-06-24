Különleges daganatműtétet végeztek Székelyudvarhelyen

Komplex urológiai-onkológiai műtétet végeztek nemrég a Székelyudvarhelyi Városi Kórházban laparoszkópos eljárással. A beavatkozás mérfőldkő nemcsak a helyi kórház, hanem az egész térség számára.

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„A napokban sikeresen elvégeztük Székelyudvarhely első laparoszkópos radikális cistoprosztatektómiáját, (teljes prosztata eltávolítása) kismedencei nyirokcsomó-eltávolítással, egy rosszindulatú, infiltratív húgyhólyagdaganatos beteg esetében. Ez a nagy szakmai felkészültséget igénylő, komplex urológiai-onkológiai beavatkozás mérföldkő nemcsak intézményünk, hanem egész térségünk számára is” – adta hírül kedden este Facebook bejegyzésében a Székelyudvarhelyi Városi Kórház.

ilyen műtétet sem Hargita, sem Kovászna megyében nem végeznek,

és Marosvásárhelyen is csak korlátozottan érhető el. A minimálisan invazív eljárás a hagyományos nyitott műtétekhez képest kisebb megterheléssel, kevesebb vérveszteséggel és gyorsabb felépüléssel jár.

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A beavatkozást Dr. Szöllösi Attila vezette urológiai-sebészeti csapat végezte el, a kiemelkedő szakmai teljesítmény nemcsak intézményi, hanem regionális jelentőségű eredmény is – emelték ki.



