Victor Pontáék is királycsinálók lehetnek? – az ő szavazataikon nem fog múlni, hogy Luca Niculescu miniszterelnök legyen

Az Egységben Romániáért (UPR) parlamenti frakció kész részt venni a Luca Niculescu kormányában, de nem köti miniszteri tisztségekhez a támogatását – jelentette ki hétfőn Victor Ponta képviselő.

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A kijelölt miniszterelnökkel folytatott tárgyalásai után a politikus közölte, hogy ha a Niculescu-kormány beiktatása az UPR szavazatain múlik, számíthat rájuk. Hangsúlyozta viszont, hogy

a frakció csak a miniszterjelöltek névsorának ismeretében hozza meg végleges döntését.

„Ha ez a kormány is megbukik, olyan országos katasztrófa következhet, amelyet már senki nem tud ellenőrzés alatt tartani pénzügyi, társadalmi és gazdasági szempontból” – fogalmazott Ponta. Szerinte

a Niculescu-kormány megalakítása az utolsó esély az ország és a politikai osztály „kollektív öngyilkosságának” elkerülésére.

A volt miniszterelnök elfogadhatatlan politikai taktikázásnak nevezte, hogy a Szociáldemokrata Párt (PSD) a liberálisok kormányzati részvételéhez köti a Niculescu-kabinet támogatását. Ugyanakkor észszerűnek tartotta a Nemzeti Liberális Párt (PNL) álláspontját: a liberálisok készek megszavazni a Niculescu-kormányt annak ellenére, hogy nem vesznek részt benne.

A PSD jelenlegi stratégiáját viszont még én sem értem, noha korábban magam is vezettem a pártot”

Ponta kifejtette azt is, hogy Luca Niculescunak Nicușor Dan egyértelmű és nyílt támogatására is szüksége van. Szerinte

– jelentette ki, hozzátéve, hogy az előre hozott választások kiírása a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) kivételével valamennyi nagy parlamenti pártnak árthatna.

Răzvan Chiriță frakcióvezető közölte: ha Niculescu hasznosnak tartaná Victor Ponta részvételét a kormányban, a volt miniszterelnök kész lenne miniszteri tisztséget vállalni. Közlése szerint erről már a kijelölt miniszterelnökkel is beszéltek, konkrét tárcákról azonban nem tárgyaltak.

Luca Niculescu hétfőn a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR), a nemzeti kisebbségek frakciója, a Béke - Románia az első frakció és az UPR képviselőivel egyeztetett. Korábban már tárgyalt a PSD, a PNL és az RMDSZ vezetőivel is.