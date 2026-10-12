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Cáfolja az ellene felhozott visszaélési vádakat az Országos Meteorológiai Igazgatóság vezetője

Elena Mateescu az ANM vezetője és Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter. Forrnak az indulatok a felmerült visszaélés kapcsán • Fotó: Radu Tuţă/Agerpres

Elena Mateescu az ANM vezetője és Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter. Forrnak az indulatok a felmerült visszaélés kapcsán

Fotó: Radu Tuţă/Agerpres

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Elena Mateescu, az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) vezérigazgatója Diana Buzoianu ügyvivő környezetvédelmi miniszter kijelentéseire reagálva vasárnap este határozottan cáfolta az intézmény költségvetési visszaéléseivel kapcsolatos vádakat.

Székelyhon

2026. október 12., 11:222026. október 12., 11:22

2026. október 12., 11:222026. október 12., 11:22

Mint hangsúlyozta: soha nem használta az ANM hivatalos bankkártyáját és nem hagyott jóvá törvénytelen beszerzéseket.

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Mateescu a Facebook-oldalán közölte, hogy

a hivatalos bankkártya, amit ő kézhez kapott, már a kiadástól „inaktív” státuszban volt.

Amikor pedig értesült a bankkártyákkal elkövetett szabálytalanságokról, belső kivizsgálást rendelt el a vállalatnál, majd 2026 augusztusában értesítette a hatóságokat.

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Luxusfehérneműre, parfümökre, kozmetikumokra és több ezer lejes díszcserepekre költötték a közpénzt az Országos Meteorológiai Szolgálatnál. Diana Buzoianu ügyvivő környezetvédelmi miniszter lemondásra szólította fel az intézmény vezetőségét.

Kiemelte ugyanakkor, hogy az ANM-nél az összes közbeszerzés – legyen szó informatikai eszközökről vagy irodabútorokról – a törvényi előírásoknak megfelelően zajlott,

az új meteorológiai központ teljes felszerelését a hatályos jogszabályok szerint biztosították.

Ugyanakkor auditot rendelt el a beszerzések ellenőrzésére a központi és a területi igazgatóságoknál egyaránt.

Mateescu elutasította azokat a vádakat, amelyek szerint személyesen érintett volna a visszaélésekben, és hangsúlyozta, hogy

az ANM munkatársai és vezetői a törvények szigorú betartása mellett végzik munkájukat.

Hangsúlyozta továbbá, hogy több mint 35 éves szakmai pályafutása alatt soha nem követett el jogsértést, és következetesen tiszteletben tartotta a jogi és etikai normákat, és jelenleg politikai indíttatású befeketítési kampány zajlik ellene, amelynek célja a tisztségből való félreállítása.

Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter szombat este lemondásra szólította fel az ANM vezetőségét az intézménynél feltárt rendellenes költekezések miatt. A Facebook-oldalán közzétett videóüzenetében a tárcavezető elmondta, hogy a minisztérium ellenőrző testületének jelentése szerint

az ANM hivatalos bankkártyáival többek között luxusfehérneműt, ruhákat, kézitáskákat, kozmetikumokat, magas sarkú cipőket és több ezer lejes díszcserepeket vásároltak.

Buzoianu vasárnap közölte, hogy az Országos Meteorológiai Szolgálat az elmúlt négy évben több millió lej értékben hajtott végre közvetlen beszerzéseket a törvények megsértésével.

Belföld
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