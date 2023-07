Milyen egészségügyi szolgáltatásokra jogosultak a várandós nők?

A várandós nők e hónaptól akkor is részesülhetnek ingyenes laboratóriumi vizsgálatokban, ha az egészségbiztosítási pénztár által e célra jóváhagyott havi keretösszeg elfogyott. Közzétette az egészségbiztosítási pénztár azokat az egészségügyi szolgáltatásokat, amelyekre ingyenesen jogosultak az állapotos, illetve szülő nők, az e hónapban érvénybe lépett új egészségügyi keretszerződés értelmében.

Az új keretszerződés és annak alkalmazására vonatkozó módszertani normák értelmében a várandós nők az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (CNAS) által mindeddig finanszírozott orvosi szolgáltatásokat, illetve az új szolgáltatásokat is igénybe vehetik – tájékoztat az új előírásokról az egészségbiztosítási pénztár, sorra véve ezeket a szolgáltatásokat.

Amikor egy terhes nő először keresi fel a háziorvosi rendelőt, a konzultáció mellett az orvos kiállít egy, a terhességre vonatkozó igazolást is. A szolgáltatás adott esetben terhességi szűrővizsgálatot is magában foglal.

A hetediktől a kilencedik hónapig ezek a konzultációk kéthavonta történnek. A háziorvos ugyanakkor javasolhatja a terhes nőknek a HIV-, a hepatitis B és C vírus, valamint a szifilisz kimutatására irányuló laborvizsgálat elvégzését. A szülés után közvetlenül, illetve egy hónappal később a háziorvos összesen két alkalommal is felkeresheti a pácienst otthonában az anyatejes táplálás előrehaladásának nyomon követése céljából.

Az intézmény arról is tájékoztat, hogy rendkívüli esetben – például akkor, ha a várandós nő távol van a legközelebbi kórháztól, tehát nincs azonnali hozzáférése az egészségügyi rendszer más szintjeihez – a fájások megindulása esetén a háziorvos is levezetheti, felügyelheti a szülést, illetve a koraszülést – szükség esetén a mentő megérkezéséig –, akár a rendelőben, akár a szülő nő tartózkodási helyén, az egészségbiztosítási pénztárral megkötött szerződésben meghatározott munkaidőn kívül is.

Maga a szülés egyébként a vonatkozó szabályozások értelmében sürgősségi ellátásnak minősül, és normális esetben folyamatos fekvőbeteg-ellátás keretében, speciális szülészeti-nőgyógyászati, neonatológiai intézményekben, osztályokon történik.

Járóbeteg-szakrendelői és kórházi ellátás

A várandós nők a kórházi járóbeteg-szakrendelésen is ingyenes konzultációkra jogosultak: a szülész-nőgyógyász szakorvosnál – a háziorvosi küldőpapír alapján, de annak hiányában is – a terhesség minden trimeszterében egy terhesgondozói konzultációra, a szülést követő első trimeszterben pedig egy hasonló konzultációra jogosultak. Ezeken kívül a szakorvos szükség esetén más kivizsgálások elvégzését vagy kórházi kezelést is javasolhat.