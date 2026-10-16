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Hunyadi János minden nép számára mást jelent, de ki lehetne alakítani egy közös emlékezést

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

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Mi a feladata egy történelmi filmnek, milyen várt és váratlan hatásai voltak a Hunyadi-filmsorozatnak? – többek között erről is beszélt Bán János, írói nevén Bán Mór, a film alapjául szolgáló történelmi regényciklus szerzője Sepsiszentgyörgyön.

Bodor Tünde

2026. október 16., 09:282026. október 16., 09:28

Hálás témát kellett körbejárniuk a Hunyadi-regények írójának közönségtalálkozóján résztvevőknek a Bod Péter Megyei Könyvtár nagytermében:

a magyar történelem egyik dicsőséges fejezete és a Hunyadi-filmsorozat népszerűsége volt terítéken.

Bán Mór regény- és újságírót valamint Mátray Lászlót, a film egyik főszereplőjét Demeter László, a baróti Tortoma könyvkiadó vezetője és Magyarosi Sándor történészek faggatták.

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A Székelyföld-napok rendezvénysorozat részeként tartott találkozón Szonda Szabolcs könyvtárigazgató köszöntötte a megjelenteket, majd átadta a szót Demeter Lászlónak, aki könyvesbolt-tulajdonosként kezdettől fogva figyelemmel kísérte a Hunyadi-regényciklust. Mint mondta:

hajlamosak vagyunk a 20. század szemüvegén keresztül nézni történelmünket, leginkább annak sötét, tragikus fejezeteit, holott a Hunyadi-korszakra büszkék lehetünk.

A családregény három Hunyadi nemzedék sorsát dolgozza fel, de még csak az elsőnél, Hunyadi Jánosnál tart • Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

A családregény három Hunyadi nemzedék sorsát dolgozza fel, de még csak az elsőnél, Hunyadi Jánosnál tart

Fotó: Tuchiluș Alex

A családregény még csak első Hunyadi-nemzedéknél tart, de az író szándéka szerint még Mátyás és az ő fia, Corvin János történetével folytatódik. A regényciklus jelenleg a 20. kiadásánál és félmillió eladott példánynál tart, a sorozat pedig világkörüli útját járja – számolt be Bán Mór. Több olyan visszajelzés érkezett a szerzőhöz – főleg a szomszédos országok nemzeteihez tartozóktól –, hogy

meglepődve jöttek rá, van egy közös történelmünk, illetve lehet a meglévő történelmi személyekre más szempontból is nézni.

A továbbiakban érdekes beszélgetés bontakozott ki arról, hogyan hat egymásra a történelmi tudás és a film: a film sokakat arra késztet, hogy a történelmi tényekre, a képernyőn látott szereplőkre alaposabban is ránézzenek (ezt mutatják az internetes keresések), mi több, a történelmi kutatás is fellángol.

Szonda Szabolcs könyvtárigazgató arról számolt be, hogy Bán Mór művei a könyvtár leggyakrabban kikölcsönzött könyvei közé tartoznak • Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Szonda Szabolcs könyvtárigazgató arról számolt be, hogy Bán Mór művei a könyvtár leggyakrabban kikölcsönzött könyvei közé tartoznak

Fotó: Tuchiluș Alex

Így a Székelyföld folyóirat felkérésére a nem magyar szereplőről is tanulmányokat írtak a szakemberek,

Vlad Țepeșről például egy német történész derített ki érdekes újdonságokat

– mondta Magyarosi Sándor.

A film kapcsán a történelmi hitelesség kérdése is újra és újra szóbakerült: Bán Mór leszögezte, hogy a történelmi regény bár tényekre épít, de tulajdonképpen fikció, az írói világ kivetülése. A művészi alkotás, adott esetben a film szerepe is az, hogy az adott korszak iránt az érdeklődést felkeltse.

Idézet
A haza szeretetét sokféle módszerrel meg lehet tanítani”

– fogalmazott Bán Mór.

Bán János, írói nevén Bán Mór: bár tényekre épít, a történelmi regény de tulajdonképpen fikció, az írói világ kivetülése • Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Bán János, írói nevén Bán Mór: bár tényekre épít, a történelmi regény de tulajdonképpen fikció, az írói világ kivetülése

Fotó: Tuchiluș Alex

A Hunyadi-filmsorozat forgatása a jelen levő érintettek – író és színész – számára meghatározók voltak: előbbinek azért, mert a szeme előtt elevenedett meg, amit elképzelt, Mátray László számára pedig azért, mert

rendkívül magas színvonalon készítették fel a fegyverforgatásra, csatajelenetekre, és ahogy a Hunyadiban Szilágyi Mihály szerepében bizonyított, egy újabb jelentős szerepfelkérést hozott neki

– tudtuk meg.

A Hunyadi-filmsorozatot Ausztráliában, Kanadában, Új Zélandon az Egyesült Államokban és természetesen Európa sok országában vetítették • Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

A Hunyadi-filmsorozatot Ausztráliában, Kanadában, Új Zélandon az Egyesült Államokban és természetesen Európa sok országában vetítették

Fotó: Tuchiluș Alex

A sorozat készítésekor fontos tudni, hogy ki a célcsoport, mert 2026-ban mást is látunk a történelemben. Bár abban a történelmi korszakban csak egy Hunyadi János volt,

ma a románok, a szerbek is magukénak tudják, míg a törökök számára ellenséges és ellenszenves történelmi figura

– hangzott el. Fontos lenne tudni, hogy mi, egymás mellett élő népek hogyan látjuk közös hőseinket, mert eltérő, egymással szemben álló narratívák léteznek. De

ki lehetne alakítani egy közös álláspontot, az idei Hunyadi-év erre jó apropó lenne

– mondta Bán Mór.

Demeter László: hajlamosak vagyunk történelmünk sötétebb oldalára helyezni a fókuszt • Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Demeter László: hajlamosak vagyunk történelmünk sötétebb oldalára helyezni a fókuszt

Fotó: Tuchiluș Alex

Az est megerősítő üzenete, hogy „bár nem kaptunk fogódzót ahhoz, hogy büszkék legyünk történelmünkre, a Hunyadi-sorozat sok támpontot ad ehhez: megállítottuk az iszlám terjeszkedést és a filmsorozat által sok százmillió ember megtudta, hogy egy nép megpróbálta védeni szabadságát és hitét, megismerték Hunyadi János nevét és megtudták, hogy hozzá köthető a déli harangszó.

Idézet
Azokat a történeteinket is el kell mondanunk, amire büszkék vagyunk”

– szögezte le Bán Mór.

Mátray László színművész: Szilágyi Mihály szerepének eljátszása előtt alapos harcászati képzésben részesült • Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Mátray László színművész: Szilágyi Mihály szerepének eljátszása előtt alapos harcászati képzésben részesült

Fotó: Tuchiluș Alex

Magyarosi Sándor történész faggatta a meghívottakat • Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Magyarosi Sándor történész faggatta a meghívottakat

Fotó: Tuchiluș Alex

Háromszék Sepsiszentgyörgy
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