Kedvenc sorozataink a 2000-es évekből: Prison Break (A szökés)

Az első olyan tévésorozat ami sokunk tartalomfogyasztási szokásait változtatta meg, bevezetve minket a bingelés világába. Ez volt A szökés, ami megmutatta nekünk, hogy milyenek az amerikai kábeltévés sorozatok, jóval a Netflix-éra előtt, a Peak TV-nek nevezett televíziós „aranykorban”.

Tamás Attila 2024. augusztus 15., 17:372024. augusztus 15., 17:37 2024. augusztus 15., 17:542024. augusztus 15., 17:54

A szökéssel kezdődött a függőségem, vagyis ez volt a „kapudrogom” a sorozatok világába. Bár a sorozat még 2005-ben indult, hozzánk jóval az amerikai premierje után jutott el, amikor 2006-ban elkezdte leadni az epizódokat az RTL Klub tévécsatorna,

sokunkhoz pedig a nálunk nem kapható DVD-k hiányában a torrentoldalakon keresztül jutott el a sorozat.

Egy teljesen új világ nyílt meg előttem, amikor az éppen bekötött, rendkívül lassú otthoni internetünk és az azelőtt vásárolt asztali számítógép révén akkor nézhettünk filmeket, amikor csak akartunk, ám az egyik kedves barátom – akinek hozzáférése volt a helyi DC++ hálózathoz, a filmek mellett az épp aktuális sorozatokat is kiírta nekem DVD-re (igen, tudom a kalózkodás elítélendő, de akkoriban sem pénzünk, sem lehetőségünk nem volt jogtiszta sorozat DVD-ket beszerezni, így maradt a torrentezés és egyéb alternatívák).

Fotó: Fox

Így került hozzám a Prison Break (A szökés) első szezonjának körülbelül fele, amit rögtön bele is vetettem magam Michael Scofieldék folytatásos kalandjaiba. Ez még az a klasszikus, amerikai tévésorozat volt, amit direkt úgy készítettek, hogy reklámblokkokkal együtt töltse ki az egy órát, ráadásul

az epizódok felépítése is úgy kellett kinézzen, hogy mindig egy fordulatnál vagy feszült jelenetnél következett a reklámszünet, amit mi, torrentezők már gyakorlatilag megvágva, reklámszünetek nélkül nézhettünk.

Mivel már előtte is néztem filmeket eredeti nyelven (angol szinkronnal) és magyar felirattal, így nem volt számomra akadály, hogy olvasni kellett a feliratot ahhoz, hogy megértsem, hogy miről beszélnek a sorozatban, egy idő után pedig arra eszméltem, hogy angol szavakat, kifejezéseket értek már a magyar felirat elolvasása nélkül is (így lett a sorozatozás egyfajta nyelvtanulás is számomra).

Fotó: Fox

A szökést pedig elkezdtem bingelni (mindegyik epizód megnézése után indítottam a következőt), anélkül, hogy tudatában lettem volna, hogy ez később a Netflix-modellnek köszönhetően sorozatnézési trend lesz. Mivel a sorozatba az első évad második felében kapcsolódtam be, így a már meglévő részeket egymás után tudtam nézni, ám amikor „elfogytak”

nekem is várnom kellett az újabb epizódokra, ami akkoriban 20-24 részt jelentett évadonként.

A szökés nézése közösségi élménnyel ért fel, hiszen anno még a középiskolában, egyetemen is beszédtéma volt, hogy éppen ki melyik résznél tart, illetve hogy ki hány leültében darálta le az első és a második évadot. De mitől tudott ennyire népszerű lenni Paul T. Scheuring öt szezont megért sorozata, amit eredetileg csak két évadosra terveztek?

Fotó: Fox

Bármennyire is hihetetlen, az olyan sorozatok népszerűsége kellett hozzá, hogy berendeljék A szökést a Fox-nál, mint a Lost, vagy a már nagy népszerűséggel futó 24 – utóbbi egy bűnügyi akció-thriller, ami 24 óra eseményeit mesélte el évadonként. korábban írtuk Meghatározó sorozatélményeink, avagy miért volt rendkívüli néznivaló a Lost? A 2000-es évek második felének egyik meghatározó tévésorozata volt, akkor, amikor a Facebook még csak kevesek kiváltsága, a Netflix pedig egy DVD-kölcsönző volt. A mystery-box sorozatok „ősatyjára”, a 11 éve befejeződött Lost-ra tekintünk most vissza. A szökés alapszituációja pedig nem is a készítő, Paul T. Scheuring fejéből pattant ki, hanem egy kolléganője ötlete volt, eleinte azonban

senki sem tartotta életképesnek a történetet, miszerint az egyik szereplő önszántából vonul börtönbe, hogy kiszabadíthassa ártatlanul elítélt testvérét.

Amikor végül Scheuringék felterjesztették sorozatötletüket a Fox vezetéséhez, ők nem kértek belőle, ezért más csatornáknak is megpróbálták eladni, ám senki nem volt vevő rá. Végül a Foxnál döntöttek úgy, hogy berendelik a két évadosra tervezett sorozatot, ami aztán az egyik húzónévvé és egy erős branddé nőtte ki magát, hogy aztán annál dicstelenebbül érjen véget. Egy másik fontos trivia, hogy

a Prison Break zenéjét az a Ramin Djawadi szerezte, akinek azóta a Trónok harca és a Sárkányok háza soundtrackjét és intróját is köszönhetjük, amivel azóta világhírnévre tett szert.

• Videó: Fox

A sorozat alapszituációját az is tudja, aki nem nézte végig az első évadot sem: a statikus-mérnökként dolgozó Michael Scofield (Wentworth Miller tökéletes casting volt a főszerepre, a többség azóta is erről az alakításáról ismeri őt) rablást követ el, hogy bezárják a Fox River börtönbe, ahol a szerinte ártatlanul elítélt bátyja vár a kivégzésre az alelnök testvérének meggyilkolásáért. Mivel a tárgyalóteremben szélmalomharcnak bizonyul Lincoln Burrows ártatlanságának bebizonyítása, ezért dönt úgy Michael, hogy inkább megszökteti bátyját, hogy utána tisztázhassák a nevét. Az autizmus jellemzőit is magán hordozó Scofield természetesen

egy nagy tervvel vág neki a szöktetésnek, ehhez azonban rengeteg változóval kell számolnia, tulajdonképpen úgy kell megszerveznie az egészet, hogy ne egy, hanem 2-3 lépéssel legyenek majd az üldözőik előtt.

Fotó: Fox

Michaelnek azonban „papíron” hiába volt szenzációs terve (amit persze a néző nem tudott előre, hanem mi is folyamatosan avatódtunk bele a képernyő előtt), minden epizódban bekövetkezett valami előre nem látott akadály, amit le kellett küzdenie, hogy a terve a következő fázisba léphessen. Hirdetés Először is meg kellett találnia a helyét a börtönben, majd beszerveznie a rácsokon belül is maffiózó-kiskirályként „uralkodó” Abruzzit, a saját cellatársát, Sucre-t ugyanakkor több más, a szökés megvalósításához elengedhetetlen tudással és tőkével rendelkező rabtársat, többek között az öreg Charles Westmorland-et, aki az utolsó pillanatig nem hajlandó bevallani, hogy a legendás (és valóban létező) D. B. Cooperként másfél millió dollárral ugrott ki egy repülőből, aminek holléte azóta is ismeretlen. Scofield ugyanakkor a börtönorvos – a fiatal és csinos Sara Tancredi (Sarah Wayne Callies alakításában) – és a börtönigazgató bizalmát is el kell nyerje a rendkívül szövevényes szökési terve véghezviteléhez, azonban

nem számol azokkal a változókkal, hogy menet közben romantikus kapcsolat alakul ki a doktornő és közte, ugyanakkor, hogy egy pszichopata sorozatgyilkos, Theodore 'T-Bag' Bagwell és az őrült Charles 'Haywire' Patoshik is a Fox River-i nyolcak, vagyis a börtönből kijutó szökevénycsapat részét képezik majd.

Fotó: Fox

A sorozat rendkívül jól adagolta a cliffhangereket, vagyis az epizód végi feszültségeket, így minden rész úgy ért véget, hogy „kérte” a következőt, aki pedig a teljes első vagy a második évad végén kapcsolódott be, annak igazi Kánaán lehetett a széria ledarálása, ami

jól megírt karakterekben is erős volt, elég csak a fent említett T-Bagre, vagy a Wade Williams által szenzációsan játszott, korrupt, pénzéhes, és megszállott börtönőrre, Brad Bellickre gondolni.

Igazából a sorozat egyik legfontosabb karaktere, a Dominic Purcell által alakított Lincoln Burrows negyedannyira sem volt érdekes, mint egy-egy karakteres mellékszereplő, akiknek egy részével többször is eljátszották a „barátból ellenség-ellenségből barát” fordulatokat.

Fotó: Fox

Ilyen volt például a második évadtól behozott Alexander Mahone, akit William Fichtner alakított, és aki a negyedik évadra már Scofieldék megbízható szövetségesévé válik, vagy az első évadban még a rosszak oldalán álló Paul Kellerman, akinek a halálát is „megjátszották” a történet egy adott pontján, végül pedig ő is Scofieldék oldalán vette fel a kesztyűt a nagybetűs Cég ellen – amiről mint időközben kiderült – egy olyan háttérhatalmat képviselt, aminek hatása volt az amerikai elnökválasztásra is, és

amelynek hálójában végig ott vergődtek nem csak Michael Scofield és szökevény társai, hanem minden rokonuk és ismerősük is.

Fotó: Fox

Bár a sorozatot eredetileg két évadosra tervezték (ekkor még úgy nézett ki a „sorozatév”, hogy ősszel elkezdődtek a szezonok, a téli ünnepekkor szünetre vonultak, tavasztól pedig az évad hátralevő részei jelentek meg, és a hét adott napján mindössze egy epizód jött ki, így 22-24 részes évadok esetében a megjelenés gyakorlatilag egy fél éven keresztül zajlott), végül a nagy népszerűségnek köszönhetően (az első évadot átlagban 9,2 millióan, míg a másodikat 9,3 millióan nézték csak az USA-ban és a tévés megjelenésekor) berendelték a harmadik felvonást is, ami a már bevált formulából, de új területre merészkedve kellett bizonyítson. Miközben a második évad a történetfolyam legtöbb szálát elvarrta, a befejezést azonban részben nyitottan hagyták, hogy igény esetén folytatni lehessen a sztorit:

a hajtóvadászat végén Michael Scofield viszi el a balhét, a harmadik felvonásban pedig egy panamai, Sona nevű börtönben látjuk őt viszont, ahol a rabok teljesen átvették az irányítást, a szökést pedig a falakon kívüli tornyokban szolgálatot teljesítő mesterlövészek akadályozzák meg.

Fotó: Fox

A 99 napot tartó 2007-2008-as írósztrájk miatt 13 epizódossá „zsugorodott” harmadik évadban Michael Scofieldnek eddigi „tapasztalatai” alapján egy titokzatos rabot (Whistler) kell kiszabadítania a panamai börtönből, aki fontos a Cég számára, akik ezért cserébe Michael és családja biztonságát is szavatolnák. Bár az összeesküvés-elméletek rajongói számára az első két évad is rengeteg munícióval szolgált, a harmadik, és az utána következő negyedik évad pofátlanul kiaknázza ezt a sztoriszálat,

egy olyan „háttérhatalmat” téve meg főellenségként, amely most a Trump-érában is megállná a helyét, nemhogy azokban az időkben, amikor a dezinformáció még merevlemezeken és gombos telefonokon terjedt.

A lezárásnak tervezett negyedik évad már teljes erővel a Michaelék, a Cég elleni harcára összpontosított. Egy speciális eszköz, a Scylla megszerzése volt a cél, amivel elméletileg térdre kényszeríthető az államhatalomba is beépült szervezet, ami a kezdetektől tönkretette Lincoln Burrows és szerettei életét. Itt már a készítők fantáziája is eléggé elrugaszkodott:

behozták Scofield addig halottnak hitt anyját, és újabbnál újabb ügynököket, de még Kellermant is visszahozták a „halálból”, csak ezúttal már a jók oldalán.

Fotó: Fox

Scofieldék ráadásul egy Don Self nevű FBI ügynököt is kaptak maguk mellé a Cég elleni harcukban és a Scyla kártyáinak felkutatásában, ám – mily meglepő – ez az ügynök is végül oldalt váltott, hőseink szövetségesei pedig gyakorlatilag a korábbi ellenségek lettek az évadok során,

a buliból pedig sosem maradhatott ki a patkány módjára mindent túlélő T-Bag, akinek karakterfejlődése és felemelkedése egy idő után már rendesen a nevetségesség határát súrolta.

Úgy tűnt, hogy a negyedik évaddal véget is ér a sorozat, hiszen a Fox tévécsatorna bejelentette, hogy nem rendelik be az ötödik évadot, a negyedik felvonást pedig a befejezés után egy kilencven perces, különálló filmnek is beillő, két részre osztott epizóddal zárták, ami – mily meglepő – Michael Scofield önfeláldozásával és halálával végződött. (korábban szerelme, Sara Tancredi halálát is „kijátszották”, a visszahozása pedig ismét fordított egyet a képzeletbeli Rubik-kockán, hiszen így őt kellett kiszabadítani egy női börtönből).

Fotó: Fox

Ez így elég is lett volna a már megfáradt, és minden fordulata ellenére repetitívvé vált sorozatból, ám

a 2009-ben véget ért Szökés (ezáltal pedig Michael Scofield sírját is „kiásták”) 2016-ban, ugyanis újabb évadra támasztották fel a produkciót a korábbi évadok népszerűségéből kiindulva.

A mindössze kilenc epizódot magába foglaló (eddig!) utolsó évadban Michaelt egy yemeni börtönben látjuk viszont, az írói „leleményesség” pedig ezt úgy adta el, hogy tulajdonképpen eljátszotta a saját halálát, hogy megvédje szeretteit, ám a megmaradt „csapat” végül csak összeáll egy utolsó nagy akcióra, aminek aztán tényleg happy end lehetett a vége.

Fotó: Fox

Bár mindig is szerettem A szökést, a negyedik évadot már elég nyögvenyelősen követtem, hiszen már elvesztette azt a varázsát, ami az első két szezont nagyszerűvé és izgalmassá tette. Az ötödik évad berendelésének hírére én is izgatott lettem, meg is néztem az első két epizódot, de azután el is engedtem az egészet, ugyanis az epizódok a nálunk nem elérhető Prime csatornán mentek, a Netflix pedig akkoriban érkezett meg hozzánk is, így

az ugrásszerűen megnőtt sorozatkínálatban már nem fordítottam időt és energiát A szökés újabb epizódjainak beszerzésére és megnézésére.

Fotó: Fox

Mondhatni, hogy amilyen nagy szenzáció volt az elején, olyan dicstelenül ért véget a sorozat, hiszen a korábbi, közel tízmilliós nézettséget nemhogy elérni nem tudta az ötödik évad, de még a közelébe se jutott:

átlagban mindössze 4 millióan követték az utolsó felvonást, ebből 3,83 millióan látták az ötödik évad első, míg 2,30 millióan az utolsó részét, ami jól mutatja, hogy mennyire megcsappant a sorozat utáni érdeklődés a fináléra, ami maximum a keményvonalas Prison Break-rajongókat tudta bevonzani.

A szökés sokunk meghatározó sorozatélménye, amiből fokozatosan fogyott ki a szufla, és az újdonság ereje mindössze két évadon keresztül tartott. Több, éjszakába nyúló izgulást, ebből kifolyólag kialvatlanságot is köszönhetünk neki, de megérte, hiszen

egy akciódús, páratlan, izgalmakkal teli néznivaló volt a fénykorában, ám ezt már nem sikerült átmenteni a Peak TV utáni Netflix-korszakra.

Fotó: Fox