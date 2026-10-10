Grindeanu szerint nem szívesség a PSD-nek, ha a PNL részt vesz a kormányzásban

Sorin Grindeanu PSD-elnök szerint a Nemzeti Liberális Párt (PNL) kormányzati részvétele nem a szociáldemokratáknak tett szívesség, hanem Románia érdeke. Úgy véli, a gazdasági nehézségek miatt irányváltásra és korrekciókra van szükség.

Székelyhon 2026. október 10., 15:382026. október 10., 15:38

Bejegyzésében a PSD elnöke Ilie Bolojan PNL-elnöknek üzenve azt írta: a gazdaság megtorpanása és a lakosság megélhetési nehézségei nem tűnnek el attól, hogy ezeket iróniával kezelik. Hirdetés Szerinte az áremelkedések megterhelik a családok költségvetését,

a bérek nem tartanak lépést az árakkal, a vállalkozások pedig egyre inkább érzik a gazdasági visszaesés hatásait.

Grindeanu szerint az irányváltás nem azt jelenti, hogy minden problémát egyik napról a másikra meg lehet oldani, hanem annak elismerését, hogy az eddigi intézkedések nem hozták a várt eredményeket, ezért korrekciókra van szükség.

A PNL kormányzati részvétele nem a PSD-nek tett szívesség, hanem Románia számára helyes döntés

– írta bejegyzésében Grindeanu az Agerpres szerint.

A PSD pénteken jelezte, hogy a PNL-vel és az RMDSZ-szel közös stabil parlamenti többség helyreállítását támogatja,