Székelyföldi gyógynövények: így érdemes használni őket

Számos gyógynövény található környékünkön, amelyek segíthetnek a betegségek kialakulásának megelőzésében, viszont ehhez megelőző jelleggel is fogyasztani kell ezek főzeteit. A teafüvek szervrendszerekre gyakorolt hatása a természeti elemeknek megfelelően – tűz, víz, föld, levegő – kategorizálható, ezek mentén érdeklődtünk téli, úgynevezett fűtő, vízhajtó, emésztést segítő és immunrendszer-erősítő teákról. Kérdéseinkre a Halasági-Csibi teakeverékek egyik készítője, Flórián Albert válaszolt.

Tea és kenőcs, ami fűt

A tűz elemű gyógynövényekről tudni kell, hogy télen ezek használata a legnépszerűbb, már csak élvezeti szempontból is – nyilatkozta lapunknak Flórián Albert. Elmondása szerint a téli teakeverékekbe jellegzetesen szegfűszeg, zsálya és fahéj is szokott kerülni, ezek melegítő hatással vannak a szervezetre. Megemlítette továbbá a csipkebogyót, amelyből – mint ismeretes – nem szabad forrázott teát készíteni, mivel akkor elveszíti C-vitamin-tartalmát. A csipkebogyót ezért áztatni kell, kellemesen meleg vízben, akár egy éjszakán át, így finom és hatóanyagdús tea nyerhető belőle. Flórián Albert a chilipaprika fogyasztását is javasolja, hiszen melegítő hatása révén a téli hónapokban igazán hasznos lehet. Chiliolaj házilag is készíthető, mint mondta, a paprikát felvágva és olívaolajban áztatva erős kivonatot lehet kapni, ami a fázó testrészekre kenve kellemes hatást gyakorol.

Figyelni kell a vízháztartásra

A téli hónapokban is elengedhetetlen testünk vízszükségletének és nyirokrendszerének karbantartása, erre az egyik legoptimálisabb gyógynövény a csalán – állítja Flórián Albert.