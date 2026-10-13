Victor Pontáék is királycsinálók lehetnek? – az ő szavazataikon nem fog múlni, hogy Luca Niculescu miniszterelnök legyen

Fotó: Alex Micsik/Agerpres
Az Egységben Romániáért (UPR) parlamenti frakció kész részt venni a Luca Niculescu kormányában, de nem köti miniszteri tisztségekhez a támogatását – jelentette ki hétfőn Victor Ponta képviselő.
A kijelölt miniszterelnökkel folytatott tárgyalásai után a politikus közölte, hogy ha a Niculescu-kormány beiktatása az UPR szavazatain múlik, számíthat rájuk. Hangsúlyozta viszont, hogy
„Ha ez a kormány is megbukik, olyan országos katasztrófa következhet, amelyet már senki nem tud ellenőrzés alatt tartani pénzügyi, társadalmi és gazdasági szempontból” – fogalmazott Ponta. Szerinte
A volt miniszterelnök elfogadhatatlan politikai taktikázásnak nevezte, hogy a Szociáldemokrata Párt (PSD) a liberálisok kormányzati részvételéhez köti a Niculescu-kabinet támogatását. Ugyanakkor észszerűnek tartotta a Nemzeti Liberális Párt (PNL) álláspontját: a liberálisok készek megszavazni a Niculescu-kormányt annak ellenére, hogy nem vesznek részt benne.
– jelentette ki, hozzátéve, hogy az előre hozott választások kiírása a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) kivételével valamennyi nagy parlamenti pártnak árthatna.
Ponta kifejtette azt is, hogy Luca Niculescunak Nicușor Dan egyértelmű és nyílt támogatására is szüksége van. Szerinte
Răzvan Chiriță frakcióvezető közölte: ha Niculescu hasznosnak tartaná Victor Ponta részvételét a kormányban, a volt miniszterelnök kész lenne miniszteri tisztséget vállalni. Közlése szerint erről már a kijelölt miniszterelnökkel is beszéltek, konkrét tárcákról azonban nem tárgyaltak.
Luca Niculescu hétfőn a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR), a nemzeti kisebbségek frakciója, a Béke - Románia az első frakció és az UPR képviselőivel egyeztetett. Korábban már tárgyalt a PSD, a PNL és az RMDSZ vezetőivel is.
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