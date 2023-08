Eleven húsba vágnak a kormány költséglefaragási tervei

A megüresedett állások megszüntetését tartják a legaggasztóbb problémának a kormány által tervezett intézkedések közül az általunk megkérdezett megyei szakhatóságok vezetői. A kabinet költségcsökkentési elképzelései között ugyanakkor az is szerepel, hogy több megyei szakhatóságot áthelyez a megyei önkormányzatok hatáskörébe.

A nagy port kavart és heves tiltakozást kiváltó állami költségcsökkentési tervezetnek a megüresedett állások megszüntetése mellett számos megyei szakhatóság decentralizációja is a része. A vonatkozó sürgősségi kormányrendelet tervezete szerint a költségvetési kiadások csökkentésére irányuló intézkedések részeként

Az említett közszolgáltatások decentralizálásával és a megyei közhatóságokra történő átruházásával együtt jár az állami költségvetési bevételekből származó pénzügyi források átadása is – áll a kormányrendelet-tervezetben. Ugyanakkor arra is kitérnek, hogy

köteles biztosítani a szükséges pénzforrásokat is. Ebben az esetben viszont felmerül a kérdés, hogy miként lesz ebből spórlás

„Nem látom, hogy lesz abból spórlás – főként azonnali –, hogy a be nem töltött üres állásainkat elveszik, amelyek többnyire orvosi állások. Ez egy óriási érvágás lenne nekünk, mert

Ő azonban a tervezett decentralizációnál aggasztóbb problémának tartja azt, hogy a kormány meg akarja szüntetni a be nem töltött állásokat, továbbá ezek esetében sem érti, hogy miként valósulhat meg a költségcsökkentés.

Valahogy mindig találtam rövid időre – egy-két évre, de inkább kettőre – kollégát, aki addig kitartott, majd talált magának egy jobb bérezésű állást, és akkor harag nélkül el kellett engedjük, mert többet adni nem tudunk, és már az is jó volt, hogy egy fiatal kolléga két évig segítette a munkánkat. Eddig legalább tudtunk így az üres helyekre embereket keresni, legalább ideig-óráig, de ha elveszik ezeket az üres helyeket, akkor gyakorlatilag nálunk

– fogalmazott a megyei népegészségügyi igazgatóság vezetője. Példaként megemlítette, hogy náluk az aligazgatói állás is betöltetlen, de a mintegy nyolc megüresedett poszt között több orvosi állás is van, és ezeknek a megszüntetése jelentené a legnagyobb problémát. Ezekre az állásokra nagyon nehéz jelentkezőt találni, főként azokra az orvosi állásokra, amelyek egyben köztisztviselői állások is, ugyanis ezek rosszul fizetett munkakörök,