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Antal Árpád: az RMDSZ hajlandó megszavazni egy kormányt, még akkor is, ha nem lesz a tagja

• Fotó: Alex Micsik/Agerpres

Fotó: Alex Micsik/Agerpres

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Az RMDSZ hajlandó bizalmat szavazni egy kormánynak a parlamentben akkor is, ha nem fog részt venni a kormányzásban - jelentette ki csütörtökön Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester, az RMDSZ Luca Niculescu kijelölt miniszterelnökkel tárgyaló küldöttségének tagja.

Székelyhon

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2026. október 08., 19:152026. október 08., 19:15

Az egyeztetés után Antal azt nyilatkozta, hogy nagyon konstruktív megbeszélést folytattak a kijelölt miniszterelnökkel, beszéltek neki azokról a problémákról, amelyeket Romániában meg kell oldani:

  • a munkahelyek megőrzéséről és újak teremtéséről,

  • a nyugdíjak indexálásáról,

  • a társadalomban fennálló egyensúlyhiányok kijavításáról,

  • a súlyos demográfiai gondokról.

„Elsősorban a kormányprogramról tárgyaltunk. Azt szeretnénk, hogy Romániának legyen kormánya.

Idézet
Hajlandóak vagyunk megszavazni egy kormányt, még akkor is, ha nem leszünk annak tagjai. A fontos az, hogy mit fog tartalmazni a kormányprogram”

– közölte az RMDSZ politikusa az Agerpres beszámolója szerint.

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Antal szerint az egyeztetésen az RMDSZ kormányzati szerepvállalásáról nem volt szó. „Várjuk a két nagy párt – a PSD és a PNL – álláspontját, és azután döntést hozunk mi is” – mondta. Hangsúlyozta azonban, hogy

az RMDSZ nem fog egy olyan kormányt megszavazni, amelynek a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) és az SOS Románia is tagja.

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Luca Niculescu kijelölt miniszterelnök csütörtökön kijelentette, hogy a Nemzeti Liberális Párt (PNL) nem fogadta „a legnagyobb nyitottsággal” a szociáldemokraták (PSD) javaslatát egy PSD-PNL-RMDSZ alkotta kormány létrehozásáról.

„Ezek tehát a feltételeink. Nem ragaszkodunk ahhoz, hogy részt vegyünk a kormányzásban. Ugyanakkor nem zárjuk ki ezt a lehetőséget, ha például a PNL-s kollégáink úgy döntenének, hogy visszatérnek a kormányba” – szögezte le Antal Árpád.

Luca Niculescu kijelölt miniszterelnök csütörtökön egyeztetéseket folytatott a PSD, a PNL és az RMDSZ képviselőivel a kormányprogramról és a kabinet beiktatásához szükséges parlamenti többség kialakításáról.

Niculescu: nyitottságot tapasztaltam az RMDSZ részéről

Luca Niculescu kijelölt miniszterelnök csütörtökön az RMDSZ vezetőségével lezajlott egyeztetése után kijelentette: nyitottságot tapasztalt a szövetség részéről a megoldáskeresésre.

Beszámolója szerint a kormányalakítási tárgyaláson a kormányprogramról, valamint

az egészségügyet, a mezőgazdaságot érintő kérdésekről egyeztettek Kelemen Hunorral és az RMDSZ-küldöttség többi tagjával.

„Tényleg nagyon-nagyon jó megbeszélés volt. Nyitottságot tapasztaltam egy olyan megoldás megtalálása iránt, amely a politikai és gazdasági válság feloldásához vezet. Optimista vagyok a találkozó után” – nyilatkozta Niculescu.

Luca Niculescu kijelölt miniszterelnök csütörtökön egyeztetéseket folytatott a PSD, a PNL és az RMDSZ képviselőivel a kormányprogramról és a kabinet beiktatásához szükséges parlamenti többség kialakításáról.

Belföld RMDSZ
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