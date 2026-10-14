Éjjel nem repültek be drónok a romániai légtérbe, délelőtt viszont igen

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Drónt észlelt a hadsereg radarrendszere szerda délelőtt az ukrán-román folyami határ közelében, a légi célpont rövid időre behatolt Románia légterébe Sulina keleti részének környékén – közölte a védelmi minisztérium.
2026. október 14., 13:132026. október 14., 13:13
2026. október 14., 13:272026. október 14., 13:27
A védelmi minisztérium közleménye szerint a katonai parancsnokság értesítette a Katasztrófavédelmi Főfelügyelőséget (IGSU), amely 10 óra 19 perckor RO-Alert-üzenetben figyelmeztette Tulcea megye keleti és északi részének lakosságát légtérből lezuhanó tárgyak becsapódásának veszélyére.
A védelmi minisztérium szerda reggel közölte, hogy radarrendszere három légi célpontot észlelt a román-ukrán határ közelében, ukrajnai oldalon, Vilkove városhoz közel.
A radaradatok szerint a légi célpont rövid időre behatolt a román légtérbe Sulina keleti részének közelében, a Fekete-tenger fölött, majd átment az ukrán légtérbe, ahol lelőtték – tájékoztatott a szaktárca Facebook-oldalán.
A riasztást 11:22-kor fújták le – ismerteti az Agerpres.
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A védelmi minisztérium szerda reggel közölte, hogy radarrendszere három légi célpontot észlelt a román-ukrán határ közelében, ukrajnai oldalon, Vilkove városhoz közel.
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