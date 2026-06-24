Különleges daganatműtétet végeztek Székelyudvarhelyen

Fotó: Székelyudvarhelyi Városi Kórház
Komplex urológiai-onkológiai műtétet végeztek nemrég a Székelyudvarhelyi Városi Kórházban laparoszkópos eljárással. A beavatkozás mérfőldkő nemcsak a helyi kórház, hanem az egész térség számára.
„A napokban sikeresen elvégeztük Székelyudvarhely első laparoszkópos radikális cistoprosztatektómiáját, (teljes prosztata eltávolítása) kismedencei nyirokcsomó-eltávolítással, egy rosszindulatú, infiltratív húgyhólyagdaganatos beteg esetében. Ez a nagy szakmai felkészültséget igénylő, komplex urológiai-onkológiai beavatkozás mérföldkő nemcsak intézményünk, hanem egész térségünk számára is” – adta hírül kedden este Facebook bejegyzésében a Székelyudvarhelyi Városi Kórház.
Mint írják, jelenleg
és Marosvásárhelyen is csak korlátozottan érhető el. A minimálisan invazív eljárás a hagyományos nyitott műtétekhez képest kisebb megterheléssel, kevesebb vérveszteséggel és gyorsabb felépüléssel jár.
A beavatkozást Dr. Szöllösi Attila vezette urológiai-sebészeti csapat végezte el, a kiemelkedő szakmai teljesítmény nemcsak intézményi, hanem regionális jelentőségű eredmény is – emelték ki.
Heves zápor csapott le kedden Székelyudvarhelyre és az udvarhelyszéki településekre. A rövid ideig tartó, de rendkívül intenzív esőzés miatt több utcán megállt a víz, pincéket öntött el a csapadék, a falvakban pedig kisebb áradásokat okozott.
Polgári védelmi gyakorlatot tartanak kedden délelőtt Székelyudvarhelyen, a Cserehát-negyedben. A gyakorlat részeként légi riadó jelzés is hallható lesz.
Szinte biztosan egy régi beázás következménye, hogy leomlott a székelyudvarhelyi Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium egyik osztálytermében a mennyezeti vakolat egy része, de a tanintézetvezetés nem éri be az elsődleges magyarázattal.
Részeg sofőröket füleltek le Udvarhelyszéken: egyik férfi rutinellenőrzés során bukott le, a másik pedig balesetezett.
Csapadékmentes idő esetén rovarirtást végeznek Székelyudvarhely közterein, hétfőn este – hívja fel a figyelmet a helyi polgármesteri hivatal.
Kő és sár borította be vasárnap délután a Parajdot a Bucsin-tetővel összekötő országút egy szakaszát, miután a heves esőzések nyomán egy patak kilépett a medréből. Az úttestet összefogással sikerült megtisztítani.
Stratégiailag is fontos betonhidak épültek Fenyéden az Átjáró, a Tanórok és a Szejke utcákban, amelyek elősegítik a gazdák területeinek, valamint a növekvő település új portáinak megközelíthetőségét. A beruházás ötmillió lejbe került.
Meghódították a Pamír-fennsík legendás útjait, több mint 4600 méteres magasságba kapaszkodtak fel, jurtában is megszálltak, és már Kína felé készülnek a Mongóliába tartó erdélyi kalandorok, akik egy hónap alatt közel tízezer kilométert tettek meg.
Helyrehozták a megsüllyedt és beszakadt útszakaszt Küsmöd és Siklód között a 135-ös megyei úton, de az elkövetkező egy-két évben nem lesz ott aszfaltozás – tudtuk meg a Hargita Megye Tanácsának vezetőjétől.
Régészeti bemutatókkal, kézműves foglalkozásokkal, rendhagyó tárlatvezetésekkel, koncerttel és fényfestéssel készül a Múzeumok Éjszakájára a Haáz Rezső Múzeum június 20-án Székelyudvarhelyen.
szóljon hozzá!