Digitális tudatosságról szülőknek

Előadást szerveznek a gyermekek biztonságos eszközhasználatáról és az online tér veszélyeiről, amelyre április 23-án várják a szülőket és pedagógusokat Marosvásárhelyen.
A digitális tudatosság kerül fókuszba a gyakorlatias előadáson, amelyet a Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Kara és a Nicolae Bălcescu Általános Iskola szervez.
A résztvevők többek között a képernyőidő ésszerű korlátozásáról, a kiberzaklatás (cyberbullying) megelőzéséről, az online biztonság alapjairól, valamint a szülői felügyeleti beállításokról hallhatnak. Szó lesz a digitális lábnyom jelentőségéről is.
a résztvevők saját eszközeiken próbálhatják ki az alkalmazások letöltését és a beállításokat.
Az előadó Csaholczi Szabolcs egyetemi oktató. Az előadás április 23-án 18 órától kezdődik a Sapientia EMTE 231-es előadótermében.
