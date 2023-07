Drámai módon fogyunk, ez a legaggasztóbb probléma

A fertőző betegségek között – nem meglepő módon – a felső légúti megbetegedések a leggyakoribbak, az elmúlt három évben ezt a koronavírus követte. Az előző években feljegyzetthez képest tavaly nőtt a hepatitis A, más néven a sárgaság előfordulásának a gyakorisága (154 eset) Hargita megyében, a streptococcus okozta torokgyulladásoké is (175), a bárányhimlő előfordulása (828), de a kimutatás szerint volt egy pneumococcus-fertőzés, egy maláirás, illetve egy tetanuszfertőzés is a megyében – utóbbiak 2017 óta egyszer sem fordultak elő.

Mindazonáltal azt is közli, hogy a krónikus, nem fertőző betegségek száma a valós növekedés mellett a modern technológiák bevezetésével történő felismerés hatékonysága miatt is magasabb, és részben azzal is magyarázható, hogy az új gyógyszerészeti, sebészeti, radiológiai és immunológiai terápiás eljárások hozzáférhetőségének köszönhetően a betegség túlélési ideje megnő.

A szív-érrendszeri megbetegedések okozta halálozások országos viszonylatban is az első helyen állnak, és egyre gyakoribbak. Ezeknek az egyik fő kockázati tényezője – dacára annak, hogy kontrollálható – továbbra is a magas vérnyomás. A rák esetében a férfiaknál a tüdő-, az emésztőrendszeri és a prosztatarák a leggyakoribb, a nőknél pedig a nemi szerveket érintő daganatok és az emlőrák.

Európai viszonylatban ez országos szinten is kiemelkedően magas, Hargita megyében viszont az országos átlagnál is több ilyen eset van – derül ki a megyei népegészségügyi igazgatóság jelentéséből.

volt egy fertőző-májgyulladás góc is, Székelyudvarhelyen egy romaközösségben, amely rossz higiéniai és egészségügyi körülmények között él, és nem tartják be az higiéniai szabályokat

– tájékoztat a megyei népegészségügyi igazgatóság jelentése. Azt is közlik ugyanakkor, hogy a fertőzötteket elkülönítették, szűréseket és fertőtlenítést, illetve egészségügyi felvilágosítás is végeztek a közösségben.

Vidéken viszont a vérszegénység állt az első helyen – megelőzve az elhízást is – a városokban alig akadt ilyen eset. Harmadik helyen a látásproblémák álltak. Az általános, illetve középiskolások körében az ortopédiai betegségek, az elhízás és a látásproblémák voltak a leggyakoribbak.

Az ivóvíz nem mindig felel meg az ivóvíz paramétereinek

Az ivóvízminőségi ellenőrzések során 29 alkalommal vettek mintát a megyei népegészségügyi igazgatóság munkatársai, ezek közül 7 nem felelt meg az előírt fizikai-kémiai paramétereknek, 4 pedig a bakteriológiai paramétereknek. A megállapított hiányosságok a következők voltak:

az ivóvízként szolgáltatott víz fertőtlenítése nem az előírásoknak megfelelően történt,

a tisztaság nem volt megfelelő,

a víz nem felelt meg az ivóvíz paramétereinek.

Vidéken az ivóvizet szolgáltató források meghatározott időközönként történő ellenőrzésének az elmulasztása volt a gond.

„Rohamosan fogy Hargita megye lakossága”

A jelentésben vizsgált tényezők közül a negatív szaporulatot emelte ki a legaggasztóbb gondként megkeresésünkre Tar Gyöngyi, a Hargita Megyei Népegészségügyi Igazgatóság vezetője. „Drámai módon fogyunk. Amíg azt látjuk, hogy a fiatalok külföldön élnek és ott születnek meg a gyerekeik, akik már valószínűleg nem is térnek vissza, ugyanakkor az itthon maradottak körében is egy-egy gyerek születik a családokban, miközben Székelyföldön a hagyományos család a nagycsalád volt, addig nem is kell a számokat nézni, anélkül is