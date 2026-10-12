Cáfolja az ellene felhozott visszaélési vádakat az Országos Meteorológiai Igazgatóság vezetője

Elena Mateescu az ANM vezetője és Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter. Forrnak az indulatok a felmerült visszaélés kapcsán
Fotó: Radu Tuţă/Agerpres
Elena Mateescu, az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) vezérigazgatója Diana Buzoianu ügyvivő környezetvédelmi miniszter kijelentéseire reagálva vasárnap este határozottan cáfolta az intézmény költségvetési visszaéléseivel kapcsolatos vádakat.
2026. október 12., 11:222026. október 12., 11:22
2026. október 12., 11:222026. október 12., 11:22
Mint hangsúlyozta: soha nem használta az ANM hivatalos bankkártyáját és nem hagyott jóvá törvénytelen beszerzéseket.
Mateescu a Facebook-oldalán közölte, hogy
Amikor pedig értesült a bankkártyákkal elkövetett szabálytalanságokról, belső kivizsgálást rendelt el a vállalatnál, majd 2026 augusztusában értesítette a hatóságokat.
Luxusfehérneműre, parfümökre, kozmetikumokra és több ezer lejes díszcserepekre költötték a közpénzt az Országos Meteorológiai Szolgálatnál. Diana Buzoianu ügyvivő környezetvédelmi miniszter lemondásra szólította fel az intézmény vezetőségét.
Kiemelte ugyanakkor, hogy az ANM-nél az összes közbeszerzés – legyen szó informatikai eszközökről vagy irodabútorokról – a törvényi előírásoknak megfelelően zajlott,
Ugyanakkor auditot rendelt el a beszerzések ellenőrzésére a központi és a területi igazgatóságoknál egyaránt.
Mateescu elutasította azokat a vádakat, amelyek szerint személyesen érintett volna a visszaélésekben, és hangsúlyozta, hogy
Hangsúlyozta továbbá, hogy több mint 35 éves szakmai pályafutása alatt soha nem követett el jogsértést, és következetesen tiszteletben tartotta a jogi és etikai normákat, és jelenleg politikai indíttatású befeketítési kampány zajlik ellene, amelynek célja a tisztségből való félreállítása.
Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter szombat este lemondásra szólította fel az ANM vezetőségét az intézménynél feltárt rendellenes költekezések miatt. A Facebook-oldalán közzétett videóüzenetében a tárcavezető elmondta, hogy a minisztérium ellenőrző testületének jelentése szerint
Buzoianu vasárnap közölte, hogy az Országos Meteorológiai Szolgálat az elmúlt négy évben több millió lej értékben hajtott végre közvetlen beszerzéseket a törvények megsértésével.
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