Hó borította be Brassópojánát október közepén – a hegyimentők fokozott óvatosságra intik a turistákat

Fotó: Predeal/Facebook
Viszonylag korán köszöntött be az idei első hó a hegyvidéki területeken: fehérbe borult a táj Brassópojánán is, ezért a Brassó megyei hegyimentők arra kérik a turistákat, hogy a megszokottnál is körültekintőbben tervezzék meg túráikat.
A meteorológusok korábbi előrejelzése szerint a hegyekben az ilyenkor megszokottnál hidegebb időre kell számítani. A magasabban fekvő területeken, általában 1500 méter fölött, elsősorban a Déli-Kárpátokban havas eső és havazás is előfordulhat.
A hideg időjárás következtében a hegyvidéki tájakon már október közepén megjelent a téli hangulat: pénteken a Brassópojána borult fehérbe, egy nappal korábban pedig a Hargita hegységbe érkezett meg az első hó.
Fehérbe borult a Madarasi Hargita csütörtök délutánra, miután a lehűlés és a csapadék havazást eredményezett.
A Brassó Megyei Hegyimentő Szolgálat felhívta a figyelmet arra, hogy
A túra nehézségét minden esetben a résztvevők tapasztalatához, fizikai felkészültségéhez és a terepviszonyokhoz kell igazítani. A téli körülményeknek megfelelő felszerelés elengedhetetlen. A hegyimentők megfelelő túrabakancs, meleg, hőszigetelő ruházat, víz- és szélálló öltözet, kesztyű, sapka és a hideg ellen védő kiegészítők használatát javasolják.
Az útvonaltól és a terepviszonyoktól függően speciális technikai felszerelésre is szükség lehet, amelynek használata megfelelő tudást és tapasztalatot igényel. A turistáknak fejlámpát, feltöltött mobiltelefont, tartalék energiaforrást, elegendő vizet és élelmet is érdemes magukkal vinniük. Az útvonal megtervezésekor
A következő időszakban további havazásra is számítani lehet a magasabban fekvő régiókban.
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