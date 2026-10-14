Az amerikai haderő egyik repülőgépét adományozta az USA a román hadseregnek

Az Amerikai Egyesült Államok egy C-130 Hercules repülőgépet adományozott a román hadseregnek, az ünnepélyes átadóra szerdán került sor a 90-es otopeni-i légibázison.

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Radu Miruță ügyvivő védelmi miniszter szerint ez már a nyolcadik ilyen típusú repülőgép a román flottában, és újabb, mint a légierő kezelésében levő gépek többsége, valamint a közelmúltban végezték el a karbantartási munkálatait. Ez a repülőgép hozzá fog járulni a román pilóták kiképzéséhez is – tette hozzá az Agerpres beszámolója szerint.

a rövid és nem kiépített futópályákról való felszállást és leszállást, csapatszállításra és felszerelések szállítására egyaránt alkalmas.

Emellett képes leszállás nélkül ellátmányt szállítani, és sérültek evakuálására is bevethető.

Hozzátette, hogy ez a repülőgéptípus nagyobb légi szállítási kapacitást és több lehetőséget biztosít Romániának az állampolgárok és az Észak-atlanti Szövetség szolgálatában, és ideális eszköz a jelenlegi, kihívásokkal teli biztonsági helyzetben.

A bukaresti nagykövet kiemelte ugyanakkor a román és amerikai pilóták, valamint technikai személyzet együttműködésének és közös képzésének fontosságát a hatékonyság növelése érdekében. Hangsúlyozta