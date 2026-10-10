A PNL kész segíteni a kormányalakítást, de nem akar visszatérni a PSD-vel való közös kormányzáshoz

Fotó: Haáz Vince
Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök kijelentette, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) kész hozzájárulni egy működőképes kormány létrejöttéhez, de nem hajlandó ismét közös kormányzásra lépni a Szociáldemokrata Párttal (PSD).
2026. október 10., 15:052026. október 10., 15:05
2026. október 10., 15:382026. október 10., 15:38
A PNL elnökének bejegyzése szerint pártja nem büszkeségből vagy politikai számításból, hanem
Szerinte a PSD azért keresett maga mellé koalíciós partnereket, hogy legyen kit hibáztatnia, amikor akadályozza a szükséges intézkedéseket, és közben saját érdekeit védi.
A PNL elnöke emlékeztetett arra, hogy a PSD a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) támogatásával megbuktatta az előző kormányt, majd elutasította a Mureșan-kormányt is. „Ezek után a PSD-nek a Niculescu-kormányban kellene bizonyítania, hogy valóban képes az általa ígért irányváltásra.
– írta bejegyzésében, hozzátéve, hogy a PSD azért ragaszkodik a PNL részvételéhez, mert nélküle nem lenne kire hárítania a felelősséget, ha teljesíthetetlen ígéretei kudarcot vallanak.
Sorin Grindeanu PSD-elnök pénteken azt nyilatkozta, hogy pártja a PNL-vel és az RMDSZ-szel közös stabil parlamenti többség helyreállítását támogatja, és kész vállalni a kormányzás felelősségét.
Sorin Grindeanu PSD-elnök szerint a Nemzeti Liberális Párt (PNL) kormányzati részvétele nem a szociáldemokratáknak tett szívesség, hanem Románia érdeke. Úgy véli, a gazdasági nehézségek miatt irányváltásra és korrekciókra van szükség.
Két Ro-Alert riasztást adtak ki a hatóságok szombat hajnalban Tulcea megye északi részén, miután a radarok drónokat észleltek az ukrán légtérben, a román határ közelében.
Esővel, erős széllökésekkel és hegyvidéki havazással érkezik a lehűlés az országba jövő héten.
Luca Niculescu kijelölt miniszterelnök péntek este kijelentette, hogy nem gondol a visszalépésre, és folytatja a kormányalakítási tárgyalásokat.
Jó tempóban halad az autópálya építése Maros megyében és a Lőrincfalva-Ákosfalva-Nyárádszereda szakaszon egyre több, a gépkocsiforgalmat érintő változásra lehet számítani.
Népszerű volt a sepsiszentgyörgyi Karriernapok 8. kiadása: a végzős középiskolásoknak szervezett és újdonságként munkabörzével összevont rendezvényre szép számban érkeztek nemcsak a diákok, hanem a más korosztályú munkakeresők is.
Luca Niculescu kijelölt miniszterelnök pénteken kijelentette, hogy tervei szerint csütörtökön nyújtja be a parlamentnek a kormányprogramot és a miniszterek névsorát.
A Szociáldemokrata Párt (PSD) képviselői felkérték Dominic Fritzet, hogy mondjon le a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) elnöki tisztségéről, és keressen munkát a magánszférában.
Az ügyvivő kabinet pénteki ülésén jóváhagyta 18,87 millió lej értékű termék kivételét és ingyenes szétosztását az állami tartalékalapból a rászorulók között sürgősségi humanitárius segélyként.
A Szuperliga 11. fordulójában összecsapó Sepsi OSK–Dinamo labdarúgó-mérkőzésen Demjén Ferenc, a magyar könnyűzene egyik legnagyobb alakja is jelen lesz – szúrta ki a Sepsi Rádió.
szóljon hozzá!