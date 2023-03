„A kutyának sem kell a helyi méz”

A szupermarketekben megtalálható, gyanúsan olcsó mézek, az Ukrajnából vámmentesen érkező szintén olcsó méz, illetve a pénz értékének a romlása miatt eladhatatlanná váltak a helyben megtermelt mézek. A tavalyi termés nagy része még a méhészek raktáraiban áll, ahogyan az udvarhelyszéki méhészeket tömörítő egyesület vezetője fogalmazott, „a kutyának sem kell”. Az áldatlan helyzet miatt a hamarosan kezdődő méhészeti idény költségeire is csak azoknak a méhészeknek lesz pénze, akik rendelkeznek tartalékokkal.

a nagy bevásárlóközpontok polcai tele vannak gyanúsan olcsó mézekkel, továbbá az, hogy Ukrajnából vámmentesen érkezik a szintén olcsó méz, de az infláció is sokat rontott a méz iránti keresleten.

Volt olyan nagy bevásárlóközpont az országban, ahol 3,5 lejbe került a fél kilós kiszerelésű méz. „Az én kérdésem az, hogy az miből van, mert szinte a csomagolás is többe kerül. Két lej egy fél kilós kiszerelésű üveg. Ha azt mézpótló hamisítvánnyal töltenék meg, az is többe kerülne” – értetlenkedett a méhészegyesület vezetője. A további okokat illetően elmondta, hogy

Ukrajnából vámmentesen érkezik a méz Európába, tehát Romániába is, és mivel ott a termelési költségek sokkal alacsonyabbak, olcsóbban tudják adni a mézet is

– de a háborús helyzet miatt is szeretnék mielőbb eladni a mézet az ottani termelők –, azzal az árral pedig nem tudnak versenyezni az itteni méhészek.

Az akácméznek például – aminek 2020-2021-ben 30–35 lej volt a kilónkénti ára, attól függően, hogy bioméz volt vagy hagyományos – nincs is nagybani felvásárlói ára, tehát ki sem alakult egy átlagár, annyira nincs kereslet iránta

– fűzte hozzá Adám József. Kitért ugyanakkor arra is, hogy az olcsóbb vegyes virágméz iránti kereslet is csökkent, de az ára is: a 2021-es 13–14 lejes kilónkénti árról 12-re.