Népszerű erdélyi történelmi belvárosban csaptak össze a szurkolók a csendőrökkel

Fotó: Brassói Csendőrség Facebook-oldala
Több erőszakos, illetve rendbontással kapcsolatos incidens is történt csütörtök este a csendőrség, valamint a Bukaresti Steaua és a Temesvári Politehnica labdarúgócsapatok ultrái között, a nagyszebeni mérkőzés előtt.
2026. október 09., 12:522026. október 09., 12:52
2026. október 09., 13:012026. október 09., 13:01
A két csapat drukkerei csütörtök este Nagyszeben történelmi városközpontjában akartak találkozni, figyelmen kívül hagyva a csendőrök utasításait.
„A két szurkolótábor közötti bármilyen közvetlen érintkezés megelőzése és a közrend biztosítása érdekében a csendőrök folyamatosan kísérték őket a kijelölt útvonalakon, és megtették a szükséges intézkedéseket a szurkolótáborok elkülönítésére” – írja a News.ro hírportál a brassói csendőrség tájékoztatására hivatkozva.
A bevetésen részt vevő hatóságiakat azonban palackokkal és köztéri bútorokkal dobálták meg,
Ugyanakkor biztosítaniuk kellett, hogy a szurkolók a városközpontból a stadion felé külön útvonalakon haladjanak, folyamatos felügyelet mellett, hogy a két csapat ultrái ne találkozhassanak egymással.
A csendőrség csütörtök esti mérlege szerint
illetve kiegészítő intézkedésként hat hónapra megtiltották egy szurkolónak, hogy sportmérkőzéseket látogathasson. Három bűncselekmény gyanúját is megállapították, miután tiltott anyagokat és pirotechnikai eszközöket találtak a csendőrök azokban az autóbuszokban, amelyekkel a szurkolók utaztak.
Az incidensek következtében három szurkoló helyszíni egészségügyi ellátásban részesült, de mindhárman visszautasították a kórházba szállítást. A csendőrség képviselői még közölték, hogy a meccs után
hogy azonosítsák és megbüntessék mindazokat, akik szabályt, illetve törvényt sértettek. A bűncselekmények gyanújának ügyében pedig folytatják a nyomozást.
A Temesvári Politehnica egyébként 1–1-es döntetlent játszott Nagyszebenben a Bukaresti Steaua együttesével a Labdarúgó 2. Liga kilencedik fordulójának nyitómérkőzésén.
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