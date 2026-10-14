Érkeztek a drónok, de végül nem sértették meg Románia légterét

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A védelmi minisztérium szerda reggel közölte, hogy radarrendszere három légi célpontot észlelt a román-ukrán határ közelében, ukrajnai oldalon, Vilkove városhoz közel.
A tárca tájékoztatása szerint a légvédelmet riadókészültségbe helyezték, és a légtér megfigyelésére felszállt a borceai 86-os légibázisról a román légierő két F-16-os vadászgépe, valamint egy IAR-330 SOCAT helikopter – számol be az Agerpres.
A katonai parancsnokság értesítette a katasztrófavédelmet, amely 6:39-kor RO-Alert-üzenetben figyelmeztette a lehetséges veszélyre Tulcea megye északi részének lakosságát.
Légtérsértés nem történt, a légi riasztást 7 óra 58 perckor lefújták – közölte a szaktárca.
Kelemen Hunor kijelentette, hogy az RMDSZ megszavazza azt a kormányt és kormányprogramot, amellyel Luca Niculescu a parlament elé áll, függetlenül attól, hogy szakértői kabinet alakul, vagy a PSD körül szerveződik meg a kormány.
Emmanuel Macron francia elnök Magyarországra látogat az október 23-i ünnepségek alkalmából – mondta Magyar Péter a Partizánnak adott interjúban kedden.
Helybenhagyta a Kecskeméti Törvényszék a Kecskeméti Járásbíróság október 1-jei döntését. Eszerint Hankó Balázs volt kulturális miniszter és államtitkára Varga-Bajusz Veronika letartóztatásban maradnak.
Megnyílnak december elejétől a Hargita megyei hulladékudvarok, ahol a lakók ingyenesen adhatnak le bútorokat, építkezési törmeléket, használt autógumikat, zöldhulladékot, valamint elektromos és elektronikai hulladékot.
Az alaptámogatásként ismert juttatások előlege nagyobb lesz idén, mint a korábbi években. Sok ezer gazdának kezdik el folyósítani pénteken az általuk idén igényelt egységes mezőgazdasági támogatások előlegeit.
Luca Niculescu kedden bejelentette, hogy csütörtökön benyújtja a parlamentnek a kormányprogramot és a miniszterjelöltek listáját.
Vizsgálat indult a sepsiszentgyörgyi Puskás Tivadar Szaklíceum szüreti bálja miatt, miután egy videóriport nyomán nyilvánosságra került, hogy az iskola területén tartott összejövetelen a tanárok alkoholt is fogyasztottak.
Kedden elkezdődött az iskolaigazgatói és aligazgatói állásokra pályázók kompetenciafelmérője egy húsztételes román nyelvű teszttel. A többség szerint a vizsga nagyon nehéz volt, az egyórás időkeret pedig túl rövid egy ilyen felmérőhöz.
Az új Dacia-modellt, a Strikert Törökországban gyártják, és háromféle hibrid hajtáslánccal, valamint négy felszereltségi szinttel lesz elérhető Romániában.
Jelen állás szerint a földgáz árplafonjának jövő tavaszi kivezetése megduplázná a háztartások gázszámláját. A gázszolgáltatók szerint a drasztikus drágulást úgy lehetne elkerülni, ha az állam meghosszabbítaná az árszabályozás időtartamát.
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