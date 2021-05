Az elmúlt napok közbeszédét „letarolta” egy székelyföldi medve kilövése körül kibontakozott hisztéria. A nyilatkozatok, az információk azonban igencsak egyoldalúra sikeredtek – a környezetvédelmi miniszter például folyamatosan csak azt merte mondani, amit a környezet- és állatvédő civil szervezetek hallani akartak –, ezért arra tettünk kísérletet, hogy a kérdést egy kissé tágabb megközelítésben is láttassuk. Nyilván túl azon, hogy mi is várjuk, tisztázódjon végre, mi is történt a háromszéki Ozsdola közelében, ahol állítólag még márciusban egy törvénytelenül szervezett trófeavadászaton nem az engedélyezett problémás egyedet, hanem egy kapitális hímet lőttek ki.

Két kérdés: két válasz

Megkeresésünkre a névtelenséget kérő szakmai forrásunk rögtön a téma közepébe vágott.

Az Artúr medve körüli bonyodalom épp jó apropó arra, hogy újra feltegyük a kérdést: a vadkárokat szenvedő gazdák a fontosak vagy a medvepopuláció?

Mert amennyiben fontosak a gazdák, akkor a károsultak miért nincsenek évek óta kifizetve? Régen valóban elég tisztességesen fizettek – egy elpusztított tehénért akár négyezer lejt is –, de az elmúlt három évben egyetlen térségbeli kifizetés sem történt. Tehát nyilvánvaló, hogy a gazdák nem fontosak.”

„Ha a medveállomány a fontos – folytatta –, akkor feltétlenül tudni kell, hogy ezeket az idősebb korú medvéket igenis ki szokták lőni, többek között azért, mert ezek már túl nagyra nőttek, azaz túl dominánsak.

Már a saját fajtájukra is veszélyesek, ugyanis a kanmedve öldösi a bocsokat, mert a nőstény mindaddig nem tüzel, amíg bocsokat nevel. Egy ilyen óriásmedvével szemben egyetlen nőstény sem tudja megvédeni a bocsait.

Ha valóban állatvédők vagyunk, és csak a medve érdeke számít, akkor tudnunk kell azt is, hogy a medvepopuláció – tehát Artúr »közössége« – ujjongva vette tudomásul, hogy Artúr elpusztult.”

Vadásztársaságok jövőképe

A vadászatban is jártas forrásunk a téma kapcsán továbbment. Szerinte jelen esetben az is kérdés, hogy miért hozták létre, tehát miért teremtették meg a jogi keretet a vadászegyesületek létrehozásához, ha gyakorlatilag évek óta be akarják tiltani Romániában a vadászatot. És miből is tudnak megélni az egyesületek?

„A válasz nagyon egyszerű: csak abban az esetben tudja fenntartani magát egy vadásztársaság, ha időnként medve- és szarvasvadászatokat szervez. Nincs más bevételi forrása: a hiúz okkal védett állat, farkasvadászatot pedig szinte lehetetlen a siker reményében szervezni. Meghívhatsz ugyan bárkit farkasvadászatra, de ha nem a hátsó udvaron neveled a farkast, akkor nem tudod garantálni, hogy a farkas oda is jön, ugyanis rendkívül nehezen vadászható állat.

Ha tehát betiltják a medvevadászatot (ami évek óta be van fagyasztva, tehát szinte-szinte tiltott), akkor csak a szarvasvadászat marad, abból azonban egy vadászegyesület nem tudja fenntartani magát. Ezek a tiltások mondhatni arról a szándékról szólnak, hogy visszaállamosítsák a vadászatot

– tekint a nem túl fényes jövőbe a székelyföldi vadász, majd folytatja: „ha a folyamatot tágabb kontextusban nézzük, láthatjuk az irányt, azaz minél kevesebb embernek legyen fegyvere, ne legyenek magánegyesületek (utoljára, amikor az állam komolyan foglalkozott a vadászattal, akkor Ceaușescu negyvenesével lőtte le az artúrokat), és nem utolsósorban elhallgatni a medvekárokat (tegyél ki inkább mérget az istálló mellé), mert úgyse lesznek kilőve a medvék”.

Civilek lobbiereje

A tavalyi parlamenti választások kampányában jó volt hallani az RMDSZ-es politikusok, például Tánczos Barna részéről egyfajta határozottságot az egyre több székelyföldi gazdát érintő vadkárkifizetések és a vadásztársaságok fennmaradását elősegítő kilövési kvóták kérdésének rendezésével kapcsolatban. Mostanra azonban ezeket az ígéreteket odanyomta Artúr súlyos teste. Pedig elég lenne, ha Tánczos csak azokat a számokat ismételgetné a környezetvédőknek és az őt kérdező újságíróknak (miközben természetesen beszámolna a vélhetően törvénytelenül szervezett trófeavadászat körüli vizsgálatok fejleményeiről), amelyeket az általa vezetett környezetvédelmi tárca két esztendővel ezelőtt gyűjtött be:

a becslés szerint az országban 6450 és 7200 között lehet a vadon élő medvék száma, az optimális egyedszám azonban legtöbb 4000 lenne.

Romániában a medveállomány szabályozását hevesen ellenzik a környezet- és állatvédő szervezetek, amelyek szerint a vadásztársaságok üzleti érdekei állnak a szabályozási kérések hátterében – ami igaz is, mint ahogy fentebb már jeleztük. A civil szervezetek hangja valóban messze elhallatszik.

Velük szemben a vadásztársaságok, főleg a székelyföldiek lobbiereje gyakorlatilag nulla.

Ha semmi sem változik, akkor nem kell már sokat várni, és bevételhiányuk következtében szép lassan leteszik a puskákat a vadászok. És akkor örülhetnek majd a civil szervezetek, bonthatják a finom aranycímkés pezsgőket.

Őket ugyanis hidegen hagyja, hogy ki fogja kilőni azokat a medvéket, amelyek még közelebb merészkednek a székelyföldi lakott területekhez.