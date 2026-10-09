Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Népszerű erdélyi történelmi belvárosban csaptak össze a szurkolók a csendőrökkel

• Fotó: Brassói Csendőrség Facebook-oldala

Fotó: Brassói Csendőrség Facebook-oldala

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Több erőszakos, illetve rendbontással kapcsolatos incidens is történt csütörtök este a csendőrség, valamint a Bukaresti Steaua és a Temesvári Politehnica labdarúgócsapatok ultrái között, a nagyszebeni mérkőzés előtt.

Székelyhon

2026. október 09., 12:522026. október 09., 12:52

2026. október 09., 13:012026. október 09., 13:01

A két csapat drukkerei csütörtök este Nagyszeben történelmi városközpontjában akartak találkozni, figyelmen kívül hagyva a csendőrök utasításait.

„A két szurkolótábor közötti bármilyen közvetlen érintkezés megelőzése és a közrend biztosítása érdekében a csendőrök folyamatosan kísérték őket a kijelölt útvonalakon, és megtették a szükséges intézkedéseket a szurkolótáborok elkülönítésére” – írja a News.ro hírportál a brassói csendőrség tájékoztatására hivatkozva.

A bevetésen részt vevő hatóságiakat azonban palackokkal és köztéri bútorokkal dobálták meg,

Idézet
a konfliktusos helyzet megfékezése érdekében a rendfenntartó erők kénytelenek voltak használni a rendelkezésükre álló eszközöket, beleértve a könnygázt is.

Ugyanakkor biztosítaniuk kellett, hogy a szurkolók a városközpontból a stadion felé külön útvonalakon haladjanak, folyamatos felügyelet mellett, hogy a két csapat ultrái ne találkozhassanak egymással.

A csendőrség csütörtök esti mérlege szerint

tucatnyi szabálysértési bírságot szabtak ki, több mint háromezer lej értékben,

illetve kiegészítő intézkedésként hat hónapra megtiltották egy szurkolónak, hogy sportmérkőzéseket látogathasson. Három bűncselekmény gyanúját is megállapították, miután tiltott anyagokat és pirotechnikai eszközöket találtak a csendőrök azokban az autóbuszokban, amelyekkel a szurkolók utaztak.

Hirdetés

Az incidensek következtében három szurkoló helyszíni egészségügyi ellátásban részesült, de mindhárman visszautasították a kórházba szállítást. A csendőrség képviselői még közölték, hogy a meccs után

elemzik a videofelvételeket,

hogy azonosítsák és megbüntessék mindazokat, akik szabályt, illetve törvényt sértettek. A bűncselekmények gyanújának ügyében pedig folytatják a nyomozást.

A Temesvári Politehnica egyébként 1–1-es döntetlent játszott Nagyszebenben a Bukaresti Steaua együttesével a Labdarúgó 2. Liga kilencedik fordulójának nyitómérkőzésén.

Belföld Csendőrség
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Vonat gázolt el egy motorkerékpárt Csíkverebesen – két tizenéves fiú életét vesztette
Kiderült, mit állapított meg a rendőrség a csíkverebesi vonatbalesetről
Becsülettel küzdött a Csíkszeredai Sportklub, a DEAC mégis elvitte a pontokat a Vákárból
Ádám gyógyulásáért példátlan összefogás bontakozott ki Kalotaszegen
Fordítania kellett a VSK Székelyudvarhelynek, úgy verte a listavezetőt
Balázsy Hajnalka: Az egyenruhával magunkra öltünk egyfajta felelősséget
Vonat gázolt el egy motorkerékpárt Csíkverebesen – két tizenéves fiú életét vesztette
Székelyhon

Vonat gázolt el egy motorkerékpárt Csíkverebesen – két tizenéves fiú életét vesztette
Kiderült, mit állapított meg a rendőrség a csíkverebesi vonatbalesetről
Székelyhon

Kiderült, mit állapított meg a rendőrség a csíkverebesi vonatbalesetről
Becsülettel küzdött a Csíkszeredai Sportklub, a DEAC mégis elvitte a pontokat a Vákárból
Székely Sport

Becsülettel küzdött a Csíkszeredai Sportklub, a DEAC mégis elvitte a pontokat a Vákárból
Ádám gyógyulásáért példátlan összefogás bontakozott ki Kalotaszegen
Krónika

Ádám gyógyulásáért példátlan összefogás bontakozott ki Kalotaszegen
Fordítania kellett a VSK Székelyudvarhelynek, úgy verte a listavezetőt
Székely Sport

Fordítania kellett a VSK Székelyudvarhelynek, úgy verte a listavezetőt
Balázsy Hajnalka: Az egyenruhával magunkra öltünk egyfajta felelősséget
Nőileg

Balázsy Hajnalka: Az egyenruhával magunkra öltünk egyfajta felelősséget
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. október 09., péntek

Felfedte Grindeanu a PSD tervét, amelyben az RMDSZ-nek is lenne szerepe

Romániának már lehetne teljes jogkörű kormánya, amely képes megváltoztatni az ország gazdasági irányát, ha a pártok stabil parlamenti többség helyreállítását a politikai és választási számítások elé helyezték volna – közölte pénteken Sorin Grindeanu.

Felfedte Grindeanu a PSD tervét, amelyben az RMDSZ-nek is lenne szerepe
Felfedte Grindeanu a PSD tervét, amelyben az RMDSZ-nek is lenne szerepe
2026. október 09., péntek

Felfedte Grindeanu a PSD tervét, amelyben az RMDSZ-nek is lenne szerepe
Hirdetés
2026. október 09., péntek

Országszerte állásbörzéket szerveznek a végzősöknek – ekkor lesz a Hargita megyei

Összesen 962 munkáltató 16.296 állást kínál a végzősök országos állásbörzéjén, amelyet az Országos Munkaerő Ügynökség (ANOFM) szervez Bukarestben és az ország 63 helyszínén.

Országszerte állásbörzéket szerveznek a végzősöknek – ekkor lesz a Hargita megyei
Országszerte állásbörzéket szerveznek a végzősöknek – ekkor lesz a Hargita megyei
2026. október 09., péntek

Országszerte állásbörzéket szerveznek a végzősöknek – ekkor lesz a Hargita megyei
2026. október 09., péntek

Kiküszöbölik a korábbi hibákat az egészségügyi informatikai rendszerben

Nem a megszokott módon működik az egészségügyi szolgáltatások informatikai rendszere, az egészségügyi kártyák használata sem kötelező a rendelőkben. A változás oka azonban nem egy rendszerprobléma, sőt, éppen a korábbi hibák megszüntetése a cél.

Kiküszöbölik a korábbi hibákat az egészségügyi informatikai rendszerben
Kiküszöbölik a korábbi hibákat az egészségügyi informatikai rendszerben
2026. október 09., péntek

Kiküszöbölik a korábbi hibákat az egészségügyi informatikai rendszerben
2026. október 09., péntek

Közelebb került az áramtermeléshez a marosnémeti erőmű

Csütörtökön begyújtották a készülő marosnémeti erőmű 1-es gázturbináját, ami fontos műszaki mérföldkő a beruházás megvalósításában – közölte csütörtök este a Facebook-oldalán Ilie Bolojan.

Közelebb került az áramtermeléshez a marosnémeti erőmű
Közelebb került az áramtermeléshez a marosnémeti erőmű
2026. október 09., péntek

Közelebb került az áramtermeléshez a marosnémeti erőmű
Hirdetés
2026. október 09., péntek

Folytatja a kormányalakítási tárgyalásokat a kijelölt miniszterelnök

Folytatja a tárgyalásokat a parlamenti pártokkal, és bízik abban, hogy ezúttal sikerül megoldást találni a politikai válságra – közölte a Facebook-oldalán Luca Niculescu, csütörtök este.

Folytatja a kormányalakítási tárgyalásokat a kijelölt miniszterelnök
Folytatja a kormányalakítási tárgyalásokat a kijelölt miniszterelnök
2026. október 09., péntek

Folytatja a kormányalakítási tárgyalásokat a kijelölt miniszterelnök
2026. október 09., péntek

A szervezetet is megviselheti: akár húsz foknál is nagyobb lehet a napi hőingadozás Székelyföldön

A hajnali fagyok és a délutáni, 25 Celsius-fok körüli meleg között jelentős különbség alakulhat ki Székelyföld több településén. A napi hőingadozás az öltözködést is megnehezíti, és felveti a kérdést: miként viseli a szervezet a gyors változásokat?

A szervezetet is megviselheti: akár húsz foknál is nagyobb lehet a napi hőingadozás Székelyföldön
A szervezetet is megviselheti: akár húsz foknál is nagyobb lehet a napi hőingadozás Székelyföldön
2026. október 09., péntek

A szervezetet is megviselheti: akár húsz foknál is nagyobb lehet a napi hőingadozás Székelyföldön
2026. október 08., csütörtök

Lesodródott az úttestről és felborult egy autó Segesvárnál

Személyautó sodródott le az úttestről és borult fel Segesvár Dános felőli kijáratánál csütörtök este. A balesetben egy ember sérült meg.

Lesodródott az úttestről és felborult egy autó Segesvárnál
Lesodródott az úttestről és felborult egy autó Segesvárnál
2026. október 08., csütörtök

Lesodródott az úttestről és felborult egy autó Segesvárnál
Hirdetés
2026. október 08., csütörtök

Hetedszerre halasztott a legfelsőbb bíróság a bírák és az ügyészek bérhátráléka miatt indított perben

A legfelsőbb bíróság csütörtökön október 15-ére halasztotta a jogerős döntést abban a perben, amelyet maga indított a kormány és a pénzügyminisztérium ellen.

Hetedszerre halasztott a legfelsőbb bíróság a bírák és az ügyészek bérhátráléka miatt indított perben
Hetedszerre halasztott a legfelsőbb bíróság a bírák és az ügyészek bérhátráléka miatt indított perben
2026. október 08., csütörtök

Hetedszerre halasztott a legfelsőbb bíróság a bírák és az ügyészek bérhátráléka miatt indított perben
2026. október 08., csütörtök

Buszsáv, védősáv, parkolóhely: így változnak a közlekedési szabályok

Ha a motorosok, akiknek többsége autót is vezet, kétkerekűre ülnek, azzal csökkentik a zsúfoltságot a közutakon és a várakozási időket a jelzőlámpáknál – szól a magyarázat az új szabály mellett.

Buszsáv, védősáv, parkolóhely: így változnak a közlekedési szabályok
Buszsáv, védősáv, parkolóhely: így változnak a közlekedési szabályok
2026. október 08., csütörtök

Buszsáv, védősáv, parkolóhely: így változnak a közlekedési szabályok
2026. október 08., csütörtök

Antal Árpád: az RMDSZ hajlandó megszavazni egy kormányt, még akkor is, ha nem lesz a tagja

Az RMDSZ hajlandó bizalmat szavazni egy kormánynak a parlamentben akkor is, ha nem fog részt venni a kormányzásban – jelentette ki csütörtökön Antal Árpád, az RMDSZ Luca Niculescu kijelölt miniszterelnökkel tárgyaló küldöttségének tagja.

Antal Árpád: az RMDSZ hajlandó megszavazni egy kormányt, még akkor is, ha nem lesz a tagja
Antal Árpád: az RMDSZ hajlandó megszavazni egy kormányt, még akkor is, ha nem lesz a tagja
2026. október 08., csütörtök

Antal Árpád: az RMDSZ hajlandó megszavazni egy kormányt, még akkor is, ha nem lesz a tagja
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!