Hunyadi János minden nép számára mást jelent, de ki lehetne alakítani egy közös emlékezést

Fotó: Tuchiluș Alex
Mi a feladata egy történelmi filmnek, milyen várt és váratlan hatásai voltak a Hunyadi-filmsorozatnak? – többek között erről is beszélt Bán János, írói nevén Bán Mór, a film alapjául szolgáló történelmi regényciklus szerzője Sepsiszentgyörgyön.
Hálás témát kellett körbejárniuk a Hunyadi-regények írójának közönségtalálkozóján résztvevőknek a Bod Péter Megyei Könyvtár nagytermében:
Bán Mór regény- és újságírót valamint Mátray Lászlót, a film egyik főszereplőjét Demeter László, a baróti Tortoma könyvkiadó vezetője és Magyarosi Sándor történészek faggatták.
A Székelyföld-napok rendezvénysorozat részeként tartott találkozón Szonda Szabolcs könyvtárigazgató köszöntötte a megjelenteket, majd átadta a szót Demeter Lászlónak, aki könyvesbolt-tulajdonosként kezdettől fogva figyelemmel kísérte a Hunyadi-regényciklust. Mint mondta:
A családregény három Hunyadi nemzedék sorsát dolgozza fel, de még csak az elsőnél, Hunyadi Jánosnál tart
Fotó: Tuchiluș Alex
A családregény még csak első Hunyadi-nemzedéknél tart, de az író szándéka szerint még Mátyás és az ő fia, Corvin János történetével folytatódik. A regényciklus jelenleg a 20. kiadásánál és félmillió eladott példánynál tart, a sorozat pedig világkörüli útját járja – számolt be Bán Mór. Több olyan visszajelzés érkezett a szerzőhöz – főleg a szomszédos országok nemzeteihez tartozóktól –, hogy
A továbbiakban érdekes beszélgetés bontakozott ki arról, hogyan hat egymásra a történelmi tudás és a film: a film sokakat arra késztet, hogy a történelmi tényekre, a képernyőn látott szereplőkre alaposabban is ránézzenek (ezt mutatják az internetes keresések), mi több, a történelmi kutatás is fellángol.
Szonda Szabolcs könyvtárigazgató arról számolt be, hogy Bán Mór művei a könyvtár leggyakrabban kikölcsönzött könyvei közé tartoznak
Fotó: Tuchiluș Alex
Így a Székelyföld folyóirat felkérésére a nem magyar szereplőről is tanulmányokat írtak a szakemberek,
– mondta Magyarosi Sándor.
A film kapcsán a történelmi hitelesség kérdése is újra és újra szóbakerült: Bán Mór leszögezte, hogy a történelmi regény bár tényekre épít, de tulajdonképpen fikció, az írói világ kivetülése. A művészi alkotás, adott esetben a film szerepe is az, hogy az adott korszak iránt az érdeklődést felkeltse.
– fogalmazott Bán Mór.
Bán János, írói nevén Bán Mór: bár tényekre épít, a történelmi regény de tulajdonképpen fikció, az írói világ kivetülése
Fotó: Tuchiluș Alex
A Hunyadi-filmsorozat forgatása a jelen levő érintettek – író és színész – számára meghatározók voltak: előbbinek azért, mert a szeme előtt elevenedett meg, amit elképzelt, Mátray László számára pedig azért, mert
– tudtuk meg.
A Hunyadi-filmsorozatot Ausztráliában, Kanadában, Új Zélandon az Egyesült Államokban és természetesen Európa sok országában vetítették
Fotó: Tuchiluș Alex
A sorozat készítésekor fontos tudni, hogy ki a célcsoport, mert 2026-ban mást is látunk a történelemben. Bár abban a történelmi korszakban csak egy Hunyadi János volt,
– hangzott el. Fontos lenne tudni, hogy mi, egymás mellett élő népek hogyan látjuk közös hőseinket, mert eltérő, egymással szemben álló narratívák léteznek. De
– mondta Bán Mór.
Demeter László: hajlamosak vagyunk történelmünk sötétebb oldalára helyezni a fókuszt
Fotó: Tuchiluș Alex
Az est megerősítő üzenete, hogy „bár nem kaptunk fogódzót ahhoz, hogy büszkék legyünk történelmünkre, a Hunyadi-sorozat sok támpontot ad ehhez: megállítottuk az iszlám terjeszkedést és a filmsorozat által sok százmillió ember megtudta, hogy egy nép megpróbálta védeni szabadságát és hitét, megismerték Hunyadi János nevét és megtudták, hogy hozzá köthető a déli harangszó.
– szögezte le Bán Mór.
Mátray László színművész: Szilágyi Mihály szerepének eljátszása előtt alapos harcászati képzésben részesült
Fotó: Tuchiluș Alex
Magyarosi Sándor történész faggatta a meghívottakat
Fotó: Tuchiluș Alex
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