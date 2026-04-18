Ahol a város lakosságának fele kénytelen magas zajszennyezésben élni mindennapjait

A régi Kossuth utca is azonnali zajcsökkentő intézkedéseket igényelne
Fotó: Haáz Vince
Marosvásárhelyen naponta több tízezer jármű robog át, a mérések szerint a város zajterhelése szinte kizárólag a közúti forgalomból ered. Egy tanulmányból az is kiderült, melyek a legzajosabb utcák, és mit tehet a város a zajszennyezés ellen.
Az Enviro Consult nevű vállalat Marosvásárhely zajszennyezésével kapcsolatban készített tanulmánya szerint több mint 72 ezer marosvásárhelyi él olyan helyen, ahol a nappali zajszint meghaladja az egészségre ártalmas 56 decibel értéket – ez nagyjából olyan erősségű hang, mint egy normál hangerőn folytatott utcai beszélgetés. Ennél is aggasztóbb, hogy csaknem 61 ezer ember kénytelen 50 decibel feletti zajban aludni éjszakánként.
A legsúlyosabb esetekben – ahol a zajszint a 70 decibelt is meghaladja napközben, – ami egy porszívó hangerejének felel meg – közel négyezer ember él, míg éjjel, 60 decibelnél nagyobb zajban több mint ötezer lakos próbál pihenni.
– derül ki a tanulmányból. Ez nem is meglepő, hiszen a városnak nincs elkerülő útja, így az E60-as európai főút és a 15-ös országút forgalma egyenesen a lakónegyedeken keresztül kénytelen áthaladni.
A város egyik legforgalmasabb útja a Dózsa György út
Fotó: Haáz Vince
A legzajosabb útvonalak a város legforgalmasabb útjai:
a Dózsa György utca,
az 1918. december 1. sugárút (Hosszú utca),
az 1989. december 22. utca ,
a Lovasság (Kossuth) utca,
a Jeddi út,
a Március 8. utca,
és a Köztársaság utca.
Ezeken az utcákon a csúcsforgalom idején szinte elviselhetetlen a zajterheltség.
A zaj nem csupán bosszantó, hosszú távon súlyos betegségeket is okozhat. A dokumentum három fő egészségügyi kockázatot azonosít: a szívkoszorúér-betegség kialakulásának megnövekedett kockázatát, a krónikus stresszt, valamint a tartós alvászavart. Mindhárom hatás tudományosan igazolt következménye a rendszeres, magas szintű zajterhelésnek – olvasható a tanulmányban.
A 2023–2028-as időszakra szóló cselekvési terv konkrét megoldásokat javasol a zajszennyezés csökkentésére:
elektromos és hibrid buszok bevezetése,
az úthálózat átrendezése,
kerékpárutak fejlesztése,
valamint 30 km/órás sebességkorlátozás bevezetése az iskolák és kórházak környékén.
Emellett a hatóságok zajszintmérő berendezések beszerzését is tervezik.
Ma már elektromos és hibrid buszok közlekednek a városban a régi dízel buszok helyett
Fotó: Haáz Vince
A tömegközlekedés fejlesztése során a helyi közlekedési vállalat teljes buszparkja megújult:
Továbbá a város főbb kereszteződéseiben a forgalomhoz automatikusan alkalmazkodó jelzőlámpákat szereltek fel, amelyek a közlekedés gördülékenyebbé tételét szolgálják. A folyamatban lévő projektek között szerepel
három fontos végállomás korszerűsítése,
137 megállóhely modernizálása,
a Dózsa György utca (Győzelem tér – Termés utca közötti szakasz) felújítása – buszsáv, és mindkét irányban kerékpárút kialakítása, a járdák és zöldterületek felújítása.
Szintén folyamatban van a Klinikák negyedének átrendezése: kerékpárutak kialakítása, gyalogos sétányok és lépcsők felújítása (Kornisa negyed és a November 7. negyed között), illetve kerékpárkölcsönző-rendszer (bike-sharing) bevezetésén is dolgoznak.
Több kerékpárútra lenne szükség ahhoz, hogy csökkenjen az autósforgalom és ezáltal a zajszennyezés
Fotó: Haáz Vince
A hamarosan induló projektek között van a buszssáv kialakítása az 1918. december 1. sugárúton, a Győzelem téren, a Rózsák terén és a Forradalom utcában, de ugyancsak
azaz a gépjárműforgalom egyik oldalra terelése, a gyalogosterek kiszélesítése, közvilágítás korszerűsítése, zöldterületek és városi bútorok beszerzése – közölte Gombos Csaba városmenedzser válaszait az önkormányzat sajtóosztálya.
A zajvédelem szempontjából a zöldterületeknek is fontos szerep jut, hiszen a növényzet természetes hangelnyelőként működik. Marosvásárhelyen azonban ez a tartalék is szűkös:
A csendes övezetek – ahol a zajszint 55 decibel alatt marad – főként a város peremén találhatók, a Somostetőn és az állatkert környékén, ahol viszont nincsenek lakóövezetek.
A polgármesteri hivatal nyilvános vitát szervez a város zajszennyezésének csökkentésével foglalkozó dokumentumról. Az eseményre május 11-én, 14 órakor kerül sor a hivatal Győzelem téri székházában, a helyi tanács üléstermében.
