A PNL kész segíteni a kormányalakítást, de nem akar visszatérni a PSD-vel való közös kormányzáshoz

Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök kijelentette, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) kész hozzájárulni egy működőképes kormány létrejöttéhez, de nem hajlandó ismét közös kormányzásra lépni a Szociáldemokrata Párttal (PSD).

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A PNL elnökének bejegyzése szerint pártja nem büszkeségből vagy politikai számításból, hanem

az elmúlt egy év tapasztalataira alapozva utasítja el a közös kormányzást a PSD-vel.

Szerinte a PSD azért keresett maga mellé koalíciós partnereket, hogy legyen kit hibáztatnia, amikor akadályozza a szükséges intézkedéseket, és közben saját érdekeit védi.

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A PNL elnöke emlékeztetett arra, hogy a PSD a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) támogatásával megbuktatta az előző kormányt, majd elutasította a Mureșan-kormányt is. „Ezek után a PSD-nek a Niculescu-kormányban kellene bizonyítania, hogy valóban képes az általa ígért irányváltásra.