Érkeztek a drónok, de végül nem sértették meg Románia légterét

A védelmi minisztérium szerda reggel közölte, hogy radarrendszere három légi célpontot észlelt a román-ukrán határ közelében, ukrajnai oldalon, Vilkove városhoz közel.

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A tárca tájékoztatása szerint a légvédelmet riadókészültségbe helyezték, és a légtér megfigyelésére felszállt a borceai 86-os légibázisról a román légierő két F-16-os vadászgépe, valamint egy IAR-330 SOCAT helikopter – számol be az Agerpres.

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A katonai parancsnokság értesítette a katasztrófavédelmet, amely 6:39-kor RO-Alert-üzenetben figyelmeztette a lehetséges veszélyre Tulcea megye északi részének lakosságát.

Légtérsértés nem történt, a légi riasztást 7 óra 58 perckor lefújták – közölte a szaktárca.