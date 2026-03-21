Törölve, átfoglalva, elveszítve – hogyan hat a közel-keleti konfliktus az utazási terveinkre?

Fotó: Pixabay

Fotó: Pixabay

Legyen szó háborúról vagy járványról, a turizmus mindig az első áldozati szektor. A biztonság érdekében törölt járatok sok egzotikus utat meghiúsítottak, ám a belföldi turizmus nem profitál ebből: az utazók inkább más külföldi célpontokat keresnek.

Hajnal Csilla

2026. március 21., 08:542026. március 21., 08:54

A turizmus ingatag talaj, elég egy rossz hír, és rögtön visszavágja az eladásokat hetekig. A közel-keleti háború hatása messze túlnyúlik a térségen:

a légtérzárak, az átirányított járatok és a megnövekedett üzemanyagköltségek világszerte felborítják az utazási szokásokat.

A helyzet időzítése különösen kedvezőtlen, mivel március és április erős szezonnak számít a régióban.

A kialakult helyzet nem tereli a turistákat belföld felé: aki nyaralni szeretne, az úgyis külföldre utazik

A kialakult helyzet nem tereli a turistákat belföld felé: aki nyaralni szeretne, az úgyis külföldre utazik

Fotó: Pixabay

Visszamondott foglalások, nehezen hazaszállított turisták

Számtalan foglalást mondtak vissza az elmúlt hetekben Székelyföldön is, de ami még ennél is nagyobb kihívást jelentett a hazai turisztikai irodák számára, hogy

a keleti földrészeken ragadt turistákat hogyan hozzák haza, miután valamennyi charter-járatot töröltek

– avatott be a kihívásokba Balizs Kriszta, az egyik marosvásárhelyi idegenforgalmi iroda munkatársa.

„Számtalan foglalásunk volt nemcsak Dubajba, hanem máshová is, így Bahrein és Katar egyaránt veszélybe került, nem beszélve azokról az egzotikus helyekről, amelyek járatainak Dubajban vagy Dohában lett volna az átszállásuk.

Idézet
Elsősorban az jelentette a legnagyobb kérdést, hogy azok a turistáink, akik ott ragadtak a világ több pontján, hogyan kerülnek haza, csak ezután tudtunk foglalkozni azokkal, akik ezután készültek elutazni”

– magyarázta Balizs Kriszta.

A turizmus ingatag talaj, elég egy rossz hír, és azonnal visszavágja az eladásokat

A turizmus ingatag talaj, elég egy rossz hír, és azonnal visszavágja az eladásokat

Fotó: Pixabay

Felejtsük el, hogy Dubajba utazzunk

Aki most készül Dubajba, elfelejtheti, hiszen

a reptér nagyon sokszor zárva tart az iráni bombázások és dróntámadások miatt, és a charter járatokat is törölték áprilisig

– a Wizzair fapados légitársaság gyakorlatilag egész szeptemberig stornózta a menetrendszeri indulásait.

Ebben az esetben többnyire két lehetőség áll a turista előtt: a teljes összeg visszaigénylése vagy az átfoglalás, ami messzemenően sem volt olyan egyszerű, mint amilyennek hangzik.

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

„Az utazásszervező cég, bár beleegyezett az átfoglalásba, mindezt csak az aktuális árakban engedte. Aki foglalt tavaly szeptember-november környékén, láthatja az árkülönbséget, nagyot nőttek az árak márciusig. Így sajnos, több volt a lemondás, mint az átfoglalás.

Idézet
Többnyire Egyiptom volt az alternatíva, ahová át tudtuk »menekíteni« a turistáink pénzét, ámbár az érkező hírek hatására sokan ódzkodtak ettől az országtól is, annak ellenére, hogy nem volt semmi olyan tényező, ami veszélyeztette volna az utasok biztonságát”

– fejtette ki a turisztikai iroda munkatársa.

A csillogó világ látszata egyre több embert vonzott Dubajba

Az utóbbi években nagyon felkapottá vált az Egyesült Arab Emírségek nagyvárosa, Dubaj, hiszen a közösségi médiának, influenszereknek köszönhetően a csillogó „tökéletes” világ látszata sok mindenkit vonz. Székelyföldről is nagy számban választják ezt a helyet egzotikus kirándulásra.

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Akik márciusban és áprilisban kellett volna odautazzanak, visszakapták a pénzüket, viszont akik önszántukból lemondták például a szeptemberi kirándulásukat, elveszítették az előleget.

„Akár háborús helyzet van, akár nem, a foglalási feltételekhez kell tartanunk magunkat, mind mi, mind az utasaink. Ha a gép felszáll és az a megítélés, hogy már biztonságos beutazni, de ennek ellenére önszántunkból visszalépünk, a szerződés értelmében elveszítünk valamennyit a már befizetett összegből.

Idézet
Volt olyan is, aki azt mondta, hogy inkább vesszen oda az előleg, nem vállalja be, hogy idén betegye a lábát Dubajba”

– mesélte.

Görögország még mindig kedvezőbben érhető el anyagilag, mint egy néhány napos fekete-tengeri kirándulás

Görögország még mindig kedvezőbben érhető el anyagilag, mint egy néhány napos fekete-tengeri kirándulás

Fotó: Haáz Vince

Továbbra sem opció belföld a hosszabb nyaralásokra

Elsőre logikusnak tűnhet a feltételezés, hogy a közel-keleti konfliktus hatására a hazaiak a belföldi nyaralási lehetőségek felé fordulnak – ám az utazási iroda munkatársa gyorsan eloszlatta ezt a tévhitet.

A kialakult helyzet nem tereli a turistákat belföld felé:

aki nyaralni szeretne, az külföldre utazik, csupán az úti célt cseréli le, és az európai kontinens biztonságosabb és megfizethetőbb célpontjait részesíti előnyben.

Balizs Kriszta szerint ez egyáltalán nem meglepő, hiszen a hazai turizmus komoly versenyhátrányban van:

az árak irreálisan magasak, miközben a szolgáltatások színvonala sok esetben elmarad az elvártaktól.

Görögország például még mindig kedvezőbben érhető el anyagilag, mint egy néhány napos fekete-tengeri kirándulás – így a döntés a legtöbb utazó számára magától értetődő.

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

A belföldi turizmusnak megvan a már jól kialakult kliensköre, akik évek óta visszajárók akár a tengeren, akár a spa-balneo részeken.

A glampingek és a hétvégi „kabannázások” igen népszerűek az idősek és fiatalok körében egyaránt, viszont ezek hétvégi rövid kiruccanások, nem egy egész vakációs periódus – tette hozzá az utazási iroda képviselője. A glamping (a „glamour” és a „camping” szavak összevonásából) egyébként a hagyományos kempingezés és a luxus találkozása; ez a stílus azoknak szól, akik

szeretnének közel lenni a természethez, de nem akarnak lemondani a kényelemről, mint például a kényelmes ágyról, a saját fürdőszobáról vagy akár a fűtésről és a Wi-Fi-ről.

„Megnőtt a kereslet Spanyolország, Olaszország, Görögország felé, mivel sokan érzik biztonságosabb opciónak. Szerencsére Egyiptom is felzárkózik a mezőnyben, az elmúlt héten számtalan turistánk érkezett oda, és elmondásaik szerint minden a legnagyobb rendben zajlik. Talán ez elég lesz ahhoz, hogy többen is kedvet kapjanak, és visszaálljon a régi kerékvágás a turizmusban” – magyarázta Balizs Kriszta a Székelyhonnak.

A rovat további cikkei

2026. március 20., péntek

Új lehetőségeket körvonalazott a székelyföldi gazdák számára a Sepsiszentgyörgyre látogató magyar agrárminiszter

Székelyudvarhely után Sepsiszentgyörgyre is ellátogatott Nagy István magyar agrárminiszter, hogy a gazdákat érintő kihívásokra válaszokat adjon, és megoldásokat körvonalazzon.

Új lehetőségeket körvonalazott a székelyföldi gazdák számára a Sepsiszentgyörgyre látogató magyar agrárminiszter
Új lehetőségeket körvonalazott a székelyföldi gazdák számára a Sepsiszentgyörgyre látogató magyar agrárminiszter
2026. március 20., péntek

Új lehetőségeket körvonalazott a székelyföldi gazdák számára a Sepsiszentgyörgyre látogató magyar agrárminiszter
2026. március 20., péntek

Romlik a lakosság vásárlóereje, a világjárvány óta nem volt ekkora visszaesés a kiskereskedelemben

A kiskereskedelmi forgalom 2026 januárjában 6,5 százalékkal csökkent az egy évvel korábbihoz képest Romániában, ami a világjárvány óta a legnagyobb visszaesés.

Romlik a lakosság vásárlóereje, a világjárvány óta nem volt ekkora visszaesés a kiskereskedelemben
Romlik a lakosság vásárlóereje, a világjárvány óta nem volt ekkora visszaesés a kiskereskedelemben
2026. március 20., péntek

Romlik a lakosság vásárlóereje, a világjárvány óta nem volt ekkora visszaesés a kiskereskedelemben
2026. március 20., péntek

Elaludt a sofőr, baleset történt Máréfalván

Anyagi károkkal járó baleset történt Máréfalván pénteken – tudtuk meg a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányságnál érdeklődve.

Elaludt a sofőr, baleset történt Máréfalván
Elaludt a sofőr, baleset történt Máréfalván
2026. március 20., péntek

Elaludt a sofőr, baleset történt Máréfalván
2026. március 20., péntek

Magyarország mezőgazdasági minisztere: bízzanak a hazai termelők keze munkájának eredményében

A gazdákat fenyegető veszélyekre, illetve az ezekkel szembeni védekezési lehetőségekre hívta fel a figyelmet pénteken Nagy István, Magyarország agrárminisztere Székelyudvarhelyen, a Székelyföldi Gazdaszervezetek Egyeztető Fórumán.

Magyarország mezőgazdasági minisztere: bízzanak a hazai termelők keze munkájának eredményében
Magyarország mezőgazdasági minisztere: bízzanak a hazai termelők keze munkájának eredményében
2026. március 20., péntek

Magyarország mezőgazdasági minisztere: bízzanak a hazai termelők keze munkájának eredményében
2026. március 20., péntek

Kövér László: egy magyar nemzet van

Minden magyar felelős a nemzet egészéért – hangsúlyozza Kövér László házelnök, aki szerint nincs külön határon inneni és túli magyarság.

Kövér László: egy magyar nemzet van
Kövér László: egy magyar nemzet van
2026. március 20., péntek

Kövér László: egy magyar nemzet van
2026. március 20., péntek

Megszavazta a parlament, megvan Románia 2026-os költségvetése

Megszavazta a parlament pénteki ülésén a 2026-os állami költségvetést és a társadalombiztosítási költségvetést.

Megszavazta a parlament, megvan Románia 2026-os költségvetése
Megszavazta a parlament, megvan Románia 2026-os költségvetése
2026. március 20., péntek

Megszavazta a parlament, megvan Románia 2026-os költségvetése
2026. március 20., péntek

Videójátékok és gyerekjátékok: ez volt az idei román próbavizsga témája

Nem volt túl nehéz a nyolcadikosok román próbavizsgája, a diákokhoz közel álló témát dolgozott fel. De a tapasztalat azt mutatja, nehezebb a valódi vizsgán kapott tétel. Éppen ezért a diákok tévesen mérhetik fel majd a júniusi vizsga nehézségét.

Videójátékok és gyerekjátékok: ez volt az idei román próbavizsga témája
Videójátékok és gyerekjátékok: ez volt az idei román próbavizsga témája
2026. március 20., péntek

Videójátékok és gyerekjátékok: ez volt az idei román próbavizsga témája
2026. március 20., péntek

A PSD az üzemanyag-drágulás hatásait enyhítő intézkedéseket sürget

A 2026-os állami költségvetés parlamenti elfogadása után a kormánynak az üzemanyag-drágulás hatásait enyhítő intézkedésekkel kell foglalkoznia – jelentette ki pénteken Sorin Grindeanu.

A PSD az üzemanyag-drágulás hatásait enyhítő intézkedéseket sürget
A PSD az üzemanyag-drágulás hatásait enyhítő intézkedéseket sürget
2026. március 20., péntek

A PSD az üzemanyag-drágulás hatásait enyhítő intézkedéseket sürget
2026. március 20., péntek

Alternatív módok a helyi adók és díjak fizetésére Marosvásárhelyen
Alternatív módok a helyi adók és díjak fizetésére Marosvásárhelyen
Alternatív módok a helyi adók és díjak fizetésére Marosvásárhelyen
2026. március 20., péntek

Alternatív módok a helyi adók és díjak fizetésére Marosvásárhelyen
2026. március 20., péntek

A legfelsőbb bíróság perrel fenyegeti a kormányt a bérkiegészítések kifizetésének halasztása miatt

Perrel fenyegeti a kormányt a legfelsőbb bíróság az igazságszolgáltatásban dolgozók bírósági döntéssel megítélt bérkiegészítései kifizetésének halasztása miatt.

A legfelsőbb bíróság perrel fenyegeti a kormányt a bérkiegészítések kifizetésének halasztása miatt
A legfelsőbb bíróság perrel fenyegeti a kormányt a bérkiegészítések kifizetésének halasztása miatt
2026. március 20., péntek

A legfelsőbb bíróság perrel fenyegeti a kormányt a bérkiegészítések kifizetésének halasztása miatt
