Hó borította be Brassópojánát október közepén – a hegyimentők fokozott óvatosságra intik a turistákat

Viszonylag korán köszöntött be az idei első hó a hegyvidéki területeken: fehérbe borult a táj Brassópojánán is, ezért a Brassó megyei hegyimentők arra kérik a turistákat, hogy a megszokottnál is körültekintőbben tervezzék meg túráikat.

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A meteorológusok korábbi előrejelzése szerint a hegyekben az ilyenkor megszokottnál hidegebb időre kell számítani. A magasabban fekvő területeken, általában 1500 méter fölött, elsősorban a Déli-Kárpátokban havas eső és havazás is előfordulhat.

A hideg időjárás következtében a hegyvidéki tájakon már október közepén megjelent a téli hangulat: pénteken a Brassópojána borult fehérbe, egy nappal korábban pedig a Hargita hegységbe érkezett meg az első hó.

korábban írtuk Fehérbe borult a Madarasi Hargita – videóval Fehérbe borult a Madarasi Hargita csütörtök délutánra, miután a lehűlés és a csapadék havazást eredményezett.

A Brassó Megyei Hegyimentő Szolgálat felhívta a figyelmet arra, hogy