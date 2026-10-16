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Hó borította be Brassópojánát október közepén – a hegyimentők fokozott óvatosságra intik a turistákat

• Fotó: Predeal/Facebook

Fotó: Predeal/Facebook

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Viszonylag korán köszöntött be az idei első hó a hegyvidéki területeken: fehérbe borult a táj Brassópojánán is, ezért a Brassó megyei hegyimentők arra kérik a turistákat, hogy a megszokottnál is körültekintőbben tervezzék meg túráikat.

Székelyhon

2026. október 16., 14:222026. október 16., 14:22

A meteorológusok korábbi előrejelzése szerint a hegyekben az ilyenkor megszokottnál hidegebb időre kell számítani. A magasabban fekvő területeken, általában 1500 méter fölött, elsősorban a Déli-Kárpátokban havas eső és havazás is előfordulhat.

A hideg időjárás következtében a hegyvidéki tájakon már október közepén megjelent a téli hangulat: pénteken a Brassópojána borult fehérbe, egy nappal korábban pedig a Hargita hegységbe érkezett meg az első hó.

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A Brassó Megyei Hegyimentő Szolgálat felhívta a figyelmet arra, hogy

a hegyi kirándulások előtt fontos tájékozódni az időjárás-előrejelzésről és a meteorológiai figyelmeztetésekről, valamint az útvonalak aktuális állapotáról.

A túra nehézségét minden esetben a résztvevők tapasztalatához, fizikai felkészültségéhez és a terepviszonyokhoz kell igazítani. A téli körülményeknek megfelelő felszerelés elengedhetetlen. A hegyimentők megfelelő túrabakancs, meleg, hőszigetelő ruházat, víz- és szélálló öltözet, kesztyű, sapka és a hideg ellen védő kiegészítők használatát javasolják.

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Az útvonaltól és a terepviszonyoktól függően speciális technikai felszerelésre is szükség lehet, amelynek használata megfelelő tudást és tapasztalatot igényel. A turistáknak fejlámpát, feltöltött mobiltelefont, tartalék energiaforrást, elegendő vizet és élelmet is érdemes magukkal vinniük. Az útvonal megtervezésekor

figyelembe kell venni a rövidebb nappalokat, valamint azt is, hogy a hegyekben az időjárás rövid idő alatt jelentősen megváltozhat.

A következő időszakban további havazásra is számítani lehet a magasabban fekvő régiókban.

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