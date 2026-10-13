Niculescu már összeállította egy lehetséges technokrata kormány minisztereinek listáját

Luca Niculescu kedden kijelentette, hogy bízik a kormányalakítás sikerében, és továbbra is három lehetőséggel számol: egy tisztán politikai, egy vegyes, vagy egy teljesen technokrata kabinettel.

Székelyhon 2026. október 13., 15:272026. október 13., 15:27

A kijelölt miniszterelnök a parlamenti pártokkal és frakciókkal folytatott egyeztetések után közölte, hogy

nem foglalkozik a kudarc lehetőségével, hanem a kormányalakításra összpontosít.

Szerinte Romániának sürgősen teljes jogkörű kabinetre van szüksége a hónapok óta tartó politikai, gazdasági és társadalmi válság kezelése érdekében. Hirdetés Niculescu elmondta, hogy nemcsak a kormány összetételéről, hanem a kormányprogramról, a sürgősebb törvénytervezetekről és a reformokról is tárgyalt a pártokkal. A következő napokban pedig el fogja dönteni, hogy milyen típusú kormányt javasol. Beszámolt arról is, hogy már összeállította egy lehetséges technokrata kormány minisztereinek listáját, amelyet akár azonnal be tudna mutatni, a tárgyalások azonban még folytatódnak.

Alexandru Nazare jelenlegi pénzügyminiszterről ismét elismerően nyilatkozott, de további neveket nem kívánt mondani.

„Természetesen olyan szakértők a miniszerjelöltjeim, akik helytállnának egy technokrata kormányban. Bármelyik nevet is említeném most, az újabb és újabb vitákat váltana ki” – magyarázta. Arra a kérdésre, tárgyal-e a Románok Egyesüléséért Szövetséggel (AUR) vagy az SOS Románia párttal, Niculescu azt válaszolta: eddig azokkal a pártokkal egyeztetett, amelyek jelezték, hogy készek támogatni az új kormányt. Megjegyezte azt is, hogy

beiktatása után a kormánynak valamennyi parlamenti párttal együtt kell működnie intézményi kérdésekben.