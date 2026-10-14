Az amerikai haderő egyik repülőgépét adományozta az USA a román hadseregnek

Fotó: Radu Tuţă/Agerpres
Az Amerikai Egyesült Államok egy C-130 Hercules repülőgépet adományozott a román hadseregnek, az ünnepélyes átadóra szerdán került sor a 90-es otopeni-i légibázison.
Radu Miruță ügyvivő védelmi miniszter szerint ez már a nyolcadik ilyen típusú repülőgép a román flottában, és újabb, mint a légierő kezelésében levő gépek többsége, valamint a közelmúltban végezték el a karbantartási munkálatait. Ez a repülőgép hozzá fog járulni a román pilóták kiképzéséhez is – tette hozzá az Agerpres beszámolója szerint.
Darryl Nirenberg amerikai nagykövet rámutatott, hogy a Hercules gép kialakítása lehetővé teszi
Emellett képes leszállás nélkül ellátmányt szállítani, és sérültek evakuálására is bevethető.
Hozzátette, hogy ez a repülőgéptípus nagyobb légi szállítási kapacitást és több lehetőséget biztosít Romániának az állampolgárok és az Észak-atlanti Szövetség szolgálatában, és ideális eszköz a jelenlegi, kihívásokkal teli biztonsági helyzetben.
A bukaresti nagykövet kiemelte ugyanakkor a román és amerikai pilóták, valamint technikai személyzet együttműködésének és közös képzésének fontosságát a hatékonyság növelése érdekében. Hangsúlyozta
„Üzenetünk világos: Románia nincs egyedül. Az USA itt van. A NATO itt van” – fogalmazott Darryl Nirenberg.
A C-130 Hercules repülőgép az amerikai Excess Defense Articles (EDA) program keretében érkezett Romániába.
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