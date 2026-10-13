Niculescu már összeállította egy lehetséges technokrata kormány minisztereinek listáját

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Luca Niculescu kedden kijelentette, hogy bízik a kormányalakítás sikerében, és továbbra is három lehetőséggel számol: egy tisztán politikai, egy vegyes, vagy egy teljesen technokrata kabinettel.
A kijelölt miniszterelnök a parlamenti pártokkal és frakciókkal folytatott egyeztetések után közölte, hogy
Szerinte Romániának sürgősen teljes jogkörű kabinetre van szüksége a hónapok óta tartó politikai, gazdasági és társadalmi válság kezelése érdekében.
Niculescu elmondta, hogy nemcsak a kormány összetételéről, hanem a kormányprogramról, a sürgősebb törvénytervezetekről és a reformokról is tárgyalt a pártokkal. A következő napokban pedig el fogja dönteni, hogy milyen típusú kormányt javasol.
Beszámolt arról is, hogy már összeállította egy lehetséges technokrata kormány minisztereinek listáját, amelyet akár azonnal be tudna mutatni, a tárgyalások azonban még folytatódnak.
„Természetesen olyan szakértők a miniszerjelöltjeim, akik helytállnának egy technokrata kormányban. Bármelyik nevet is említeném most, az újabb és újabb vitákat váltana ki” – magyarázta.
Arra a kérdésre, tárgyal-e a Románok Egyesüléséért Szövetséggel (AUR) vagy az SOS Románia párttal, Niculescu azt válaszolta: eddig azokkal a pártokkal egyeztetett, amelyek jelezték, hogy készek támogatni az új kormányt. Megjegyezte azt is, hogy
Niculescu szerint a kormányalakítás azért is sürgető, mert költségvetés-kiigazítás nélkül hamarosan gondok lehetnek a közigazgatás, az iskolák és az önkormányzatok finanszírozásával. Emellett veszélybe kerülhetnek az állami intézmények magánvállalatoknak esedékes kifizetései is.
A kijelölt miniszterelnök hétfőn azt javasolta, hogy a kabinet beiktatását támogató pártok kössenek politikai megállapodást. Kedden erről azt nyilatkozta, hogy még folynak a tárgyalások, és a megállapodáshoz bárki csatlakozhat.
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