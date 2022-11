A városvezetést vádolva védenék a tűzkárosult romákat

Hamis alapokon és koholt vádakon alapszik az a jelentés, amelyet az ActiveWatch emberjogvédő szervezet nyújtott be a Nép Ügyvédjének hivatalához a csíksomlyói tűzkárosult romák ügyében – véli Sógor Enikő, Csíkszereda alpolgármestere. Az elöljáró szerint az elmúlt hónapokban sokkal több támogatásban részesültek nemcsak a károsult családok, hanem a csíksomlyói romatelep összes lakója, mint az országban bárhol, illetve a korábbi időszakhoz viszonyítva valaha.

„Már több átiratban, újságírói megkeresés alkalmával is jeleztük, hogy bárki, aki kíváncsi az informális településen a károsult családok megsegítésére hozott intézkedéseinkre, szívesen látjuk, jöjjön és a helyszínen tájékozódjon” – jelezte Sógor Enikő alpolgármester, hozzátéve,

„Ha a bírálat hamis alapokon, koholt vádakon és irreális elvárásokon nyugszik, félrevezeti mind a nagyközönséget, mind pedig az érintett közösséget is. Hiszen folyamatosan rombolja a roma családok részéről az önkormányzat, valamint partnere, a Máltai Szeretetszolgálat munkatársai irányába kialakult bizalmi viszonyt, ami alapja az együttműködésnek. Főleg azért, mert

„A kiköltöztetési próbálkozások és lépések kiadásai mellett a mindennapi lakhatási és foglalkoztatási költségeket is fedeznünk kellett. Az arénában melegben lakhattak, és meleg ebédet is biztosítottunk a szegénykonyhaprogramban mindvégig” – osztotta meg. Ugyanakkor hozzátette, a civil szervezetektől szakembereket szerződtettek, akik a városháza munkatársaival közösen segítettek átvészelni a kezdeti krízisállapotot.

Folyamatos tevékenységükkel azóta is elősegítik a gyermekek iskolai haladását, a legkisebbektől kezdve az anyák bevonásával különböző készségeik fejlesztését, a tehetségesebbek külön foglalkoztatását, a felnőttek munkába állítását és foglalkoztatását, abbahagyott tanulmányaik folytatását, továbbá a szabálykövetőbb élethez szükséges mindennapi szokások és készségek kialakítását. „Mindezek fölöttébb megterhelő feladatokat és költségeket generáltak az önkormányzat számára” – mutatott rá az alpolgármester. Mint kiemelte,

Mint korábban beszámoltunk róla, az utolsó család is kiköltözött az Erőss Zsolt Arénából a múlt héten. A Máltai Szeretetszolgálat számlájára gyűjtött támogatásokból tizenegy utánfutót sikerült megvásárolni, amelyeket lakhatóvá alakítottak – részben szakemberek, részben az érintett családok segítségével. Jelenleg minden konténerlakásban villanyáram és fűtés van, három konténerben a fürdőszoba berendezése, az ivóvíz és csatornázás bekötése most van folyamatban.

Minden családnak mások a képességei és a lehetőségei, így nem egyformák a konténerek belülről, de mindegyik szigetelt, fűtő eszközzel, áram és vízszolgáltatással ellátott” – részletezte.

Hozzáfűzte azt is, amellett hogy az egész somlyói romatelep rendezése és közművesítése folyamatban van, a város másik, Tavasz utcai telepén is minden építményben biztonságossá szerelték a villanyhálózatot, és folyamatban van a fűtőeszközök tűzbiztosabbá tétele is. Azoknak a családoknak, akik egyelőre nem tudják saját költségen bevezetni a vizet, szaniterkonténerekben fogják biztosítani a tisztálkodás és mosás lehetőségét.

„Ezzel párhuzamosan zajlik egy mentorálási program amely egyrészt a közösségek felemelkedését szolgálja, másrészt pedig a környező lakók számára a közbiztonság, a köztisztaság, az élhetőbb szomszédi viszony megerősödését, hosszútávon pedig a telepek felszámolását célozza” – emelte ki.

Az alpolgármester ugyanakkor tudja, hogy messze vannak a legideálisabb helyzet kialakításától, azonban úgy véli, nem lehet elvárni, hogy a több évtized alatt felhalmozódott problémák szőnyeg alá söprése után, illetve a tűzeset miatt előállt krízishelyzetben ennél sokkal többet tudjanak változtatni az informális településeken uralkodó állapotokon ilyen rövid idő alatt.

Szerinte az említett jogvédő aktivistáknak bőven lenne feladatuk a csíkszeredainál sokkal rosszabb helyzetek észrevételére, illetve a felelősök számon kérésére.