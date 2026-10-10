Grindeanu szerint nem szívesség a PSD-nek, ha a PNL részt vesz a kormányzásban

Fotó: Facebook/Sorin Grindeanu
Sorin Grindeanu PSD-elnök szerint a Nemzeti Liberális Párt (PNL) kormányzati részvétele nem a szociáldemokratáknak tett szívesség, hanem Románia érdeke. Úgy véli, a gazdasági nehézségek miatt irányváltásra és korrekciókra van szükség.
Bejegyzésében a PSD elnöke Ilie Bolojan PNL-elnöknek üzenve azt írta: a gazdaság megtorpanása és a lakosság megélhetési nehézségei nem tűnnek el attól, hogy ezeket iróniával kezelik.
Szerinte az áremelkedések megterhelik a családok költségvetését,
Grindeanu szerint az irányváltás nem azt jelenti, hogy minden problémát egyik napról a másikra meg lehet oldani, hanem annak elismerését, hogy az eddigi intézkedések nem hozták a várt eredményeket, ezért korrekciókra van szükség.
– írta bejegyzésében Grindeanu az Agerpres szerint.
és kész vállalni a kormányzás felelősségét.
Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök kijelentette, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) kész hozzájárulni egy működőképes kormány létrejöttéhez, de nem hajlandó ismét közös kormányzásra lépni a Szociáldemokrata Párttal (PSD).
Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök erre úgy reagált: a PNL kész hozzájárulni egy működőképes kormány létrejöttéhez, de nem hajlandó visszatérni olyan politikai konstrukciókhoz, amelyek már bizonyítottan nem működnek. Szerinte a párt az elmúlt egy év tapasztalatai miatt utasítja el a PSD-vel közös kormányzást.
Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök kijelentette, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) kész hozzájárulni egy működőképes kormány létrejöttéhez, de nem hajlandó ismét közös kormányzásra lépni a Szociáldemokrata Párttal (PSD).
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