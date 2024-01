Uniós pályázatok Székelyudvarhelyen: egy jó érveléssel a mínusz tulajdonképpen önrész

A 2014–2020-as európai uniós finanszírozási ciklus projektjeiről számolt be Jakab Attila székelyudvarhelyi projektmenedzser csütörtökön. A tisztánlátás végett az önrészek fontosságát is szóba hozta.

Ezen felül van az el nem számolható költségek része, ami azt jelenti, hogy esetenként olyan költségek is felmerülhetnek egy projekt tervezése vagy megvalósítása kapcsán, ami az adott pályázati kiírásban nincs célként megfogalmazva. Például, amikor a Rákóczi úti pályázatot írták, akkor az útburkolatról és a felszínről szólt a projekt, de közben rájöttek, hogy az út alatt nincs vízelvezetés, ami ha nincs megoldva, a víz az út felületén folyik majd el, hosszútávon károsítva annak minőségét. Ilyen esetben dönthet úgy a pályázó, hogy megoldja a problémát – ahogy itt is történt –, és annak árát beteszi el nem számolható költségbe.

A Városi park és minifocipálya – Tompa László Általános Iskola korszerűsítését célzó pályázat is a következő pályázati ciklusban fejeződik be, itt a megnyert pályázati keret 70 százalékát használták fel mostanáig. A két komponensű projekt első eleme a sétatéri játszótér és a minifocipálya felújítása 95 százalékban megvalósult, a második elem az iskola felújítása, ami még el sem kezdődött.

A Bányai János Műszaki Szakközépiskola modernizálására megnyert pályázat is átütemeződött, ennek esetében a felhasznált keret 72 százalék. A Székelytámadt vár felújítására szintén pályázatot nyert korábban a város, amely Jakab szerint nagyon szépen halad, hiszen két éve a régészeti ásatásokkal kezdték és maga a felújítás csupán tavaly kezdődött el, ehhez képest év végére 68 százalékát tudták lehívni a leszerződött támogatásnak. Ez a projekt – melynek részeként a Tó utca infrastrukturális feljavítása is tervben van – is a következő pályázati ciklusban fejeződhet be.

A Rákóczi Ferenc utcát érintő mobilitási projekt 94 százaléka van kész a tájékoztatás szerint, amelyből 88 százalék támogatás és 12 százalék önrész; a nagy mobilitási projekt esetében a felhasználható keret 36 százalékát valósították meg, ebből 92 százalék támogatás és 8 százalék önrész.