Antal Árpád: az RMDSZ hajlandó megszavazni egy kormányt, még akkor is, ha nem lesz a tagja

Az RMDSZ hajlandó bizalmat szavazni egy kormánynak a parlamentben akkor is, ha nem fog részt venni a kormányzásban - jelentette ki csütörtökön Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester, az RMDSZ Luca Niculescu kijelölt miniszterelnökkel tárgyaló küldöttségének tagja.

Székelyhon 2026. október 08., 18:492026. október 08., 18:49 2026. október 08., 19:152026. október 08., 19:15

Az egyeztetés után Antal azt nyilatkozta, hogy nagyon konstruktív megbeszélést folytattak a kijelölt miniszterelnökkel, beszéltek neki azokról a problémákról, amelyeket Romániában meg kell oldani: a munkahelyek megőrzéséről és újak teremtéséről,

a nyugdíjak indexálásáról,

a társadalomban fennálló egyensúlyhiányok kijavításáról,

a súlyos demográfiai gondokról. „Elsősorban a kormányprogramról tárgyaltunk. Azt szeretnénk, hogy Romániának legyen kormánya.

Hajlandóak vagyunk megszavazni egy kormányt, még akkor is, ha nem leszünk annak tagjai. A fontos az, hogy mit fog tartalmazni a kormányprogram”

– közölte az RMDSZ politikusa az Agerpres beszámolója szerint. Hirdetés Antal szerint az egyeztetésen az RMDSZ kormányzati szerepvállalásáról nem volt szó. „Várjuk a két nagy párt – a PSD és a PNL – álláspontját, és azután döntést hozunk mi is” – mondta. Hangsúlyozta azonban, hogy

az RMDSZ nem fog egy olyan kormányt megszavazni, amelynek a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) és az SOS Románia is tagja.

korábban írtuk Niculescu: a PNL nincs elragadtatva egy PSD-PNL-RMDSZ alkotta kormány lehetőségétől Luca Niculescu kijelölt miniszterelnök csütörtökön kijelentette, hogy a Nemzeti Liberális Párt (PNL) nem fogadta „a legnagyobb nyitottsággal” a szociáldemokraták (PSD) javaslatát egy PSD-PNL-RMDSZ alkotta kormány létrehozásáról. „Ezek tehát a feltételeink. Nem ragaszkodunk ahhoz, hogy részt vegyünk a kormányzásban. Ugyanakkor nem zárjuk ki ezt a lehetőséget, ha például a PNL-s kollégáink úgy döntenének, hogy visszatérnek a kormányba” – szögezte le Antal Árpád. Luca Niculescu kijelölt miniszterelnök csütörtökön egyeztetéseket folytatott a PSD, a PNL és az RMDSZ képviselőivel a kormányprogramról és a kabinet beiktatásához szükséges parlamenti többség kialakításáról. Niculescu: nyitottságot tapasztaltam az RMDSZ részéről Luca Niculescu kijelölt miniszterelnök csütörtökön az RMDSZ vezetőségével lezajlott egyeztetése után kijelentette: nyitottságot tapasztalt a szövetség részéről a megoldáskeresésre. Beszámolója szerint a kormányalakítási tárgyaláson a kormányprogramról, valamint

az egészségügyet, a mezőgazdaságot érintő kérdésekről egyeztettek Kelemen Hunorral és az RMDSZ-küldöttség többi tagjával.