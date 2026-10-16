Leó pápa újra munkába állt a Gemelli-kórházban

XIV. Leó pápa műtét utáni felépülése továbbra is szabályosan zajlik a római Gemelli-kórházban. Az orvosi jelentés szerint a mellkasröntgen a megoperált tüdő megfelelő regenerálódását mutatta, a rutinvizsgálatok eredményei normálisak.

Székelyhon 2026. október 16., 12:162026. október 16., 12:16

Megnyugtató hírek érkeztek XIV. Leó pápa egészségi állapotáról. A Szentszéki Sajtóiroda által közzétett közlemény megerősíti, hogy a műtét utáni felépülés szabályosan zajlik, az orvosi jelentés szerint

a műtét utáni felépülés szabályosan halad.

A sajtóiroda az újságírókat arról tájékoztatta, a pápa csütörtök délután találkozott Paolo Rudelli érsekkel, a Vatikáni Államtitkárság Általános Ügyek helyettesével. Újrakezdte munkáját XIV. Leó pápa csütörtökön szentmisét koncelebrált a Gemelli-kórház tizedik emeletén erre a célra kialakított helyiségben. Szerdán délután ugyancsak

részt vett a szentmise koncelebrálásában,