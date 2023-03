Érdekes tapasztalatokat osztott meg a medveszakértő

Fotó: Facebook/Bear Again Rehabilitation Center for Orphan Bears

Az árva medvék nevelésével és a természetbe való fokozatos visszaengedésével 2003 óta foglalkozik a Gyergyóalfaluhoz tartozó medve-visszavadító központ. Húsz év alatt közel kétszáz medvét vadítottak vissza, sokukat pedig az elengedés után még egy-két évig követtek, GPS-jeladóval ellátott nyakörveken keresztül. Bereczky Leonardó központvezető a két évtizedes tevékenységük ismertetése mellette a medvékkel kapcsolatos tévhitekről is beszélt a Székelyhonnak.

Húsz éve létesült medve-visszavadító központ az Olt forrásának közelében, egy Gyergyóalfaluhoz tartozó területen. Az elmúlt két évtized működéséről és a medvékről beszélgettünk Bereczky Leonardóval, a létesítmény vezetőjével, aki elmondta, jelenleg csak a medvebocsok gondoskodásával foglalkoznak, működésüket pedig különböző alapítványok, a Természetvédelmi Világalap (WWF) és magánadományozók támogatják. Tőle tudjuk, hogy nemrég nyertek egy németországi alapítványnál egy pályázatot, amelyből kamerarendszert tudnak felszerelni az első kertbe, így további megfigyeléseket végezhetnek a medvékről.

A központnak négy kertje van, egyikből a másikba kerülnek át a befogott, árván maradt medvebocsok, fokozatosan egyre nagyobb élőhelyet biztosítva számukra. Majd utolsó lépésként kiengedik az állatokat a mintegy ötezer hektáros, közeli erdőbe, innen szélednek szét egyre távolabbi területekre.

Mint a központ vezetőjétől megtudtuk, jelenleg tizenhárom medvebocsot látnak el, idén egyelőre még nem került új állat a „medveárvaházba”. Évente egyébként átlagosan tíz-tizenöt medvéről gondoskodnak.

Állategészségügyi vizsgálaton Fotó: Facebook/Bear Again Rehabilitation Center for Orphan Bears

Tévhitek a medvékről Rendkívül fontos információt osztott meg velünk a vezető: a medvéket természetazonos módon etetik a visszavadító területén. „A táplálék kihelyezése egy drónnal és egy sodronypályával működik, így nem tudják összekötni a táplálék forrását semmilyen emberi jelenléttel, ez nagyon lényeges része a projektnek” – emelte ki Bereczky. Hozzátette,

kilencven százalékban füvet, tojást, gabonaféléket, magvakat, gyümölcsöket adnak a medvéknek, és kevés húst, mivel nehezen jutnak hozzá a vágóhídi hulladékokhoz.

„A medve egy ragadozó állat, szüksége van az állati eredetű fehérjére, azonban tévhit az, hogy a medve, ha húst kóstol, vérmedvévé válik. Kevés az az időszak, amikor igényli a húst, a nyárnak nagy részén meg sem eszi vagy alig eszik húst” – magyarázta. Hozzátette, táplálkozás szempontjából

a medve olyan, mint az ember: mindent elfogyaszt és mindent megemészt.

Amikor kiengedik az utolsó kertből a völgybe a medvéket, egy darabig még vissza-vissza járnak oda, a kihelyezett tápláléktöbblettel tudják befolyásolni, hogy mennyi időre térnek vissza; ha drasztikusan lecsökkentik az adagot, akkor már nem mennek vissza.

Táplálás egészen kicsi kortól Fotó: Facebook/Bear Again Rehabilitation Center for Orphan Bears

„A tapasztalataink azt mutatják, hogy a központtól legkevesebb 120–150 kilométerre is eltávolodnak. Az ösztöneikben is benne van, hogy szétszéledjenek. Tehát az is

tévhit, hogy itt maradnak a medvék, ezen a környéken, ahol neveljük őket.

Ez nem így van, mert a természetben létezik az úgynevezett fiatalkori szétszéledésnek nevezett viselkedési sajátosság, ami azt jelenti, hogy az állatok, nemcsak a medvék, elhagyják a területüket, ahol születtek. A természet így próbálja megoldani a vérfertőzést és a genetikai állomány felhalmozódását” – fejtette ki. Mivel GPS-jeladóval és telefonnal ellátott nyakörvekkel jelöltek meg sok medvét az általuk gondozottak közül, az adatokból tudják, a megjelölt medvék nagy távolságokra, száz kilométernél is távolabb szélednek a központtól.

Amelyeket megjelöltük, közülük egy sem tért vissza

mutatott rá Bereczky. A kezdetekkor egyébként az összest megjelölték a nevelt medvebocsok közül, de mivel ezek a követőrendszerek nagyon drágák, darabjuk háromezer euró körüli áron kapható, ma már csak egy-két egyedet követnek a kiengedés után. Egy-két évig gyűjtik az adatokat, ezt követően

a nyakörv automatikusan leoldódik és leesik,

ugyanis van rajta időzített zár. „Azért is tartjuk fontosnak a követésüket, megfigyelésüket, hogy lássuk, milyen változások következnek be a viselkedésükben, mert a környezet folyton változik az emberi behatás következtében, így várható a medvék részéről is a válaszreakció” – fogalmazott a központ vezetője.

„Kerti” munka Fotó: Facebook/Bear Again Rehabilitation Center for Orphan Bears

Sok az „urbanizált” medve Mivel az élőhelyeikre egyre nagyobb méretekben van hatással az emberi tevékenység, az a tapasztalat, hogy nagyon sok új „urbanizált” medve kezd megjelenni mindenhol, és ez pontosan egy ilyen válaszreakciója ennek a fajnak azokra a változásokra, amit emberek tesznek a természetben. Bereczky ezzel kapcsolatban elmondta, minél többet foglalkozik a medvékkel, annál jobban rájön, hogy milyen keveset tudunk róluk. Elmondása szerint a medve az emberhez talán az egyik legjobban hasonlító állatfaj mind a táplálkozás, mind pedig a testfelépítés terén, hiszen fel tud állni két lábra, használni tudja a mellső végtagjait fogásra. „Nem annyira intelligens, mint az ember, viszont elég intelligens ahhoz, hogy a föld legtöbb ökológiai élőhelytípusait el tudja foglalni, az esőerdőtől a sivatagig, a forró égövtől a sarki égövig sok helyen előfordul a medve. Tehát

óriási alkalmazkodási képességet mutattak fel a világban, hasonlót az emberéhez”

– emelte ki. Hozzáfűzte, a medvék jó alkalmazkodási képességéből fakad, hogy nem okoz neki problémát közeledni az ember felé, miután az ember behatolt az ő élőhelyeire, és megszoktatta magát az állattal. „Ez történik most, ennek vagyunk a szemtanúi. Az emberek úgy érzékelik emiatt, hogy elszaporodtak a medvék, holott ennek a fajnak az állománybeli változásait nagyon komoly dolgok befolyásolják, nem tud hirtelen változásokat mutatni, nem olyan, mint egyes rovarfajok, hogyha meleg van, jobban szaporodnak” – magyarázta.

GPS-jeladóval ellátott nyakörvet tesznek némelyik egyedre, amely egy-két év után magától leesik Fotó: Facebook/Bear Again Rehabilitation Center for Orphan Bears

Megoldás része lehet Tapasztalataik szerint, amikor a problémás viselkedésű anyamedvék bocsai a visszavadító központba kerültek, akkor olyan állatokat tudtak nevelni belőlük, amelyek már nem mutatták a problémás viselkedést, mert nem volt alkalmuk az anyamedvétől megtanulni. Ugyanis például ha Tusnádfürdőn bejár a medve a kukákhoz élelmet keresni, viszi magával a bocsait is, így azok ezt a mintát tanulják meg, és ők is be fognak járni kukázni. „Szeretnénk, ha az ország többi területén is kihasználnák ezt a lehetőséget, hogy ahol problémás viselkedésű anyaállatokat észlelnek, jó eredményt hozó dolog lenne ezektől elvenni a bocsokat és jó viselkedésű bocsokat nevelni belőlük, mivel ezek az anyák továbbadják ezt, az ember számára problémás magatartást” – jegyezte meg Bereczky. Hozzáfűzte, korábban Tusnádfürdőről és Brassóból hoztak el medvebocsokat településre bejáró anyamedvéktől, és a visszavadító központból való elengedésüket követően – ahol egy-három évig gondozták őket – , szorosan követték a viselkedésüket, de

egyikből sem lett problémás állat.