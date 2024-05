Elmondhatatlanul jó élményekkel gazdagodik a Budapestről Csíksomlyóra tartó gyalogos zarándoktrió

2024. május 08., szerda

Több székelyföldi helyszínen koncertezik Rákász Gergely orgonaművész

Újra láthatja, hallhatja a székelyföldi közönség is Rákász Gergely orgonaművész produkcióját, a Lords of the Organ újabb koncertsorozatának köszönhetően. A produkció változatos muzsikákat, hoz látványkoncert formában.