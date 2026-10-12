A játszótérhez már nagyok, hát kikértek két sört a fiatalok: még a szüleiket is megbüntették

Több mint ötezer lejes pénzbírságot róttak ki a marosvásárhelyi helyi rendőrök, miután két fiatalt sörözésen kaptak. Az őket kiszolgáló pincér járt rosszabbul.

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A marosvásárhelyi Kövesdomb lakónegyedben, egy játszótér melletti vendéglátóhelyen sörözött a napokban két kiskorú. Az arra járó helyi rendőrök igazoltatták őket, és amikor kiderült, hogy még nem töltötték még be a tizennyolcadik életévüket, intézkedtek:

az alkalmazottat, aki kiszolgálta a kiskorúakat, 5000 lej pénzbírsággal sújtották;

a két kiskorú szülei fejenként százlejes bírságot kaptak.

Mint a helyi rendőrségnél emlékeztetnek, törvény tiltja az alkoholos italok értékesítését és felszolgálását 18 éven aluliak számára. A gazdasági szereplők kötelesek szükség esetén ellenőrizni a vásárlók életkorát.