A játszótérhez már nagyok, hát kikértek két sört a fiatalok: még a szüleiket is megbüntették

Nagy élet kicsiben
Fotó: Marosvásárhelyi Helyi Rendőrség
Több mint ötezer lejes pénzbírságot róttak ki a marosvásárhelyi helyi rendőrök, miután két fiatalt sörözésen kaptak. Az őket kiszolgáló pincér járt rosszabbul.
2026. október 12., 18:282026. október 12., 18:28
2026. október 12., 18:282026. október 12., 18:28
A marosvásárhelyi Kövesdomb lakónegyedben, egy játszótér melletti vendéglátóhelyen sörözött a napokban két kiskorú. Az arra járó helyi rendőrök igazoltatták őket, és amikor kiderült, hogy még nem töltötték még be a tizennyolcadik életévüket, intézkedtek:
az alkalmazottat, aki kiszolgálta a kiskorúakat, 5000 lej pénzbírsággal sújtották;
a két kiskorú szülei fejenként százlejes bírságot kaptak.
Mint a helyi rendőrségnél emlékeztetnek, törvény tiltja az alkoholos italok értékesítését és felszolgálását 18 éven aluliak számára. A gazdasági szereplők kötelesek szükség esetén ellenőrizni a vásárlók életkorát.
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