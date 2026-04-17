Digitális tudatosságról szülőknek

Képünk illusztráció

Előadást szerveznek a gyermekek biztonságos eszközhasználatáról és az online tér veszélyeiről, amelyre április 23-án várják a szülőket és pedagógusokat Marosvásárhelyen.

2026. április 17., 09:222026. április 17., 09:22

A digitális tudatosság kerül fókuszba a gyakorlatias előadáson, amelyet a Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Kara és a Nicolae Bălcescu Általános Iskola szervez.

A résztvevők többek között a képernyőidő ésszerű korlátozásáról, a kiberzaklatás (cyberbullying) megelőzéséről, az online biztonság alapjairól, valamint a szülői felügyeleti beállításokról hallhatnak. Szó lesz a digitális lábnyom jelentőségéről is.

Az elméleti ismertető mellett gyakorlati segítséget is nyújtanak:

a résztvevők saját eszközeiken próbálhatják ki az alkalmazások letöltését és a beállításokat.

Az előadó Csaholczi Szabolcs egyetemi oktató. Az előadás április 23-án 18 órától kezdődik a Sapientia EMTE 231-es előadótermében.

Marosszék Marosvásárhely
2026. április 16., csütörtök

Nyílnak a sztyeppei bazsarózsák, idén is lesz fesztivál Mezőzáhon

Nyílni kezdtek a sztyeppei bazsarózsák a mezőzáhi rezervátumban, ahol április 7-én bontotta szirmait az első virág. A ritka növényeket idén is fesztivállal ünneplik: a kétnapos rendezvényt április 25–26-án tartják.

Öt embert vettek őrizetbe, miután összeverekedtek az utcán

Öt embert vettek őrizetbe csütörtökön egy tíz nappal korábban történt dicsőszentmártoni verekedés ügyében. A rendőrség szerint a konfliktus alkoholfogyasztás után robbant ki, két ember kórházba került.

Balavásár környékén keresik az emberöléssel gyanúsított szökevényt

Megszakítás nélkül folytatódik a gyilkossággal gyanúsított mezőméhesi férfi felkutatására irányuló hajtóvadászat – erősítette meg lapunknak a Maros megyei rendőrség sajtóirodája, miután a 112-n jelezték, hogy Szénaverősön vélhetően Emil Gânjt látták.

Rágcsáló- és rovarirtás lesz Marosvásárhelyen

Marosvásárhely több pontján tartanak rágcsáló- és rovarirtási akciót hétvégén, az időjárástól függően – tájékoztatja az érintetteket a polgármesteri hivatal.

Fontos intézményeket érint a csütörtöki vízelzárás Marosvásárhelyen

Karbantartási munkálatok miatt ideiglenesen szünetel a vízszolgáltatás Marosvásárhely több pontján csütörtökön. A tervek szerint a leállás 9 és 16 óra között tart majd.

Szennyvíz folyt a Marosba, de nem okozott komoly problémát

Lakossági bejelentést követően Marosvásárhelyen, a Kárpátok sétány környékén folytatott helyszíni vizsgálatot a vízügyi hatóság. Megállapították, hogy szennyvíz folyt a folyóba, de az észlelt problémát rövidesen sikerült megoldani.

Ideiglenes útlezárás Marosvásárhely központjában

Ideiglenes forgalmi korlátozásra kell számítani Marosvásárhely központjában – tájékoztat a polgármesteri hivatal.

Hatan sérültek meg egy Maros megyei balesetben

Hatan sérültek meg egy közlekedési balesetben, amely két személyautó között történt Maros megyében – adja hírül a Maros megyei tűzoltóság.

Vegyes fogadtatásra találtak Marosvásárhely iskoláinak újonnan beszerzett iskolapadjai

Marosvásárhely 54 tanintézetét szerelték fel uniós forrásból: 11 ezer új pad és szék érkezett, laborok és műhelyek is megújultak. A 45 millió lejes projekt azonban vegyes fogadtatásra talált az iskolások körében, sokan silányabbnak vélik az újakat.

Kigyulladt egy targonca egy marosvásárhelyi csarnokban

Sűrű füst töltött be egy ipari csarnokot Marosvásárhelyen, miután kedden este kigyulladt benne egy emelővillás targonca. Riasztották a tűzoltókat.

