Megyei szintű döntések az erdélyi A8-as autópályaépítés érdekében

Ditró közelében már zajlik az autópálya tervezés
Fotó: Hargita Megye Tanácsa
Néhány Hargita megyei útszakaszt töröltek a megye közvagyonából az A8-as autópálya építése miatt, ugyanis az autósztráda nyomvonala egybeesett egyes szakaszokon a megyei útakkal. Hétfőn ülésezertt Hargita Megye Tanácsa.
„A tervezett A8-as autópálya közel másfél kilométeres hosszúságban rátevődik a megyei útszakaszainkra, ezért
– osztotta meg Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának elnöke a hétfői testületi ülésen.
A közúti beruházásokért felelős társaság (CNIR) szerdán két újabb szerződést írt alá összesen közel 6 milliárd lej értékben további 47 kilométer autópálya megtervezésére és kivitelezésére.
Hozzátette, tavaly ősszel született meg a kormányhatározat, amellyel az érintett területeket kisajátították, ezeket az útszakaszokat pedig ki kell vezessék a megye leltárából.
Mint korábban írtuk, Hargita megyében is elkezdődnek a tényleges autópálya-építési előkészületek, miután a CNIR a kivitelezők rendelkezésére bocsátotta az A8-as Marosvásárhely–Târgu Neamț autópálya Székelyföldet érintő, 1D (Gyergyóalfalu–Ditró) és 2A (Ditró–Gerinces) jelzésű szakaszainak munkaterületét.
Hargita megyében is elkezdődnek a tényleges autópálya-építési előkészületek.
A megyei önkormányzati képviselők továbbá jóváhagyták, hogy Zetelaka község ingyenesen használatba vehesse a 138-as számú megyei utat, hiszen ennek mentén fogják kiépíteni a földgázhálózatot az Anghel Saligny program támogatásából.
Szavaztak arról is, hogy Hargita Megye Tanácsa részt vegyen a Hargita Megyei Munkaerő-elhelyező Ügynökség által benyújtott pályázatokban, amely a fiatalokat, és a hátrányos helyzetű településen élőket célozza, hogy könnyebben elhelyezkedhessenek a munkaerőpiacon.
Csillag Péter önkormányzati képviselő felszólalt az ülésen arra kérve az önkormányzatot, hogy
hiszen a megyei út húsz kilométeren keresztül halad át a községen és gyatra állapotban van.
Bíró Barna Botond válaszul elmondta, tudatában van annak, hogy az út javítása a helyiek számára fontos, azonban 846 kilométernyi megyei utat kell kezeljenek, és
„A végleges mozgástér a költségvetés elfogadása után derül ki” – jegyezte meg a megyei tanácselnök.
Az önkormányzatok mozgástere szűkül, mivel az állam egyre több bevételt tart vissza központilag. Az osztalékadó, a szerencsejáték-adó és a kamatadó után idén már a személyi jövedelemadó (szja) egyharmada is Bukarestnél marad.
