Elon Musk bemutatta a „repülő” Teslát

Fotó: Tesla/X
„Repülő” autót mutatott be a Space X vezére, Elon Musk dollármilliárdos csütörtökön. A Roadster nevet kapott, kétüléses prototípus 10 darab speciális fúvókával és nagynyomású légtartályokkal rendelkezik, ami lehetővé teszi, hogy felemelkedjen a levegőbe, onnan pedig a földön landoljon.
2026. október 16., 12:372026. október 16., 12:37
2026. október 16., 12:382026. október 16., 12:38
A bemutató során az is kiderült, hogy a hátsó fúvókák révén
Az autó megalkotása során használt technológia kapcsán Elon Musk elmondta, hogy ezt úgy kell elképzelni, mint amikor a világ legjobb autógyártó cége együttműködik a világ legjobb rakétagyártó cégével.
A bemutató során az autó felhajtott egy visszagörbülő rámpára, onnan pedig többször is megpördülve a levegőben, a fúvókák segítségével a földön landolt. Egy másik demonstráció során több autón és egy kamionon „ugrott” át.
• Videó: Tesla
A járműben egyébként nem ült sofőr, csak egy bábut tettek a vezetőülésre, mindezt Elon Musk elmondása szerint azért, hogy „ne öljünk meg senkit”.
Az autó „repülésével” kapcsolatosan még kérdés, hogy hosszú távon mennyi időt bír a levegőben maradni, illetve hogy mennyire lehet biztonságos ez a technológia.
Elon Musk ígérete szerint egyébként 2028-tól kezdhetik gyártani a repülő Teslát.
Fotó: Tesla/X
Fotó: Tesla/X
Fotó: Tesla/X
Fotó: Tesla/X
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