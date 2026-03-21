Törölve, átfoglalva, elveszítve – hogyan hat a közel-keleti konfliktus az utazási terveinkre?

Legyen szó háborúról vagy járványról, a turizmus mindig az első áldozati szektor. A biztonság érdekében törölt járatok sok egzotikus utat meghiúsítottak, ám a belföldi turizmus nem profitál ebből: az utazók inkább más külföldi célpontokat keresnek.

Hajnal Csilla 2026. március 21., 08:542026. március 21., 08:54

A turizmus ingatag talaj, elég egy rossz hír, és rögtön visszavágja az eladásokat hetekig. A közel-keleti háború hatása messze túlnyúlik a térségen:

a légtérzárak, az átirányított járatok és a megnövekedett üzemanyagköltségek világszerte felborítják az utazási szokásokat.

A helyzet időzítése különösen kedvezőtlen, mivel március és április erős szezonnak számít a régióban.

A kialakult helyzet nem tereli a turistákat belföld felé: aki nyaralni szeretne, az úgyis külföldre utazik

Visszamondott foglalások, nehezen hazaszállított turisták Számtalan foglalást mondtak vissza az elmúlt hetekben Székelyföldön is, de ami még ennél is nagyobb kihívást jelentett a hazai turisztikai irodák számára, hogy

a keleti földrészeken ragadt turistákat hogyan hozzák haza, miután valamennyi charter-járatot töröltek

– avatott be a kihívásokba Balizs Kriszta, az egyik marosvásárhelyi idegenforgalmi iroda munkatársa. Hirdetés „Számtalan foglalásunk volt nemcsak Dubajba, hanem máshová is, így Bahrein és Katar egyaránt veszélybe került, nem beszélve azokról az egzotikus helyekről, amelyek járatainak Dubajban vagy Dohában lett volna az átszállásuk.

Elsősorban az jelentette a legnagyobb kérdést, hogy azok a turistáink, akik ott ragadtak a világ több pontján, hogyan kerülnek haza, csak ezután tudtunk foglalkozni azokkal, akik ezután készültek elutazni”

– magyarázta Balizs Kriszta.

A turizmus ingatag talaj, elég egy rossz hír, és azonnal visszavágja az eladásokat

Felejtsük el, hogy Dubajba utazzunk Aki most készül Dubajba, elfelejtheti, hiszen

a reptér nagyon sokszor zárva tart az iráni bombázások és dróntámadások miatt, és a charter járatokat is törölték áprilisig

– a Wizzair fapados légitársaság gyakorlatilag egész szeptemberig stornózta a menetrendszeri indulásait. Ebben az esetben többnyire két lehetőség áll a turista előtt: a teljes összeg visszaigénylése vagy az átfoglalás, ami messzemenően sem volt olyan egyszerű, mint amilyennek hangzik.

Fotó: Haáz Vince

„Az utazásszervező cég, bár beleegyezett az átfoglalásba, mindezt csak az aktuális árakban engedte. Aki foglalt tavaly szeptember-november környékén, láthatja az árkülönbséget, nagyot nőttek az árak márciusig. Így sajnos, több volt a lemondás, mint az átfoglalás.

Többnyire Egyiptom volt az alternatíva, ahová át tudtuk »menekíteni« a turistáink pénzét, ámbár az érkező hírek hatására sokan ódzkodtak ettől az országtól is, annak ellenére, hogy nem volt semmi olyan tényező, ami veszélyeztette volna az utasok biztonságát”

– fejtette ki a turisztikai iroda munkatársa. A csillogó világ látszata egyre több embert vonzott Dubajba Az utóbbi években nagyon felkapottá vált az Egyesült Arab Emírségek nagyvárosa, Dubaj, hiszen a közösségi médiának, influenszereknek köszönhetően a csillogó „tökéletes” világ látszata sok mindenkit vonz. Székelyföldről is nagy számban választják ezt a helyet egzotikus kirándulásra.

Fotó: Haáz Vince

Akik márciusban és áprilisban kellett volna odautazzanak, visszakapták a pénzüket, viszont akik önszántukból lemondták például a szeptemberi kirándulásukat, elveszítették az előleget.

„Akár háborús helyzet van, akár nem, a foglalási feltételekhez kell tartanunk magunkat, mind mi, mind az utasaink. Ha a gép felszáll és az a megítélés, hogy már biztonságos beutazni, de ennek ellenére önszántunkból visszalépünk, a szerződés értelmében elveszítünk valamennyit a már befizetett összegből.

Volt olyan is, aki azt mondta, hogy inkább vesszen oda az előleg, nem vállalja be, hogy idén betegye a lábát Dubajba”

– mesélte.

Görögország még mindig kedvezőbben érhető el anyagilag, mint egy néhány napos fekete-tengeri kirándulás

Továbbra sem opció belföld a hosszabb nyaralásokra Elsőre logikusnak tűnhet a feltételezés, hogy a közel-keleti konfliktus hatására a hazaiak a belföldi nyaralási lehetőségek felé fordulnak – ám az utazási iroda munkatársa gyorsan eloszlatta ezt a tévhitet. A kialakult helyzet nem tereli a turistákat belföld felé:

aki nyaralni szeretne, az külföldre utazik, csupán az úti célt cseréli le, és az európai kontinens biztonságosabb és megfizethetőbb célpontjait részesíti előnyben.

Balizs Kriszta szerint ez egyáltalán nem meglepő, hiszen a hazai turizmus komoly versenyhátrányban van:

az árak irreálisan magasak, miközben a szolgáltatások színvonala sok esetben elmarad az elvártaktól.

Görögország például még mindig kedvezőbben érhető el anyagilag, mint egy néhány napos fekete-tengeri kirándulás – így a döntés a legtöbb utazó számára magától értetődő.

Fotó: Haáz Vince

A belföldi turizmusnak megvan a már jól kialakult kliensköre, akik évek óta visszajárók akár a tengeren, akár a spa-balneo részeken. A glampingek és a hétvégi „kabannázások” igen népszerűek az idősek és fiatalok körében egyaránt, viszont ezek hétvégi rövid kiruccanások, nem egy egész vakációs periódus – tette hozzá az utazási iroda képviselője. A glamping (a „glamour” és a „camping” szavak összevonásából) egyébként a hagyományos kempingezés és a luxus találkozása; ez a stílus azoknak szól, akik

szeretnének közel lenni a természethez, de nem akarnak lemondani a kényelemről, mint például a kényelmes ágyról, a saját fürdőszobáról vagy akár a fűtésről és a Wi-Fi-ről.