Kint jártunk, mutatjuk a romatelepi konténerlakásokat

Fotó: Veres Nándor

Végleg kiköltözött minden tűzkárosult család a csíkszeredai Erőss Zsolt Arénából. Új lakásaik a csíksomlyói romatelep mellé kihelyezett lakókonténerek lettek. A tűzkárosultak a 2021 januárjában kitört tűzvészt követően közel két évet éltek a sportcsarnokban. A költözés azonban nem ment zökkenőmentesen.

Miután minden tűzkárosult kiköltözhetett az Erőss Zsolt Arénából, múlt héten

kifertőtlenítették az épületet, amelyben poloska- és csótányirtást végeztek.

Mint Páll Andrea, a Csíki Sport és Rekreatív Kft. önkormányzati cég ügyvezetője elmondta, a fertőtlenítést és rovarirtást szakcégre bízták, a szolgáltatásért pedig hétezer lejt fizettek. Ugyanakkor, amennyiben szükségessé válik, megismétlik a műveletet. Jelenleg a sportcsarnokban a kisebb javításokat végzik, saját alkalmazottakkal. Kifestenek, takarítanak, kicserélik az egyik bejárati ajtó betörött üvegét, a zuhanyzókban pótolják a hiányzó tusolófejeket, és ehhez hasonló kisebb beavatkozásokat végeznek.

„Azt tudni kell, hogy azalatt sem állt le az élet a létesítményben, amíg a tűzkárosultak itt laktak, tehát eddig is használták, bérbe vették a sportpályát és az asztalitenisz-termeket a sportolni vágyók. Ebben a hónapban is végig foglaltak a termek” – magyarázta az ügyvezető, hozzátéve,

leginkább a nagyobb szabású rendezvényekre volt hatással, hogy egy öltözőt és egy mosdóhelyiséget foglaltak a bentlakók.

A folyamatban lévő javításokat és a takarítást az év vége előtt befejezik, hogy tisztább környezetben fogadják a sportolókat.

Van még tennivaló Már minden érintett család átköltözött tehát az arénából a csíksomlyói romatelep közvetlen szomszédságába felállított lakókonténerekbe, ezért a helyszínre látogattunk. Az első szembeötlő probléma a sártenger volt, amellyel a helyszínen szembesültünk. A férfiak egy része a gödrök feltöltésén dolgozott, miután az önkormányzat biztosított számukra kavicsos törmeléket. Megtudtuk az ottlakóktól, hogy már minden család beköltözött a számára kijelölt konténerlakásba, azonban, mint panaszolták,

szükségük van tüzelőanyagra, mivel hamar kihűlnek a konténerek. Egyikük jelezte, a villanyárammal működő fűtőtestnek is tudnának örülni,

amely alternatíva lehetne a fás tüzelésre. Ugyanakkor szeretnének tetőt szerelni a konténerekre, mert attól tartanak, hogy beáznak.

Van itt tennivaló még bőven

– tették hozzá többen is.

Szerződést kötnek Hétfőn véglegesítették a villanyórák bekötését; az ivóvíz-, villany- és csatornahálózatra csatlakozást korábban már elvégezték a lakókonténerekben. „Ott fejezték ezeket be, ahol a lakók is odatették magukat. Vannak ugyanis, akik zsebre dugott kézzel várják, hogy megoldódjon a helyzetük, ez azonban nincs rendben” – magyarázta Székely Róbert, a Máltai Szeretetszolgálat programkoordinátora. Nem elég az, amit a csíkszeredai önkormányzat és a Máltai Szeretetszolgálat tesz, ez csak úgy tud működni, ha az itt élő közösség is partner ebben a helyzetben – fűzte hozzá.

A konténerlakások egy része már elő van készítve, lakható, be van költözve mindenki. „Újabban, miután a közművesítést elvégeztük, tüzelőt kérnek. Mi

próbálunk segíteni, és ha azt látjuk, hogy a szándék megvan bennük és akarnak, akkor mi is odatesszük magunkat. Ha ők lépnek egyet, akkor mi kettőt lépünk”

– magyarázta jelképesen, hogyan igyekeznek segíteni. A konténerekhez fából készült lépcsőket is biztosítanak, nemsokára minden konténerhez kihelyezik azokat.

Hozzátette, most következik a bérleti szerződések megkötése a családokkal, mivel a konténerlakások a civil szervezet tulajdonát képezik. „Fél évig nem kérünk bérleti díjat, egyrészt azért, mert jön a téli időszak, másrészt ők is sok pénzt fektettek be a költözésbe; ráadásul festéket, bútort vásároltak. Azonban

fél év múlva kiértékelünk minden családot külön, megnézzük, jár-e a gyermekük iskolába, van-e munkahelyük a szülőknek”

– sorolta. Kiemelte azt is, hogy a közösség életét követni fogják, sok programot szerveznek a gyermekeknek, édesanyáknak is. „Szeretnénk, ha kialakulna egy bizalom a Máltai Szeretetszolgálat és közöttük. El kell fogadniuk azt, hogy az életkörülményeiket ők tudják megteremteni maguknak. Mi segítünk, akár munkahelyeket is keresünk számukra, de sok mindent saját maguknak kell megtenniük” – mutatott rá Székely.

Közel két évig a sportcsarnokban



A 2021 januárjában kitört tűzvészben több száz ember vált hajléktalanná a csíksomlyói cigánytelepről. A csíkszeredai önkormányzat az eltelt több mint másfél évben több módon is próbált fedélt szerezni a fejük fölé, azonban számos próbálkozása kudarcba fulladt. Végül a csíksomlyói cigánytelepre költözhettek vissza az utolsó, csarnokban maradt tűzkárosultak, miután lakhatóvá alakított konténereket biztosítottak számukra.

