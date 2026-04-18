Ahol a város lakosságának fele kénytelen magas zajszennyezésben élni mindennapjait

Marosvásárhelyen naponta több tízezer jármű robog át, a mérések szerint a város zajterhelése szinte kizárólag a közúti forgalomból ered. Egy tanulmányból az is kiderült, melyek a legzajosabb utcák, és mit tehet a város a zajszennyezés ellen.

Hajnal Csilla 2026. április 18., 08:582026. április 18., 08:58

Az Enviro Consult nevű vállalat Marosvásárhely zajszennyezésével kapcsolatban készített tanulmánya szerint több mint 72 ezer marosvásárhelyi él olyan helyen, ahol a nappali zajszint meghaladja az egészségre ártalmas 56 decibel értéket – ez nagyjából olyan erősségű hang, mint egy normál hangerőn folytatott utcai beszélgetés. Ennél is aggasztóbb, hogy csaknem 61 ezer ember kénytelen 50 decibel feletti zajban aludni éjszakánként. Hirdetés A legsúlyosabb esetekben – ahol a zajszint a 70 decibelt is meghaladja napközben, – ami egy porszívó hangerejének felel meg – közel négyezer ember él, míg éjjel, 60 decibelnél nagyobb zajban több mint ötezer lakos próbál pihenni.

A mérések szerint a zajterhelés szinte kizárólag a közúti forgalomból ered

– derül ki a tanulmányból. Ez nem is meglepő, hiszen a városnak nincs elkerülő útja, így az E60-as európai főút és a 15-ös országút forgalma egyenesen a lakónegyedeken keresztül kénytelen áthaladni.

A város egyik legforgalmasabb útja a Dózsa György út Fotó: Haáz Vince

A város legzajosabb utcái A legzajosabb útvonalak a város legforgalmasabb útjai: a Dózsa György utca,

az 1918. december 1. sugárút (Hosszú utca),

az 1989. december 22. utca ,

a Lovasság (Kossuth) utca,

a Jeddi út,

a Március 8. utca,

és a Köztársaság utca. Ezeken az utcákon a csúcsforgalom idején szinte elviselhetetlen a zajterheltség.

A Dózsa György utca, az 1918. december 1. sugárú és a Lovasság utca a szakértők szerint azonnali beavatkozást igényel.

A zaj nem csupán bosszantó, hosszú távon súlyos betegségeket is okozhat. A dokumentum három fő egészségügyi kockázatot azonosít: a szívkoszorúér-betegség kialakulásának megnövekedett kockázatát, a krónikus stresszt, valamint a tartós alvászavart. Mindhárom hatás tudományosan igazolt következménye a rendszeres, magas szintű zajterhelésnek – olvasható a tanulmányban. A buszokat már lecserélték, jöhet a többi A 2023–2028-as időszakra szóló cselekvési terv konkrét megoldásokat javasol a zajszennyezés csökkentésére: elektromos és hibrid buszok bevezetése,

az úthálózat átrendezése,

kerékpárutak fejlesztése,

valamint 30 km/órás sebességkorlátozás bevezetése az iskolák és kórházak környékén. Emellett a hatóságok zajszintmérő berendezések beszerzését is tervezik.

Ma már elektromos és hibrid buszok közlekednek a városban a régi dízel buszok helyett Fotó: Haáz Vince

A tömegközlekedés fejlesztése során a helyi közlekedési vállalat teljes buszparkja megújult:

a város már beszerzett 32 nagy és 15 kisebb elektromos buszt, valamint 38 hibrid buszt, amelyek lényegesen csendesebbek a régi, dízel meghajtású elődeiknél.

Továbbá a város főbb kereszteződéseiben a forgalomhoz automatikusan alkalmazkodó jelzőlámpákat szereltek fel, amelyek a közlekedés gördülékenyebbé tételét szolgálják. A folyamatban lévő projektek között szerepel három fontos végállomás korszerűsítése,

137 megállóhely modernizálása,

a Dózsa György utca (Győzelem tér – Termés utca közötti szakasz) felújítása – buszsáv, és mindkét irányban kerékpárút kialakítása, a járdák és zöldterületek felújítása. Szintén folyamatban van a Klinikák negyedének átrendezése: kerékpárutak kialakítása, gyalogos sétányok és lépcsők felújítása (Kornisa negyed és a November 7. negyed között), illetve kerékpárkölcsönző-rendszer (bike-sharing) bevezetésén is dolgoznak.

Több kerékpárútra lenne szükség ahhoz, hogy csökkenjen az autósforgalom és ezáltal a zajszennyezés Fotó: Haáz Vince

A hamarosan induló projektek között van a buszssáv kialakítása az 1918. december 1. sugárúton, a Győzelem téren, a Rózsák terén és a Forradalom utcában, de ugyancsak

a megvalósításra váró tervek között szerepel a belváros teljes megújítása,

azaz a gépjárműforgalom egyik oldalra terelése, a gyalogosterek kiszélesítése, közvilágítás korszerűsítése, zöldterületek és városi bútorok beszerzése – közölte Gombos Csaba városmenedzser válaszait az önkormányzat sajtóosztálya. Kevés a zöldterület A zajvédelem szempontjából a zöldterületeknek is fontos szerep jut, hiszen a növényzet természetes hangelnyelőként működik. Marosvásárhelyen azonban ez a tartalék is szűkös:

jelenleg csupán 14 négyzetméter zöldterület jut egy lakosra, miközben az európai ajánlás ennek háromszorosa, 40 négyzetméter.