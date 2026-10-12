Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

A játszótérhez már nagyok, hát kikértek két sört a fiatalok: még a szüleiket is megbüntették

Nagy élet kicsiben • Fotó: Marosvásárhelyi Helyi Rendőrség

Nagy élet kicsiben

Fotó: Marosvásárhelyi Helyi Rendőrség

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Több mint ötezer lejes pénzbírságot róttak ki a marosvásárhelyi helyi rendőrök, miután két fiatalt sörözésen kaptak. Az őket kiszolgáló pincér járt rosszabbul.

Székelyhon

2026. október 12., 18:282026. október 12., 18:28

2026. október 12., 18:282026. október 12., 18:28

A marosvásárhelyi Kövesdomb lakónegyedben, egy játszótér melletti vendéglátóhelyen sörözött a napokban két kiskorú. Az arra járó helyi rendőrök igazoltatták őket, és amikor kiderült, hogy még nem töltötték még be a tizennyolcadik életévüket, intézkedtek:

  • az alkalmazottat, aki kiszolgálta a kiskorúakat, 5000 lej pénzbírsággal sújtották;

  • a két kiskorú szülei fejenként százlejes bírságot kaptak.

Mint a helyi rendőrségnél emlékeztetnek, törvény tiltja az alkoholos italok értékesítését és felszolgálását 18 éven aluliak számára. A gazdasági szereplők kötelesek szükség esetén ellenőrizni a vásárlók életkorát.

Hirdetés

Marosszék Marosvásárhely Rendőrség
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Elegük lett a kóborló jószágokból, felszólította a kápolnásfalusi állattartó gazdákat a szentegyházi hivatal
Cáfolja az ellene felhozott visszaélési vádakat az Országos Meteorológiai Igazgatóság vezetője
A hajráig bírta a bajnok iramát az FK Csíkszereda (videóval)
Magyarországnak járó uniós pénzek újraosztásából juthat újabb védelmi célokra fordítható összegekhez Románia
Valentin Suciu: több is lehetett volna ebben a mérkőzésben
Csernik Csinszka: Itthon lenni balzsam a lelkemnek
Elegük lett a kóborló jószágokból, felszólította a kápolnásfalusi állattartó gazdákat a szentegyházi hivatal
Székelyhon

Elegük lett a kóborló jószágokból, felszólította a kápolnásfalusi állattartó gazdákat a szentegyházi hivatal
Cáfolja az ellene felhozott visszaélési vádakat az Országos Meteorológiai Igazgatóság vezetője
Székelyhon

Cáfolja az ellene felhozott visszaélési vádakat az Országos Meteorológiai Igazgatóság vezetője
A hajráig bírta a bajnok iramát az FK Csíkszereda (videóval)
Székely Sport

A hajráig bírta a bajnok iramát az FK Csíkszereda (videóval)
Magyarországnak járó uniós pénzek újraosztásából juthat újabb védelmi célokra fordítható összegekhez Románia
Krónika

Magyarországnak járó uniós pénzek újraosztásából juthat újabb védelmi célokra fordítható összegekhez Románia
Valentin Suciu: több is lehetett volna ebben a mérkőzésben
Székely Sport

Valentin Suciu: több is lehetett volna ebben a mérkőzésben
Csernik Csinszka: Itthon lenni balzsam a lelkemnek
Nőileg

Csernik Csinszka: Itthon lenni balzsam a lelkemnek
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. október 12., hétfő

Nagyobbak a számlák, mint amire számítottak, pénzt vettek el az iskoláktól

A tömegközlekedés biztosítása és a számlák kifizetése miatt nagy léptékű költségvetés-kiigazítást eszközöltek hétfőn Marosvásárhelyen. A rendkívüli tanácsülésen többek között a tanintézmények el nem költött pénzeit vették el, de nem csak.

Nagyobbak a számlák, mint amire számítottak, pénzt vettek el az iskoláktól
Nagyobbak a számlák, mint amire számítottak, pénzt vettek el az iskoláktól
2026. október 12., hétfő

Nagyobbak a számlák, mint amire számítottak, pénzt vettek el az iskoláktól
Hirdetés
2026. október 12., hétfő

Több mint hatvan gyorshajtót bírságoltak meg a Marosvásárhely és Szászrégen közötti úton egyetlen nap alatt

76 bírságot szabtak ki a rendőrök október 11-én a 15-ös országúton, a Marosvásárhely és Szászrégen közötti szakaszon végzett közúti ellenőrzések során. A szabálytalanságok többsége gyorshajtás miatt történt.

Több mint hatvan gyorshajtót bírságoltak meg a Marosvásárhely és Szászrégen közötti úton egyetlen nap alatt
Több mint hatvan gyorshajtót bírságoltak meg a Marosvásárhely és Szászrégen közötti úton egyetlen nap alatt
2026. október 12., hétfő

Több mint hatvan gyorshajtót bírságoltak meg a Marosvásárhely és Szászrégen közötti úton egyetlen nap alatt
2026. október 12., hétfő

Továbbra is a szülők állják a legtöbb egyetemista albérletét, de vannak fontos szempontok a lakás kiválasztásakor

Egy országos felmérés szerint a romániai egyetemisták idén is nagyrészt a családjuk anyagi támogatására szorultak albérletük kifizetésekor. Idén azonban a 200–300 eurós havi bérlemények a népszerűbbek, míg tavaly többen fizették ki akár a 400 eurót.

Továbbra is a szülők állják a legtöbb egyetemista albérletét, de vannak fontos szempontok a lakás kiválasztásakor
Továbbra is a szülők állják a legtöbb egyetemista albérletét, de vannak fontos szempontok a lakás kiválasztásakor
2026. október 12., hétfő

Továbbra is a szülők állják a legtöbb egyetemista albérletét, de vannak fontos szempontok a lakás kiválasztásakor
2026. október 11., vasárnap

Három személyautó ütközött össze Maros megyében, ketten megsérültek

Közlekedési baleset történt Nagyernyében vasárnap délelőtt, három autó ütközött össze, egy személyt kórházba kellett szállítani. Vasárnap délben a baleset miatt nehezen haladt a forgalom a térségben.

Három személyautó ütközött össze Maros megyében, ketten megsérültek
Három személyautó ütközött össze Maros megyében, ketten megsérültek
2026. október 11., vasárnap

Három személyautó ütközött össze Maros megyében, ketten megsérültek
Hirdetés
2026. október 10., szombat

Hatan sérültek meg egy autóbalesetben Maros megyében

Közlekedési baleset történt szombat este Szászrégenben az Abafáji út és a Gyümölcsfák utca kereszteződésénél. A balesetben két személygépkocsi ütközött, hat személyt szállítottak kórházba.

Hatan sérültek meg egy autóbalesetben Maros megyében
Hatan sérültek meg egy autóbalesetben Maros megyében
2026. október 10., szombat

Hatan sérültek meg egy autóbalesetben Maros megyében
2026. október 10., szombat

Két lakóház is lángol Marosvásárhelyen

Két lakóház is kigyulladt Marosvásárhelyen szombat délután a Louis Pasteur utca és a Nicolae Bălcescu utca sarkánál. A tűzoltók nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre.

Két lakóház is lángol Marosvásárhelyen
Két lakóház is lángol Marosvásárhelyen
2026. október 10., szombat

Két lakóház is lángol Marosvásárhelyen
2026. október 10., szombat

Közlekedési baleset történt Déda közelében, hárman megsérültek

Közlekedési balesethez riasztották a tűzoltókat szombaton reggel a Dédához tartozó Maroskövesd településre. A balesetben egyetlen személygépkocsi volt érintett, két személyt kórházba is kellett szállítani.

Közlekedési baleset történt Déda közelében, hárman megsérültek
Közlekedési baleset történt Déda közelében, hárman megsérültek
2026. október 10., szombat

Közlekedési baleset történt Déda közelében, hárman megsérültek
Hirdetés
2026. október 10., szombat

Citerázni tanítják a pedagógusokat Marosvásárhelyen

Az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány (EHHA) kezdő citeratanfolyamot indított óvodapedagógusoknak és tanítóknak Marosvásárhelyen. A képzés már elkezdődött, de ebben a hónapban még lehet jelentkezni rá.

Citerázni tanítják a pedagógusokat Marosvásárhelyen
Citerázni tanítják a pedagógusokat Marosvásárhelyen
2026. október 10., szombat

Citerázni tanítják a pedagógusokat Marosvásárhelyen
2026. október 09., péntek

A „tök mindegyből” lett siker – teltházas Szováta a tökfesztivál hétvégéjén

Több tízezer látogatót várnak a hétvégén a XI. Tökfesztiválra Szovátán. A fürdőváros főutcáját mintegy kétezer, óvodások és iskolások által faragott és díszített disznótök teszi látványossá, míg a szálláshelyek szinte teljesen megteltek.

A „tök mindegyből” lett siker – teltházas Szováta a tökfesztivál hétvégéjén
A „tök mindegyből” lett siker – teltházas Szováta a tökfesztivál hétvégéjén
2026. október 09., péntek

A „tök mindegyből” lett siker – teltházas Szováta a tökfesztivál hétvégéjén
2026. október 09., péntek

Két Maros megyei településen is többórás vízszünet várható

Órákra felfüggesztik az ivóvízszolgáltatást Marosvásárhelyen és Kelementelkén pénteken – adta hírül az Aquaserv vízszolgáltató.

Két Maros megyei településen is többórás vízszünet várható
Két Maros megyei településen is többórás vízszünet várható
2026. október 09., péntek

Két Maros megyei településen is többórás vízszünet várható
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!