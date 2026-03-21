Törölve, átfoglalva, elveszítve – hogyan hat a közel-keleti konfliktus az utazási terveinkre?

Legyen szó háborúról vagy járványról, a turizmus mindig az első áldozati szektor. A biztonság érdekében törölt járatok sok egzotikus utat meghiúsítottak, ám a belföldi turizmus nem profitál ebből: az utazók inkább más külföldi célpontokat keresnek.
A turizmus ingatag talaj, elég egy rossz hír, és rögtön visszavágja az eladásokat hetekig. A közel-keleti háború hatása messze túlnyúlik a térségen:
A helyzet időzítése különösen kedvezőtlen, mivel március és április erős szezonnak számít a régióban.
A kialakult helyzet nem tereli a turistákat belföld felé: aki nyaralni szeretne, az úgyis külföldre utazik
Számtalan foglalást mondtak vissza az elmúlt hetekben Székelyföldön is, de ami még ennél is nagyobb kihívást jelentett a hazai turisztikai irodák számára, hogy
– avatott be a kihívásokba Balizs Kriszta, az egyik marosvásárhelyi idegenforgalmi iroda munkatársa.
„Számtalan foglalásunk volt nemcsak Dubajba, hanem máshová is, így Bahrein és Katar egyaránt veszélybe került, nem beszélve azokról az egzotikus helyekről, amelyek járatainak Dubajban vagy Dohában lett volna az átszállásuk.
– magyarázta Balizs Kriszta.
Aki most készül Dubajba, elfelejtheti, hiszen
– a Wizzair fapados légitársaság gyakorlatilag egész szeptemberig stornózta a menetrendszeri indulásait.
Ebben az esetben többnyire két lehetőség áll a turista előtt: a teljes összeg visszaigénylése vagy az átfoglalás, ami messzemenően sem volt olyan egyszerű, mint amilyennek hangzik.
„Az utazásszervező cég, bár beleegyezett az átfoglalásba, mindezt csak az aktuális árakban engedte. Aki foglalt tavaly szeptember-november környékén, láthatja az árkülönbséget, nagyot nőttek az árak márciusig. Így sajnos, több volt a lemondás, mint az átfoglalás.
– fejtette ki a turisztikai iroda munkatársa.
Az utóbbi években nagyon felkapottá vált az Egyesült Arab Emírségek nagyvárosa, Dubaj, hiszen a közösségi médiának, influenszereknek köszönhetően a csillogó „tökéletes” világ látszata sok mindenkit vonz. Székelyföldről is nagy számban választják ezt a helyet egzotikus kirándulásra.
„Akár háborús helyzet van, akár nem, a foglalási feltételekhez kell tartanunk magunkat, mind mi, mind az utasaink. Ha a gép felszáll és az a megítélés, hogy már biztonságos beutazni, de ennek ellenére önszántunkból visszalépünk, a szerződés értelmében elveszítünk valamennyit a már befizetett összegből.
– mesélte.
Görögország még mindig kedvezőbben érhető el anyagilag, mint egy néhány napos fekete-tengeri kirándulás
Elsőre logikusnak tűnhet a feltételezés, hogy a közel-keleti konfliktus hatására a hazaiak a belföldi nyaralási lehetőségek felé fordulnak – ám az utazási iroda munkatársa gyorsan eloszlatta ezt a tévhitet.
Balizs Kriszta szerint ez egyáltalán nem meglepő, hiszen a hazai turizmus komoly versenyhátrányban van:
Görögország például még mindig kedvezőbben érhető el anyagilag, mint egy néhány napos fekete-tengeri kirándulás – így a döntés a legtöbb utazó számára magától értetődő.
A belföldi turizmusnak megvan a már jól kialakult kliensköre, akik évek óta visszajárók akár a tengeren, akár a spa-balneo részeken.
A glampingek és a hétvégi „kabannázások” igen népszerűek az idősek és fiatalok körében egyaránt, viszont ezek hétvégi rövid kiruccanások, nem egy egész vakációs periódus – tette hozzá az utazási iroda képviselője. A glamping (a „glamour” és a „camping” szavak összevonásából) egyébként a hagyományos kempingezés és a luxus találkozása; ez a stílus azoknak szól, akik
„Megnőtt a kereslet Spanyolország, Olaszország, Görögország felé, mivel sokan érzik biztonságosabb opciónak. Szerencsére Egyiptom is felzárkózik a mezőnyben, az elmúlt héten számtalan turistánk érkezett oda, és elmondásaik szerint minden a legnagyobb rendben zajlik. Talán ez elég lesz ahhoz, hogy többen is kedvet kapjanak, és visszaálljon a régi kerékvágás a turizmusban” – magyarázta Balizs Kriszta a Székelyhonnak.
Székelyudvarhely után Sepsiszentgyörgyre is ellátogatott Nagy István magyar agrárminiszter, hogy a gazdákat érintő kihívásokra válaszokat adjon, és megoldásokat körvonalazzon.
A kiskereskedelmi forgalom 2026 januárjában 6,5 százalékkal csökkent az egy évvel korábbihoz képest Romániában, ami a világjárvány óta a legnagyobb visszaesés.
Anyagi károkkal járó baleset történt Máréfalván pénteken – tudtuk meg a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányságnál érdeklődve.
A gazdákat fenyegető veszélyekre, illetve az ezekkel szembeni védekezési lehetőségekre hívta fel a figyelmet pénteken Nagy István, Magyarország agrárminisztere Székelyudvarhelyen, a Székelyföldi Gazdaszervezetek Egyeztető Fórumán.
Minden magyar felelős a nemzet egészéért – hangsúlyozza Kövér László házelnök, aki szerint nincs külön határon inneni és túli magyarság.
Megszavazta a parlament pénteki ülésén a 2026-os állami költségvetést és a társadalombiztosítási költségvetést.
Nem volt túl nehéz a nyolcadikosok román próbavizsgája, a diákokhoz közel álló témát dolgozott fel. De a tapasztalat azt mutatja, nehezebb a valódi vizsgán kapott tétel. Éppen ezért a diákok tévesen mérhetik fel majd a júniusi vizsga nehézségét.
A 2026-os állami költségvetés parlamenti elfogadása után a kormánynak az üzemanyag-drágulás hatásait enyhítő intézkedésekkel kell foglalkoznia – jelentette ki pénteken Sorin Grindeanu.
Perrel fenyegeti a kormányt a legfelsőbb bíróság az igazságszolgáltatásban dolgozók bírósági döntéssel megítélt bérkiegészítései kifizetésének halasztása miatt.
