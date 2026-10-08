Antal Árpád: az RMDSZ hajlandó megszavazni egy kormányt, még akkor is, ha nem lesz a tagja

Fotó: Alex Micsik/Agerpres
Az RMDSZ hajlandó bizalmat szavazni egy kormánynak a parlamentben akkor is, ha nem fog részt venni a kormányzásban - jelentette ki csütörtökön Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester, az RMDSZ Luca Niculescu kijelölt miniszterelnökkel tárgyaló küldöttségének tagja.
2026. október 08., 18:492026. október 08., 18:49
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Az egyeztetés után Antal azt nyilatkozta, hogy nagyon konstruktív megbeszélést folytattak a kijelölt miniszterelnökkel, beszéltek neki azokról a problémákról, amelyeket Romániában meg kell oldani:
a munkahelyek megőrzéséről és újak teremtéséről,
a nyugdíjak indexálásáról,
a társadalomban fennálló egyensúlyhiányok kijavításáról,
a súlyos demográfiai gondokról.
„Elsősorban a kormányprogramról tárgyaltunk. Azt szeretnénk, hogy Romániának legyen kormánya.
– közölte az RMDSZ politikusa az Agerpres beszámolója szerint.
Antal szerint az egyeztetésen az RMDSZ kormányzati szerepvállalásáról nem volt szó. „Várjuk a két nagy párt – a PSD és a PNL – álláspontját, és azután döntést hozunk mi is” – mondta. Hangsúlyozta azonban, hogy
Luca Niculescu kijelölt miniszterelnök csütörtökön kijelentette, hogy a Nemzeti Liberális Párt (PNL) nem fogadta „a legnagyobb nyitottsággal” a szociáldemokraták (PSD) javaslatát egy PSD-PNL-RMDSZ alkotta kormány létrehozásáról.
„Ezek tehát a feltételeink. Nem ragaszkodunk ahhoz, hogy részt vegyünk a kormányzásban. Ugyanakkor nem zárjuk ki ezt a lehetőséget, ha például a PNL-s kollégáink úgy döntenének, hogy visszatérnek a kormányba” – szögezte le Antal Árpád.
Luca Niculescu kijelölt miniszterelnök csütörtökön egyeztetéseket folytatott a PSD, a PNL és az RMDSZ képviselőivel a kormányprogramról és a kabinet beiktatásához szükséges parlamenti többség kialakításáról.
Luca Niculescu kijelölt miniszterelnök csütörtökön az RMDSZ vezetőségével lezajlott egyeztetése után kijelentette: nyitottságot tapasztalt a szövetség részéről a megoldáskeresésre.
Beszámolója szerint a kormányalakítási tárgyaláson a kormányprogramról, valamint
„Tényleg nagyon-nagyon jó megbeszélés volt. Nyitottságot tapasztaltam egy olyan megoldás megtalálása iránt, amely a politikai és gazdasági válság feloldásához vezet. Optimista vagyok a találkozó után” – nyilatkozta Niculescu.
Luca Niculescu kijelölt miniszterelnök csütörtökön egyeztetéseket folytatott a PSD, a PNL és az RMDSZ képviselőivel a kormányprogramról és a kabinet beiktatásához szükséges parlamenti többség kialakításáról.
Luca Niculescu kijelölt miniszterelnök csütörtökön kijelentette, hogy a Nemzeti Liberális Párt (PNL) nem fogadta „a legnagyobb nyitottsággal” a szociáldemokraták (PSD) javaslatát egy PSD-PNL-RMDSZ alkotta kormány létrehozásáról.
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