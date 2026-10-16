Elon Musk bemutatta a „repülő” Teslát

„Repülő” autót mutatott be a Space X vezére, Elon Musk dollármilliárdos csütörtökön. A Roadster nevet kapott, kétüléses prototípus 10 darab speciális fúvókával és nagynyomású légtartályokkal rendelkezik, ami lehetővé teszi, hogy felemelkedjen a levegőbe, onnan pedig a földön landoljon.

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A bemutató során az is kiderült, hogy a hátsó fúvókák révén

Az autó megalkotása során használt technológia kapcsán Elon Musk elmondta, hogy ezt úgy kell elképzelni, mint amikor a világ legjobb autógyártó cége együttműködik a világ legjobb rakétagyártó cégével.

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A bemutató során az autó felhajtott egy visszagörbülő rámpára, onnan pedig többször is megpördülve a levegőben, a fúvókák segítségével a földön landolt. Egy másik demonstráció során több autón és egy kamionon „ugrott” át.