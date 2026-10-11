A Duna alacsony vízszintje miatt továbbra is áll a cernavodai atomerőmű két reaktora

A csernavodai atomerőmű 1-es és 2-es reaktorát továbbra is biztonságosan leállítva tartják, ami semmilyen nukleáris kockázatot nem jelent a lakosságra vagy a környezetre, az újraindításuk pedig a Duna vízszintjétől függ – közölte a Nuclearelectrica.

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A vállalat közleménye szerint az atomerőmű több olyan hűtőrendszerrel rendelkezik, amelyeket eltérő hűtővízszintekre terveztek, így

a nukleáris biztonsági funkciók a leállás idején is teljes körűen biztosítottak.

Az 1-es és 2-es reaktort akkor indítják újra, amint a Duna vízszintje ezt lehetővé teszi

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– számol be az Agerpres. A Nuclearelectrica vezérigazgatója Mihai Laurențiu Gioară közölte, hogy a kényszerű leállás idejét karbantartási munkákra és az erőmű ellenálló képességének növelésére használják fel. Emellett szakértőkkel keresnek közép- és hosszú távú megoldásokat annak érdekében, hogy a jövőben mérsékeljék a hasonló helyzetek hatását.