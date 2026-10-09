Népszerű erdélyi történelmi belvárosban csaptak össze a szurkolók a csendőrökkel

Több erőszakos, illetve rendbontással kapcsolatos incidens is történt csütörtök este a csendőrség, valamint a Bukaresti Steaua és a Temesvári Politehnica labdarúgócsapatok ultrái között, a nagyszebeni mérkőzés előtt.

Székelyhon 2026. október 09., 12:522026. október 09., 12:52 2026. október 09., 13:012026. október 09., 13:01

A két csapat drukkerei csütörtök este Nagyszeben történelmi városközpontjában akartak találkozni, figyelmen kívül hagyva a csendőrök utasításait. „A két szurkolótábor közötti bármilyen közvetlen érintkezés megelőzése és a közrend biztosítása érdekében a csendőrök folyamatosan kísérték őket a kijelölt útvonalakon, és megtették a szükséges intézkedéseket a szurkolótáborok elkülönítésére” – írja a News.ro hírportál a brassói csendőrség tájékoztatására hivatkozva. A bevetésen részt vevő hatóságiakat azonban palackokkal és köztéri bútorokkal dobálták meg,

a konfliktusos helyzet megfékezése érdekében a rendfenntartó erők kénytelenek voltak használni a rendelkezésükre álló eszközöket, beleértve a könnygázt is.

Ugyanakkor biztosítaniuk kellett, hogy a szurkolók a városközpontból a stadion felé külön útvonalakon haladjanak, folyamatos felügyelet mellett, hogy a két csapat ultrái ne találkozhassanak egymással. A csendőrség csütörtök esti mérlege szerint

tucatnyi szabálysértési bírságot szabtak ki, több mint háromezer lej értékben,

illetve kiegészítő intézkedésként hat hónapra megtiltották egy szurkolónak, hogy sportmérkőzéseket látogathasson. Három bűncselekmény gyanúját is megállapították, miután tiltott anyagokat és pirotechnikai eszközöket találtak a csendőrök azokban az autóbuszokban, amelyekkel a szurkolók utaztak. Hirdetés Az incidensek következtében három szurkoló helyszíni egészségügyi ellátásban részesült, de mindhárman visszautasították a kórházba szállítást. A csendőrség képviselői még közölték, hogy a meccs után

elemzik a videofelvételeket,