Az üzemanyag és a lakbérek drágultak a legnagyobb mértékben tavaly ilyenkorhoz képest

A benzin ára 10 lej fölé ment, a gázolaj ára a 11 lejt súrolja. Képünk illusztráció

A lakbérek, a gázolaj és benzin drágult a legnagyobb mértékben Romániában szeptemberben az egy évvel korábbihoz képest, míg a burgonya, a friss gyümölcsök és a kukoricaliszt ára csökkent a leginkább.

Székelyhon 2026. október 13., 12:162026. október 13., 12:16 2026. október 13., 12:192026. október 13., 12:19

Többek között ez derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) kedden közzétett elemzéséből, amelyet az Agerpres ismertetett. Hirdetés Eszerint szeptemberben a három hónapnyi deflációt követően az éves infláció ismét növekedésnek indult, és 6,61 százalékra emelkedett az előző év azonos időszakához képest. A legnagyobb áremelkedést továbbra is a szolgáltatások területén regisztrálták, ahol az árak 11,12 százalékkal nőttek. Ugyanezen időszak alatt

a nem élelmiszeripari termékek ára 7,06 százalékkal, míg az élelmiszereké 3,0 százalékkal emelkedett.

korábban írtuk Szeptemberben ismét növekedésnek indult az infláció Szeptemberben 6,61 százalékra gyorsult az infláció Romániában – közölte kedden az Országos Statisztikai Intézet (INS). Az élelmiszerek közül a kávé drágult a legnagyobb mértékben (13,78 százalékkal), ezt a tojás (+10,84 százalék) követte. A borjúhús ára 8,5 százalékkal, az étolajé 7,62 százalékkal, a tehéntejé 7,56 százalékkal, a friss halé 5,44 százalékkal drágult.

Jelentősen drágult továbbá a pálinka (5,01 százalékkal) és a kenyér (4,79 százalékkal) is.

Ugyanakkor a friss gyümölcsök ára 16,69 százalékkal, a burgonyáé 3,64 százalékkal, a kukoricaliszté 3,42 százalékkal, a búzaliszté 3,23 százalékkal, a vajé 0,96 százalékkal csökkent éves viszonylatban.

Fotó: Kozán István

A nem élelmiszer jellegű termékek közül a gázolaj ára 37,61 százalékkal, a benziné 28,42 százalékkal emelkedett.

A hőenergia ára 10,7 százalékkal nőtt, az órák, videófelszerelések és sportcikkek 8,53 százalékkal, a kötöttáruk 7 százalékkal, a könyvek, újságok, folyóiratok 6,36 százalékkal, a mosóporok 6,25 százalékkal, a cigaretta és dohányáru 5,72 százalékkal drágultak.

A villamosenergia ára 1,35 százalékkal nőtt, miután az előző hónapokban a drágulás jóval nagyobb mértékű volt.