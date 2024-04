Nem csak a világnapon érdemes figyelnünk az épített örökségünkre

A sepsiszentgyörgyi református vártemplom a város már-már festői kiegészítője, az egykori két védőfalából már csak egy veszi körbe a templomot. Maga a templom egyterű építmény, jellemző stílus rá a gótika. A város egyetlen középkori műemléképületének, a templomnak és körülötte levő épületegyüttesnek a felújítása is néhány évvel ezelőtt fejeződött be.

A mai Tamási Áron Gimnázium alapítása a jezsuiták nevéhez köthető, története rögös utat járt be, különböző politikai okok miatt pedig egy időre be is zárt az iskola. Érdekesség, hogy korábban Dr. Petru Groza nevét viselte az iskola, de röpke 32 év után egykori diákját, Tamási Áron írót érte a megtiszteltetés, hogy az iskolát hivatalosan is róla nevezzék el.