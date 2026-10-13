Bolojan hajthatatlan: nem kormányoznak többé együtt a PSD-vel

Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök hétfő este megerősítette, hogy a Nemzeti Liberális Párt (PNL) hajlandó támogatni egy kormány parlamenti beiktatását, még akkor is, ha nem vesz lesz annak tagja, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a PNL nem kíván újra együtt kormányozni a Szociáldemokrata Párttal (PSD).

Farkas Áron 2026. október 13., 09:222026. október 13., 09:22

Bolojan a Facebookon válaszolt a PSD vezetője, Sorin Grindeanu azon felszólítására, hogy vállalja a kormányzást.

A bizalmatlansági indítvány óta a PSD azt követeli tőlem, hogy azonnal mondjak le tisztségemről, noha nem kínált fel megoldást a kormányzás átvételére, amitől nyilvánvalóan fél. Most pedig azt követelik tőlem, hogy kormányozzak.

Ezt is teszem. Korlátozott hatáskörökkel ez a kormány tartja Romániát a felszínen. De az országnak sürgősen szüksége van egy teljes hatáskörrel rendelkező kormányra” – idézi Bolojant az Agerpres. Hirdetés Bejegyzése szerint a kijelölt kormányfővel, Luca Niculescuval is közölte, hogy

a PNL hajlandó támogatni egy kormány parlamenti beiktatását, még akkor is, ha nem vesz lesz annak tagja,

továbbá elképzelhetőnek tartja, hogy egy technokrata kormány esetén a miniszterelnök megállapodást kössön minden párttal meghatározott célkitűzésekről szóló támogatásról, ideértve a következő évi költségvetés elfogadását is. A PNL nem fog soha ellenezni olyan megoldásokat, amelyek az ország érdekeit képviselik, és nem fog felrúgni egy megegyezést.

A PSD-vel azonban a PNL nem fog többé együtt kormányozni, „mert nem hajlandó olyan megoldásokkal megtéveszteni a románokat, amelyeknek esélyük sincs a sikerre”