A vadásztársadalmat is megosztotta a Kovászna megyei medvekilövés ügye

„Ez olyan, mintha azt mondanánk, hogy az ember maximális testsúlya 150 kiló lehet” – magyarázta. Példaként elmondta, a Nicolae Ceaușescu által Hargita megyében kilőtt rekordméretű medve bőrét annak idején 680 pontosra nyújtották, a Nemzetközi Vadvédelmi Tanács (CIC) már nem is fogadja el trófeaként a bőrt, csak a koponyát, tehát azt is csak koponyaméret alapján lehet megállapítani, hogy egy kilőtt medve Európa- vagy Románia-szerte a legnagyobb vagy sem. Ő viszont határozottan állítja, hogy

Volt környezetvédelmi engedély a medve kilövésére, a vadász pedig egyéni vadászengedéllyel rendelkezett, illetve EU-s állampolgárként a romániai törvényeknek megfelelő ideiglenes engedéllyel is, ugyanakkor, tudomása szerint a kilövés után előírásszerűen jelentést is készítettek az akcióról – folytatta az érvek sorolását Benke József. Kitért ugyanakkor arra, hogy

Az eset még a hazai vadásztársadalmat is megosztja, ezt tükrözi a lapunknak nyilatkozó szakemberek véleménye is.

A zöld szervezetek azt szeretnék elérni, hogy a vadgazdák, tehát a vadásztársaságok ne értékesíthessék a kilövési engedélyeket, maguk kelljen ártalmatlanítsák a károkozó medvéket, a bőrüket pedig égessék el – mondta Benke József. Ha ez megvalósul, a vadászok egy medvét se fognak kilőni – jelentette ki határozottan. „Ahogy egy kovásznai kolléga megfogalmazta annak idején:

a medve nem kóbor kutya, a vadász pedig nem ingyensintér.

A medve egy természetes, regenerálható erőforrás, amely jó állapotban van ebben az országban, és az akcióterv szerint ki lehet emelni egyedeket akár preventív módon is” – fogalmazott. Kérdésünkre elmondta, a kilövési engedély megszerzése érdekében pontosan dokumentálni kell a káreseteket, leírást kell adni a károkozó medvéről, amit a helyszín közelében kell kilőni, vagy attól nem messze, ha vannak jól azonosítható nyomok.

A károkozó medve kilövésének az esélyei azonban romlanak, ha megkésik a kilövési engedély, illetve ha az ártalmatlanítására megszabott idő csökken

– hangsúlyozta Benke József a kilövési idő 30 napról 15-re történő lerövidítési terveivel kapcsolatban.

„Ekkora tévedés nincs!”

Nem tudja, hogy összetévesztették-e a medvéket, vagy miként történt a kilövés, de abban egészen biztos, hogy nem a kilőtt nagy hím barnamedve okozta a károkat Ozsdolán – ez a véleménye Mărmureanu-Bíró Leonardnak, a Nagy-Küküllő Vadásztársaság igazgatójának. „Az ilyenek nem mennek be a faluba, hiszen territoriálisak.

Ez a medve 17 év alatt azért nőtt ekkorára, mert megtanulta, hogy az ember közelségét el kell kerülni

– magyarázta a szakember, akinek éppen ez miatt még a kilövés helyével kapcsolatban is kétségei vannak. Azt viszont kiemelte ő is, hogy

a kilövési engedélyben nincs meghatározva a medve neme, a kérésben is csak a méretére vonatkozó információk vannak.

Ennek az az oka, hogy amikor a medve egyedül van, nem mindig lehet biztosan megállapítani a nemét, főként szürkületben vagy sötétben. „De egy nagy hím medve és egy anyamedve között azért még sötétben is van különbség” – jegyezte meg Mărmureanu-Bíró Leonard. Véleménye szerint,

ha valaki hibázott a medve beazonosítása és kilövése során, az biztosan nem a vadász, azaz a herceg volt, ugyanis ő csak arra az egyedre lőhet, amit a vadászat helyi szervezőjének a képviselője, tehát a vadászkísérő megenged, megmutat.

Ami a károkozó medvék beazonosítását illeti, elmondta, a gyakorlatban ez úgy történik, hogy a vadászok ott állnak lesben, ahová a medve bejár, ahol a legtöbbet pusztított. A medve visszatér, így tudják azonosítani.

Kényesen ügyelnek is arra, hogy a károkozó medvéket lőjék ki – még akkor is, ha azok kicsi vagy közepes méretűek –, ezt pedig mi sem bizonyítja jobban, hogy utána megszűnnek a károk

– mondta. Ők az utóbbi időben kapott kilövési engedélyeket nem is értékesítették, a vadásztársaság szakszemélyzete terítette le a károkozó medvéket, az igazgató nem is tartja okos döntésnek egy csűr mögötti medvekilövés kiárusítását. Ezek veszélyesek is, azért ők maguk hajtják végre – mondta. Ő egyetért Tánczos Barna környezetvédelmi miniszter javaslatával is, amely szerint

a kártevő medvéket az illetékes vadásztársaság szakszemélyzete kellene kilője.