Az üzemanyag és a lakbérek drágultak a legnagyobb mértékben tavaly ilyenkorhoz képest

A benzin ára 10 lej fölé ment, a gázolaj ára a 11 lejt súrolja. Képünk illusztráció
Fotó: Borbély Fanni
A lakbérek, a gázolaj és benzin drágult a legnagyobb mértékben Romániában szeptemberben az egy évvel korábbihoz képest, míg a burgonya, a friss gyümölcsök és a kukoricaliszt ára csökkent a leginkább.
2026. október 13., 12:162026. október 13., 12:16
2026. október 13., 12:192026. október 13., 12:19
Többek között ez derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) kedden közzétett elemzéséből, amelyet az Agerpres ismertetett.
Eszerint szeptemberben a három hónapnyi deflációt követően az éves infláció ismét növekedésnek indult, és 6,61 százalékra emelkedett az előző év azonos időszakához képest. A legnagyobb áremelkedést továbbra is a szolgáltatások területén regisztrálták, ahol az árak 11,12 százalékkal nőttek. Ugyanezen időszak alatt
Szeptemberben 6,61 százalékra gyorsult az infláció Romániában – közölte kedden az Országos Statisztikai Intézet (INS).
Az élelmiszerek közül a kávé drágult a legnagyobb mértékben (13,78 százalékkal), ezt a tojás (+10,84 százalék) követte. A borjúhús ára 8,5 százalékkal, az étolajé 7,62 százalékkal, a tehéntejé 7,56 százalékkal, a friss halé 5,44 százalékkal drágult.
Ugyanakkor a friss gyümölcsök ára 16,69 százalékkal, a burgonyáé 3,64 százalékkal, a kukoricaliszté 3,42 százalékkal, a búzaliszté 3,23 százalékkal, a vajé 0,96 százalékkal csökkent éves viszonylatban.
Fotó: Kozán István
A hőenergia ára 10,7 százalékkal nőtt, az órák, videófelszerelések és sportcikkek 8,53 százalékkal, a kötöttáruk 7 százalékkal, a könyvek, újságok, folyóiratok 6,36 százalékkal, a mosóporok 6,25 százalékkal, a cigaretta és dohányáru 5,72 százalékkal drágultak.
A földgáz ára 4,63 százalékkal, a higiéniai árucikkeké 4,41 százalékkal, a gyógyszereké 1,9 százalékkal nőtt szeptemberben.
A szolgáltatások kategóriájából a lakbérek díja emelkedett a legnagyobb mértékben, 39,46 százalékkal. Az ivóvíz-, csatorna- és köztisztasági szolgáltatások díja 14,11 százalékkal, a kábeltelevízió szolgáltatás díja 14,02 százalékkal, a postai szolgáltatások díja 9,32 százalékkal, az autó- és elektronikai cikkek javítási díja 8,89 százalékkal, a közúti szállításé 8,58 százalékkal, az egészségügyi szolgáltatásé 8,53 százalékkal, a kozmetikai szolgáltatásé 8,12 százalékkal nőtt.
Éves összevetésben a légi közlekedési díjak 1,32 százalékkal drágultak, augusztushoz viszonyítva azonban 14 százalékkal csökkentek.
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