Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Megyei szintű döntések az erdélyi A8-as autópályaépítés érdekében

Ditró közelében már zajlik az autópálya tervezés

Ditró közelében már zajlik az autópálya tervezés

Fotó: Hargita Megye Tanácsa

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Néhány Hargita megyei útszakaszt töröltek a megye közvagyonából az A8-as autópálya építése miatt, ugyanis az autósztráda nyomvonala egybeesett egyes szakaszokon a megyei útakkal. Hétfőn ülésezertt Hargita Megye Tanácsa.

Barabás Hajnal

2026. március 23., 18:592026. március 23., 18:59

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

„A tervezett A8-as autópálya közel másfél kilométeres hosszúságban rátevődik a megyei útszakaszainkra, ezért

Idézet
át kell adjuk a Közúti Infrastruktúrát Kezelő Országos Társaságnak (CNIR), hogy tudjanak haladni a tervezéssel

– osztotta meg Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának elnöke a hétfői testületi ülésen.

korábban írtuk

Maros és Hargita megyei autópálya-szakaszok építése kezdődhet el
Maros és Hargita megyei autópálya-szakaszok építése kezdődhet el

A közúti beruházásokért felelős társaság (CNIR) szerdán két újabb szerződést írt alá összesen közel 6 milliárd lej értékben további 47 kilométer autópálya megtervezésére és kivitelezésére.

Hozzátette, tavaly ősszel született meg a kormányhatározat, amellyel az érintett területeket kisajátították, ezeket az útszakaszokat pedig ki kell vezessék a megye leltárából.

A kisajátítás a 127-es és 125-ös megyei besorolású útak egyes részeit és területeit érinti, Ditró és Gyergyótölgyes, valamint a Dánfalva és Balánbánya közötti térségekben.

Mint korábban írtuk, Hargita megyében is elkezdődnek a tényleges autópálya-építési előkészületek, miután a CNIR a kivitelezők rendelkezésére bocsátotta az A8-as Marosvásárhely–Târgu Neamț autópálya Székelyföldet érintő, 1D (Gyergyóalfalu–Ditró) és 2A (Ditró–Gerinces) jelzésű szakaszainak munkaterületét.

korábban írtuk

Székelyföldre vonulnak az autópálya-építők
Székelyföldre vonulnak az autópálya-építők

Hargita megyében is elkezdődnek a tényleges autópálya-építési előkészületek.

Más határozatok

A megyei önkormányzati képviselők továbbá jóváhagyták, hogy Zetelaka község ingyenesen használatba vehesse a 138-as számú megyei utat, hiszen ennek mentén fogják kiépíteni a földgázhálózatot az Anghel Saligny program támogatásából.

Hirdetés

Szavaztak arról is, hogy Hargita Megye Tanácsa részt vegyen a Hargita Megyei Munkaerő-elhelyező Ügynökség által benyújtott pályázatokban, amely a fiatalokat, és a hátrányos helyzetű településen élőket célozza, hogy könnyebben elhelyezkedhessenek a munkaerőpiacon.

Idén kérdéses, hogy jut-e pénz új fejlesztésekre

Csillag Péter önkormányzati képviselő felszólalt az ülésen arra kérve az önkormányzatot, hogy

biztosítson pénzt a gyimesközéploki 127 A jelzésű megyei út felújítására,

hiszen a megyei út húsz kilométeren keresztül halad át a községen és gyatra állapotban van.

Bíró Barna Botond válaszul elmondta, tudatában van annak, hogy az út javítása a helyiek számára fontos, azonban 846 kilométernyi megyei utat kell kezeljenek, és

a megyei tanács nehéz költségvetési helyzetben van, ezért idén korlátozottak a fejlesztési lehetőségek.

„A végleges mozgástér a költségvetés elfogadása után derül ki” – jegyezte meg a megyei tanácselnök.

Hargita megye
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Eltűnt egy 63 éves férfi Gyergyóalfaluból, segítséget kérnek a megtalálásához
Dr. Kraft Zsolt: a medicina félkatonaság
Óriási blama, ötgólos előnyről bukta el a törökök elleni vébéselejtezőt Románia
Volodimir Zelenszkij a BBC-nek: az iráni háború védelmi erőforrásokat von el Ukrajnától
Egyetlen gól döntött, hogy ki lesz a GYHK ellenfele
Villáminterjú Nagy Noémi Krisztával: A modern világ túlzott kényelme bénító
Székelyhon

Székelyhon

Székely Sport

Krónika

Székely Sport

Nőileg

Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. március 23., hétfő

Fokozódik a forráselvonás, ami csak Bukarestnek jó

Az önkormányzatok mozgástere szűkül, mivel az állam egyre több bevételt tart vissza központilag. Az osztalékadó, a szerencsejáték-adó és a kamatadó után idén már a személyi jövedelemadó (szja) egyharmada is Bukarestnél marad.

Hirdetés
Oktatási minisztérium: 59 iskolában nem tartják meg a próbaérettségit

Több mint 114 600 diák vett részt hétfőn a próbaérettségi román nyelvből és irodalomból tartott írásbeli vizsgáján – tájékoztatott az oktatási minisztérium.

Lopott autóval kapták el és jogosítványa se volt a 18 éves fiatalnak

Jogosítvány nélkül, egy udvarról eltulajdonított autóval kaptak el egy 18 éves fiatalt Gyergyóújfaluban hétfő hajnalban.

Az AUR megtámadta az alkotmánybíróságon az országos költségvetés-tervezetét

A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) megtámadta az alkotmánybíróságon a 2026-os állami költségvetésről szóló törvénytervezetet. A testület csütörtökön tárgyalja a beadványt.

Hirdetés
Energiaügyi miniszter: fékezni fogják az áremelkedést a kormány üzemanyagpiacot érintő intézkedései

A kormánynak az üzemanyagpiacot érintő tervezett intézkedései nem fogják teljes mértékben ellensúlyozni a közel-keleti konfliktus okozta világpiaci zavarok hatásait, de fékezni fogják az áremelkedést – nyilatkozta hétfőn az energiaügyi miniszter.

Minden, amit a kerti bútorokról tudnod kell 2026-ban
Battle on Snow 2026 – Látvány, sebesség és stílus a Madarasi Hargitán

A tél egyik legizgalmasabb eseménye tér vissza a Madarasi Hargita szívébe: március 28–29. között ismét megrendezésre kerül a Battle on Snow, amely évről évre a régió egyik leglátványosabb snowboard- és síversenyévé nőtte ki magát.

Hirdetés
Kedden fog beavatkozni a kormány az üzemanyagok árába

Sürgősségi rendeletet készül elfogadni a kormány kedden, amellyel válsághelyzetet hirdetnek ki a kőolaj, illetve a kőolajtermékek piacán, intézkedéseket határozva meg a gazdaság és a lakosság védelmére a válság idején.

A székelyföldi végzősök nagy része is próbaérettségizik a héten

Elkezdődött a végzősök próbaérettségije, Székelyföldön mintegy 6500 diák vesz részt rajta, ebből Háromszéken a legkevesebben, ugyanis a tanárok bojkottja miatt sok helyen elmarad. A többi székelyföldi iskolában megszervezték a próbavizsgát.

Elkezdődött a próbaérettségi – kivéve ott, ahol tiltakoznak

Hétfőn a román nyelv és irodalom írásbeli vizsgával kezdődik a próbaérettségi.

Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!