Megyei szintű döntések az erdélyi A8-as autópályaépítés érdekében

Néhány Hargita megyei útszakaszt töröltek a megye közvagyonából az A8-as autópálya építése miatt, ugyanis az autósztráda nyomvonala egybeesett egyes szakaszokon a megyei útakkal. Hétfőn ülésezertt Hargita Megye Tanácsa.

át kell adjuk a Közúti Infrastruktúrát Kezelő Országos Társaságnak (CNIR), hogy tudjanak haladni a tervezéssel

Hozzátette, tavaly ősszel született meg a kormányhatározat, amellyel az érintett területeket kisajátították, ezeket az útszakaszokat pedig ki kell vezessék a megye leltárából.

A közúti beruházásokért felelős társaság (CNIR) szerdán két újabb szerződést írt alá összesen közel 6 milliárd lej értékben további 47 kilométer autópálya megtervezésére és kivitelezésére.

A kisajátítás a 127-es és 125-ös megyei besorolású útak egyes részeit és területeit érinti, Ditró és Gyergyótölgyes, valamint a Dánfalva és Balánbánya közötti térségekben.

Mint korábban írtuk, Hargita megyében is elkezdődnek a tényleges autópálya-építési előkészületek, miután a CNIR a kivitelezők rendelkezésére bocsátotta az A8-as Marosvásárhely–Târgu Neamț autópálya Székelyföldet érintő, 1D (Gyergyóalfalu–Ditró) és 2A (Ditró–Gerinces) jelzésű szakaszainak munkaterületét.

Más határozatok

A megyei önkormányzati képviselők továbbá jóváhagyták, hogy Zetelaka község ingyenesen használatba vehesse a 138-as számú megyei utat, hiszen ennek mentén fogják kiépíteni a földgázhálózatot az Anghel Saligny program támogatásából.

Szavaztak arról is, hogy Hargita Megye Tanácsa részt vegyen a Hargita Megyei Munkaerő-elhelyező Ügynökség által benyújtott pályázatokban, amely a fiatalokat, és a hátrányos helyzetű településen élőket célozza, hogy könnyebben elhelyezkedhessenek a munkaerőpiacon.

Idén kérdéses, hogy jut-e pénz új fejlesztésekre

Csillag Péter önkormányzati képviselő felszólalt az ülésen arra kérve az önkormányzatot, hogy