A PNL elnökét győzködi a PSD elnöke, hogy vegyen részt egy felelős kormány létrehozásában

Sorin Grindeanu, a Szociáldemokrata Párt elnöke hétfő este felkérte Ilie Bolojan ügyvivő kormányfőt, hogy vegyen részt egy felelős kormány létrehozásában, amely lehetőséget adna számára, hogy helyrehozza a saját kormánya által okozott gondokat is.

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Facebook-bejegyzésében Grindeanu felszólította Bolojant, hogy felejtse el a múltat, és összpontosítson a jelenre és a jövőre.

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Emlékeztette, hogy kormánya szegénységbe taszította a lakosságot, a PSD ellenben a gazdaság és a beruházások valós újraindítását, a vásárlóerő növekedését javasolja.